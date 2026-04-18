Tetiğe basılmadan önce: Bireyden topluma şiddetin kökleri ve çözüm yolu

Aslında görünürde bir “nedeni” var gibi görünen olaylarda bile bu sorunun tek bir yanıt yoktur. Çünkü şiddet davranışları, aniden durduk yerde oluşan bir patlamadan çok, hem anlık güncel etkenler hem de yıllar içinde sessizce biriken etkenlerin etkileşimi ve birikimiyle ortaya çıkar. Belli bir kritik eşik aşıldığında ortaya çıkan bir kimyasal tepkime gibidir. Biyolojik yapımız, bireysel psikolojimiz, aile, okul, toplum içindeki yaşantılarımız iç içe geçer; hiçbir insan "doğuştan katil" değildir ama bazı çocukların önüne öyle çok engel ve yara çıkar ki sonunda şiddet onların ana dili hâline gelir. Ama bu bir yazgı değil, bu etkenlerin her biri aynı zamanda bir müdahale noktasıdır. Yani aslında şiddet önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur.

İÇİMİZDE OLUP BİTENLER

Şiddet eğilimini etkileyen bireysel etkenlerin başında duygu, düşünce, davranış organımız beynin biyolojik yapısı ve gelişim düzeyi gelir. Daha anne karnındaki etkilerle beynimiz şekillenmeye başlar: Doğum öncesi alkol maruziyeti, kafa travmaları, kurşun gibi ağır metallere maruziyet, güncel olarak kronik uykusuzluk ve bazı nörolojik bozukluklar da dürtü kontrolünü zayıflatır.

Beyin de gelişen ve değişen bir organdır: Dürtü kontrolünden sorumlu ön beyin (prefrontal korteks) 25 yaşına kadar olgunlaşmaya devam eder; oysa duygu merkezi olan amigdala gelişimsel olarak çok daha erken dönemlerden beri etkindir. Bu asimetri özellikle ergenlik döneminde artan testosteronun da etkisiyle erkek çocuklarda "hızlanması yüksek, freni zayıf" bir araca benzetebileceğimiz bir hale yol açar.

Psikolojik düzeyde ise düşük empati kapasitesinin az olması, zihin kuramında fakirlik, yani düşmanca atıf yanlılığı (yani zararsız ortalama davranışları tehdit olarak okuma eğilimi), duygu düzenleme güçlüğü, zayıf sorun çözme becerileri ve çocukluk çağı travmaları şiddet riskini artıran başlıca etkenlerdir. Çocuklukta istismara uğramış, ihmal edilmiş, aile içi şiddete maruz kalmış veya tanıklık etmiş bireylerin ileride şiddete başvurma olasılığı anlamlı biçimde yüksektir. Madde kullanımı ise hem tetikleyici hem de kolaylaştırıcı bir rol oynar.

AİLENİN VE YAKIN ÇEVRENİN ETKİSİ

Aile, şiddetin hem en güçlü önleyicisi hem de en güçlü üreticisidir. Tutarsız veya aşırı sert disiplin yöntemleri, düşük ebeveyn denetimi, zayıf iletişim ve güvensiz bağlanma örüntüleri çocuğun duygu dünyasını savunmasız bırakır. Ebeveynlerin “ben de dayak yiyerek adam oldum" cümlesi bir övgü değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir yaranın işaretidir. Bedene dönük cezanın saldırganlığı azaltmadığı, aksine pekiştirdiği onlarca bilimsel çalışmada gösterilmiştir.

Ergenlik dönemi sonrası ise aile etkisi artık geri plana çekilip akran etkisi ön plana geçebilir. Zorbalığa uğrayan çocukların zamanla saldırganlaşması, dışlanan gencin riskli gruplara yönelmesi sık rastlanan örüntülerdir.

İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ TOPLUM

Yoksulluk, gelir eşitsizliği, işsizlik, eğitim olanaklarına erişimsizlik ve mahalle düzeyinde yüksek suç yoğunluğu şiddetin filizleneceği verimli topraklardır. Şiddet kullanan örneklere maruz kalma, şiddetle bağlantılı davranışları gözlemleme, eşyalara, çevreye ve diğer canlılara karşı şiddet kullanma, şiddet sırasında silah kullanma deneyimi, silahlara kolay erişim, şiddet olaylarının ölümle sonuçlanma oranını dramatik biçimde artırır.

Toplumsal cinsiyet normları, (özellikle "erkek ağlamaz, erkek serttir, konuşmaz, erkek vurur" öğretisi) erkekleri duygularını ifade etme becerisinden yoksun bırakıp tek geçerli dışavurum olarak şiddete yönlendirir. Tutarsız ve dışa bağımlı şeref ve namus kodları, intikamın yüceltilmesi, cezaların tutarlı ve caydırıcı olmaması, kültürün ve medyanın şiddeti sürekli sergilemesi, estetize etmesi de bu tabloyu besler. Sosyal medyada nefret söylemine, siber zorbalığa ve radikalleştirici içeriklere maruziyet ise günümüzün en hızlı büyüyen risk alanlarından biridir.

PEKİ NE YAPMALI?

İlk ilke, şiddetin bir yazgı olmadığını ve önlenebilir olduğunu bilmektir. Şiddet davranışlarının azaltılması adına Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ve kanıta dayalı programların bize öğrettiği temel müdahaleler çok nettir.

Bireysel düzeyde; erken çocuklukta duygu tanıma, empati, iletişim ve sorun çözme becerilerinin eğitimi en güçlü koruyucu etkenlerden biridir. Okullarda sosyal-duygusal gelişime dönük programların okulun asıl ana işlevlerinden birisi haline gelmesi, ruh sağlığı hizmetlerine kolay ve ücretsiz erişim, madde bağımlılığı, davranım bozukluğu, dürtüsellik ve bunlara eşlik edebilecek DEHB, anksiyete, depresyon gibi eş tanıların erken tedavisi şiddet riskini belirgin biçimde düşürür. Öfke yönetimi ve bilişsel davranışçı terapi programları ergenlerde işe yaradığı kanıtlanmış müdahalelerdir.

Aile düzeyinde; ebeveynlik eğitim programları hem çocuk istismarını hem ileride ortaya çıkabilecek saldırganlığı azaltır. Aile içi şiddete hızlı ve etkili müdahale, koruma kararlarının caydırıcı biçimde uygulanması ve tanıklık eden çocuklara travma odaklı destek sağlanması önemlidir.

Okul düzeyinde; zorbalık önleme programları, akran arabuluculuğu, güvenli okul iklimi ve okul terkini azaltacak psikolojik destek ve danışmanlık mekanizmaları temel araçlardır. Bir öğretmenin bir çocuğun hayatını değiştirebileceğini unutmamak gerek; kanıtlar da bu sezgiyi doğruluyor.

Toplumsal düzeyde; yoksullukla mücadele, erken çocukluk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, gençlere yönelik istihdam ve beceri programları, silaha erişimin düzenlenmesi, toplumsal cinsiyet rollerinde şiddeti meşrulaştıran etkenleri yok etmeye dönük politikalar ve hukuk sisteminin tutarlı işletilmesi büyük resimde belirleyicidir. Medyada ve dijital platformlarda şiddetin meşrulaştırılmaması ki şiddetin ölçüsüz bir şekilde ve sürekli sergilenmesi bunun en önemli biçimidir, nefret söylemlerine karşı etkili bir mücadele ve medya okuryazarlığı eğitimleri günümüzün vazgeçilmez gereksinimleridir.

UMUTLU OLABİLİR MİYİZ?

Pek çok ülke örneği, doğru politikalarla şiddet oranlarının bir nesil içinde düşürülebildiğini gösteriyor. Bedensel cezayı yasaklayan ülkelerde çocuk istismarı azaldı; erken müdahale programlarının uygulandığı mahallelerde suç oranları geriledi; okul temelli programların uygulandığı yerlerde zorbalık belirgin biçimde düştü.

Şiddetin yazgımız olmadığını bilmek, değişimin ilk adımıdır. Beyinlerimiz değişebilir, alışkanlıklarımız dönüşebilir, kurumlarımız, kurallarımız olumlu yönde değişebilir, gelişebilir. Bir çocuğa güvenli bir bağ, bir ergene anlaşıldığı hissi, bir yetişkine ulaşabileceği bir destek sunduğumuzda aslında tablonun tamamını değiştirmeye dönük bir etki oluşturmuş oluruz. Şiddetin çözümü tek bir önlemle gerçekleşmez; birbirine bağlanan çabaların, iyiliklerin toplamıdır. Bu toplam hepimizin yaptıkları ile oluşur ve büyür ve onu büyütmek hepimizin elinde.