Uykunun zararları

Thomas Edison’a atfedilen bir söz vardır: “Uyku uyuşturucu gibidir; fazlası insanı sersemletir.” Edison, anlatıldığına göre uykuya düşmandı, günde dört saatle yetinirdi ve az uykunun zararsız olduğunu sanmakla büyük bir yanılgı içindeydi. Ama bir yandan da günümüz bilimi onun fazla uykuyla ilgili sezgisinin de doğruluğunu gösteriyor.

Ne kadarı fazla?

Önce eşiği koyalım, çünkü “çok uyumak” göreli bir söz değil, ölçülebilir bir sınırı var, bu sınır çalışmalara göre değişir ama genellikle 18–64 yaş için uygun aralık 7–9 saat ve 9 saatin üzeri fazla uyku iken 65 yaş ve üzerinde uygun aralık 7–8 saat olup, 8 saatin üzeri fazla uyku olarak kabul ediliyor.

Bu sınırlar süreklilik gösteren şekilde aşılırsa bir uyku fazlalığından söz edilebilir. Hastalıktan sonraki ya da uykusuz bir haftanın ardından gelen bir gecelik uzun telafi uykusu bu tanıma girmez. Fazla uykunun süreklilik göstermesi gerekir.

İlk önce hissedilen: Uyku sarhoşluğu

Çok uyuyan insanların çoğu şunu bilir: Uzun uykudan sonra kalkmak, kısa uykudan sonra kalkmaktan daha zordur. Baş ağır, zihin bulanık, hareketler yavaştır. Bu duruma uyku ataleti diyoruz ve etkisi bazen saatlerce sürer. Nedeni şu: Beden ancak belli bir süre derin uyku üretebilir. Yatakta kalış uzadıkça uyku sığlaşır, bölünür ve onarıcı olmaktan çıkar. Ayrıca uzun uyku uyuyan kişi genellikle derin uyku evresinin ortasında uyanır. Sonuç: Daha çok saat uyumakla beraber, daha az dinlenme. Buna gün içi yorgunluk, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı ve ruh hâlinde çökkünlük eşlik eder. Yani fazla uykunun zararı uzak bir gelecekte değil, ertesi sabah başlar.

Sonra ölçülen zarar

Uyku ile sağlık arasındaki ilişki düz bir çizgi değil, J harfi biçimindedir. İki uçta da risk yükselir. Bir buçuk milyondan fazla kişinin izlendiği bir araştırmada, dokuz saat uyuyan kişilerdeki ölüm riski yedi saat uyuyanlara kıyasla yüzde 21, on bir saat uyuyanlara kıyasla yüzde 55 daha yüksek bulunmuştur. Sekiz saatin üzerinde uyuyan yaşlılarda on yıllık izlemde bunama riski yaklaşık 1,5 kat yüksek çıkmış. İnme ve kalp hastalığı için de aynı J eğrisi geçerli. Fazla uykunun bedende ölçülebilen izleri de var: Obezite ve uyku apnesi etkisi çıkarıldıktan sonra bile, alışkanlık hâline gelmiş her ek uyku saati kandaki iltihap belirteçlerinde artışla ilişkilidir: CRP’de yaklaşık yüzde 8, IL-6’da yüzde 7.

Bir de fazla uykunun gün içinde günlük ritme zararlı etkileri söz konusudur. Geç kalkmak kişinin gün ışığına çıkışını geciktirir, biyolojik saati kaydırır. Hafta içi erken kalkıp hafta sonu öğlene kadar uyumak, bedene her hafta iki kez saat dilimi değiştirtmeye benzer; pazartesi yorgunluğunun büyük bölümü buradan gelir.

En önemli uyarı: Fazla uyku bir işarettir

Yalnız bu çalışmalara dayanarak, fazla uykunun tek başına bu hastalıklara yol açtığını söyleyemeyiz. Çoğu zaman fazla uyku altta yatan bir şeyin işaretidir: uyku nefes kesilmesi, tiroit bozukluğu, kansızlık, ilaç yan etkisi, gizli bir iltihabi süreç ve en nihayet sıklıkla depresyon.

Ama işaret olması, bizzat fazla uykunun “önemsiz” veya “zararsız” olduğu anlamına gelmez. Tam tersi: Sürekli çok uyuyup yine de dinlenemiyorsanız, bu bedeninizin size verdiği bir sinyaldir. Özellikle horlama, gece nefes durması ya da gün içi uykululuk varsa, hekime görünmek ertelenmemelidir.

Yatak ne zaman gönüllü hapishaneye dönüşür?

Fazla uyku aynı zamanda psikolojik durumla da ilgili olabilir. Depresyonda yatak, uyunan yer olmaktan çıkıp, kayıpları azaltmak için girilen bir kaçış alanına dönüşür. Uyanıklık zordur, çünkü beraberinde sıkıntıyı ve yapılmamış işleri getirir; uyku bunları geçici olarak örter. Ama bu rahatlama çok kısa ömürlüdür. Yatakta geçen her fazladan saat, kişiyi iyileştirici olandan — hareketten, gün ışığından, insan temasından — uzaklaştırır. Çökkünlük derinleşir, derinleştikçe yatak daha çekici gelir.

O zaman, siz ne yapın?

Kalkma saatinizi sabitleyin.

Gece nasıl uyuduğunuzdan bağımsız olarak kalkma saatinizi sabitleyin. Öncelikle sabitlenmesi gereken yatma saati değil, kalkma saatidir; yatma saati onu kendiliğinden izler.

Hafta sonu kaymasını bir saatin altında tutun.

Uyuyun ama öğlene kadar değil.

Kalktıktan sonraki ilk saat içinde dışarı gün ışığına çıkın.

On dakika bile yeter. Bedenimizin saatini ayarlayan en güçlü işaret gün ışığıdır, güneşe doğrudan maruz kalın, pencere arkasından değil.

Yatağı uyumak için kullanın.

Yatakta geçirilen uyanık ve sıkıntılı saatler uykuyu sığlaştırır.

Ve son olarak kendinize sorun: Gerçekten uykuya mı ihtiyacım var, yoksa yataktan çıkmak mı zor geliyor?

Buradan kimse demekki az uyumalıyım sonucunu çıkarmasın, az uyuyun demiyorum; yatakta geçen zamanla gerçek uykuyu birbirinden ayıralım diyorum. Çünkü uykusuzluğun ilacı her zaman uyku değildir. Işıksız, hareketsiz, boş geçen bir gün, en uzun uykuyu bile yararsız hale getirir.