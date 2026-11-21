Bu yüzleşme durumunda başsağlığına gittiğimizde ya da yakınını kaybetmiş bir arkadaşımızı aradığımızda çoğumuz aynı sıkıntıyı yaşarız: Ne diyeceğimizi bilemeyiz. Sessizlik uzadıkça da hazır cümlelere başvururuz: “Hayatın kaçınılmaz gerçeği bu”, “Hepimiz bir gün öleceğiz”, “Çok çekiyordu, kurtuldu”, “Güçlü olmalısın”, “Ağlama, o seni böyle görmek istemezdi” vb.

Bu sözleri söyleyenler kötü niyetli değil; aksine aslında çoğu karşısındakinin acısını hafifletmek isteyen insanlar. Üstelik bu kalıpların kullanımı istisnai değil, hepimizin zaman zaman içine düştüğü yaygın bir durum.

Tüm bunlar akla şu soruyu getiriyor: İyi niyetle ve yardımcı olmak amacıyla söylenen bu sözler, kaybı olan kişiye acaba nasıl gelir ?

İYİ GELEN VE GELMEYEN SÖZLER

Eşini ya da çocuğunu trafik kazasında kaybetmiş 94 kişiyle yapılan bir çalışmada, katılımcılara çevrelerindeki insanların söylediklerinden ve yaptıklarından hangilerinin iyi geldiği, hangilerinin gelmediği soruldu. Sonuç: En çok iyi gelenler, benzer bir kayıp yaşamış biriyle konuşmak ve duygularını rahatça anlatabilmekti. En çok rahatsız edenler ise öğüt verilmesi ve bir an önce toparlanmaya yöneltilmekti.

Baştaki sözlerin ortak yanı da budur: Acıyı açıklamaya, küçültmeye ya da bir an önce bitirmeye çalışırlar. Oysa yas çözülmesi gereken bir sorun değil, kaybın ardından yaşanan doğal bir süreçtir. “Güçlü ol” denilen kişi bunu çoğu zaman “üzüntünü gösterme” diye anlar; “o kurtuldu” denilen kişi ise üzülmeye hakkı olmadığını düşünebilir.

BİLDİĞİMİZ HALDE NEDEN SÖYLERİZ?

Aynı çalışmada, böyle bir kayıp yaşamamış 100 kişiye de yas tutan birine yardımcı olmak için ne söyleyecekleri ve ne yapacakları soruldu. Yanıtların çoğu, yas tutanların iyi geldiğini söylediği davranışlardı. Yani neyin iyi geleceğini aslında biliyoruz; ama acı çeken biriyle karşılaştığımızda bunu yapmakta zorlanıyoruz.

Bunun en önemli etkeni kendi ölüm kaygımız ve çaresizliğimizdir. Bizim klinik uygulamada da sıkça gördüğümüz gibi, sevdiği birinin acısı karşısında hiçbir şey yapamamak insana çok zor gelir. Bu sıkıntıyı gidermek için konuşur, açıklama getirir, öğüt veririz. Aslında o anda söylediğimiz söz, karşımızdakinin acısından çok kendi sıkıntımızı azaltmaya yarar. Aslında yaşanan ölüm bize kendi ölümlülüğümüzü ve sevdiklerimizi kaybetme olasılığını anımsatır; söylenen hazır cümleler bu konuyu çabucak kapatmanın bir yolu olur.

PEKİ BİZ NE YAPALIM O ZAMAN?

Kısa ve içten konuşun.

“Başınız sağ olsun”, “Çok üzgünüm” demek yeterlidir. Ne diyeceğinizi bilemiyorsanız bunu da söyleyebilirsiniz: “Ne diyeceğimi bilemiyorum ama yanındayım.”

Açıklama yapmak yerine dinleyin.

Ağlamasına, istiyorsa anlatmasına, aynı şeyi yeniden yeniden anlatmasına izin verin. Sessizlikten korkmayın; hiç konuşmadan yanında oturmak da bir destektir.

Kaybettiği kişiden söz etmekten çekinmeyin.

Adını anın, onunla ilgili bir anınızı paylaşın. Yas tutanların çoğu sevdiği kişiden söz edilmesinden değil, hiç söz edilmemesinden incinir.

Somut bir yardım önerin.

“Bir şeye gereksinimin olursa ara” yerine “Yarın akşam yemeğini ben getiriyorum” deyin. Yas evine yemek götürme geleneğimiz bunun güzel bir örneğidir.

İlk günlerden sonra da aramaya çalışın.

Cenazeden birkaç hafta sonra ziyaretler ve aramalar azalır; oysa yalnızlık çoğu zaman o günlerde başlar. Bir ay sonra, bayramda ya da ölüm yıldönümünde arayın.

Yakınınız aradan uzun aylar geçmesine karşın günlük yaşamını sürdüremiyorsa, bir ruh sağlığı çalışanına başvurması için onu yüreklendirin.

Söz gümüşse sükût altındır derler. Doğrudur; ancak yas tutan birinin yanında asıl değerli olan susup uzaklaşmak değil, az konuşup yanında kalabilmektir.