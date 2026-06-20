Yapay zekâya içini dökmek: Sevimli yapay zekâ dostumuzun yararları, tehlikeleri ve onunla iyi geçinmenin yolları

Saat fark etmeksizin yanıt veren, yargılamayan, sabırla dinleyen bu araçlar gündelik hayatımıza sessizce yerleşti. Rakamlar da bunu doğruluyor: 2025'te yapılan bir araştırma, bir ruh sağlığı sorunu olan ve son bir yıl içinde yapay zekâ kullanan yetişkinlerin neredeyse yarısının (%48,7) bu araçları ruhsal destek amacıyla kullandığını gösteriyor. OpenAI'nin verilerine göre ChatGPT'nin haftalık etkin kullanıcı sayısı 800 milyonu aşmış durumda ve erken dönemdeki "bilgi alma" amaçlı kullanım, yerini giderek duygusal destek ve arkadaşlık arayışına bırakıyor.

Peki içimizi bir yazılıma dökmek bizi gerçekten iyileştiriyor mu, yoksa fark etmeden yeni bir bağımlılık mı geliştiriyoruz?

NEDEN BU KADAR ÇEKİCİ?

Yapay zekânın sunduğu en temel cazibe, insanların en köklü psikolojik ihtiyaçlarına dokunması. Yapay zekâya duygusal konularda danışmak insanların güven, anlaşılma ve yargısız dinlenme gibi temel gereksinimlerini karşılıyor. Bir insana açılırken duyduğumuz "ya beni yargılarsa", "ya bu sırrı başkasına anlatırsa" kaygısı, bir botla konuşurken büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Bunun ölçülebilir yararları da var. Yapay zekâ araçları, kaygı ve strese yol açan düşünceleri analiz etmeye, duygu durumunu takip etmeye ve daha sağlıklı düşünme biçimleri geliştirmeye yardımcı olabiliyor. Bilişsel davranışçı terapi (BDT) tekniklerini temel alan, uygulamalar var. Yapay zekâ; bir konuya farklı açıdan bakmak, gece yarısı yalnız hissetmemek, düşünceleri yazıya dökerek netleştirmek ya da bir profesyonele başvurmadan önce duyguları adlandırmak için değerli bir ilk adım olabiliyor. Yalnızlığı geçici olarak azalttığına dair araştırma bulguları da mevcut.

GÖRÜNMEYEN RİSKLER

Ne var ki madalyonun diğer yüzü ciddi uyarılar barındırıyor. Amerikan Psikoloji Derneği (APA), bu araçların ruh sağlığı bakımı sunmak için tasarlanmadığını, oysa giderek bu amaçla kullanıldığını ve bu uyumsuzluğun beklenmedik zararlara yol açabileceğini vurguluyor.

En çok tartışılan risk, duygusal bağımlılık. Bağımlılık ölçeği üzerine yapılan çalışmalar, yalnızlık, güven ve kişiselleştirmenin kullanıcıların botlarla etkileşimini artırdığını ve bu etkileşimlerin zamanla psikolojik bağımlılığa dönüşebileceğini ortaya koyuyor. Botların her an erişilebilir olması ve hiçbir zaman "sınır" koymaması, özellikle gençlerde bu riski büyütüyor.

İkinci tehlike, bu araçların onaylama eğilimi. Sohbet botları genellikle kullanıcıyı memnun edecek, hoş ve uyumlu yanıtlar verecek şekilde programlanır. Bu da bazen sağlıksız düşünceleri pekiştirebilir. ABD'de 2024 yılında 16 yaşındaki Adam Raine'in aylarca süren sohbetlerin ardından hayatını kaybetmesi ve ailesinin OpenAI'ye açtığı dava, bu risklerin teorik olmadığını gösterdi. Bu olayların ardından California ve New York gibi eyaletler, botların kullanıcılara insan olmadıklarını düzenli olarak hatırlatmasını zorunlu kılan yasalar çıkardı.

SAĞLIKLI KULLANIM İÇİN BİR PUSULA

Yapay zekâyı tümden reddetmek de ona terapistmiş gibi güvenmek kesinlikle doğru değil. Sağlıklı olan, onu ne olduğunu bilerek kullanmaktır:

Bir araç olarak görün, bir ilişki olarak değil. Yapay zekâ; düşüncelerinizi düzenlemek, bir günlük tutmak ya da farklı bakış açıları toplamak için kullanışlı bir araçtır. Empatiyi taklit edebilir ama gerçek anlamda hissedemez, empatik değildir aslında.

Kriz anlarında insana yönelin. İntihar düşüncesi, derin depresyon ya da travma gibi durumlarda bir bota değil, bir uzmana veya güvendiğiniz birine başvurun.

Süreyi ve sınırı kendiniz koyun. Bot sizi durdurmayacağı için, bu sorumluluk size ait. Sohbetin gerçek ilişkilerinizin ya da uykunuzun yerini almaya başladığını fark ederseniz, bu bir uyarı işaretidir.

Mahremiyetinizi koruyun. En özel sırlarınızı, kimlik bilgilerinizi ve hassas verilerinizi paylaşırken bunların bir şirketin sunucularında işlendiğini unutmayın.

Profesyonel desteğin yerini tutmadığını kabul edin. Yapay zekâ, terapiye giden yolda bir köprü olabilir; ama köprünün kendisi varış noktası değildir.

Sonuçta yapay zekâ, gece geç saatte içimizi dökebileceğimiz sabırlı bir muhatap sunuyor gibi görünüyor olabilir. Ama gerçek iyileşme çoğu zaman bizi gerçekten tanıyan, gözümüzün içine bakan ve bazen bize sevgiyle "hayır" diyebilen insanlarla kuruluyor. Teknolojinin sunduğu kolaylığı, insani bağın yerine değil, yanında ya da yardımcısı gibi kullanmak en sağlıklı yol gibi görünüyor.