ABD düğünü de Minab gibi vurmuş!

ABD, İran'ın bir haberleşme tesisi ve kulesini vurmak için 1 Eylül'de 6 füze ateşledi. Füzelerden 5 i hedefeine ulaştı. Birinin 134 m hedefini şaşırarak bir düğün evine isabet ettiği iddia ediliyor.

İran, düğünevinin vurulmasının savaş suçu olduğunu söyledi haklı olarak. Amerikan tarafı ise olayın soruşturulduğunu açıkladı.

Bazı askeri kaynaklar ilk anda, atılan füzeleri karşılayan İran savunma füzelerinin düğünevine isabet ettiğini savundu. Onları bu şekilde düşünmeye iten ise JSOW (Joint Standoff Weapons) tipi süzülerek giden füzenin hata payının çok düşük olmasıydı.

Yani Trump'ın öve öve bitiremediği Amerikan mühümmatı hata yapmış olamazdı!

Ancak, ilk incelemede ve uydu fotoğrafları ve gerekse olay yerinde oluşan hasar ile krater-çukur hava savunma füzelerinin oluşturabileceği bir tahribat değildi. ABD mühimmatından beklenen izler vardı.

Şmdi bu füzenin neden 134 metre hedefinden saptığı araştırılıyor. Amerikan Washington Post Gazetesi bu olayın peşine düştü.

Çeşitli uzmanlarla ve olayı bilen yetkilerle konuştu. Silah uzmanları güdümlü mühimmatların başta GPS koordinatları gibi birden fazla hassas yönlendirme sistemi bulunduğunu ve neredeyse her zaman hedeflerini vurduğuna dikkat çektiler. Hedef sapmasını 'hayretle' karşıladılar.

Nadir görülen ıslakama için olasılıklar ise hatalı istihbarat, insan hatası veya mühimmattaki teknik arıza olarak sıralandı. Peki hangisi? işte bu soru şimdilik yanıtsız.

6 aylık savaşın ilk günü de ABD donanması hedefi şaşırmıştı ve bir katliama imza atmıştı. Yani ABD ordusubu'nun Ortadoğu'dan sorumlu Merkez Komutanlığı'nın savaştaki sicili kabarıyor. Savaşın ilk günü Minab'ta askeri tesisi olarak işaretli bir kız okulunu Tomahawk füzesiyle vurmuştu ABD.

Uzun süre Trump dahil Amerikalı yöneticiler saldırıyı kabul etmek istemediler. The New york Times'ın haberi ile gerçek ortaya çıkarılmıştı. Yıllar önce Devrim Muhafızlarının askeri tesisi olarak görünen ve olası hedefler listesine kaydedilen bina daha sonra bir duvar ile tesisten ayrılarak okul yapılmış, duvaları okul gibi boyanmış, bahçesi okul bahçesi gibi düzenlenmişti. İran'ın 24 uydudan izleyen Amerika her nasılsa bu detayı gözden kaçırmış! Olası askeri hedefler listesini güncelemeyip, son kez listeyi gözden geçirmeyip çoğu çocuk 175 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Sonuçta ölen İranlı siviller ve çocuklardı. Amerikalı değildi! Bu coğrafyada insan hayatından daha ucuz ne vardı ki, yeter ki bir amerikalı ölmesin!

Üstelik savaş düşük yoğunluklu ucu açık bir çatışmaya dönüşürken, Amerikan yönetimi sadece sivil ölümleri değil bizzat hem savaşı önemsiz göstermeye çalışıyor hemde savaş için kullandığı terimlerde ve hedeflerde değişikliğe gidiyor.

Mesela hem Başkan Trump hem de yardımcısı JD Vance artık 'savaş' yerine “çatışma” demeye başladı.

Amerikan enerji bakanı bile daha ilk gün konulan ve savaş nedeni sayılan hedefin değiştiğinin itirafı gibi bir açıklama yaptı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABC News’ün “This Week” programında “Nükleer bir anlaşma olmayabilir. Sadece bunu yapma kapasitelerini yok etmek söz konusu olabilir. Bir anlaşma İran’daki bir sonraki yönetimi bekleyebilir. Bunu şu anda bilmiyoruz” dedi. Yani "anlaşma yok savaşa devam, rejim değişirse anlaşma yapılabilir" diyor sayın Bakan.

Yani, 28 Şubat'ta ilk saldırı dalgasından sonra Başkan Trump'ın koyduğu hedefler listesinin ilk maddelerinden vazgeçildiğini resmen dile getirilmiş oldu.

Böylece Amerika, Nükleer bir anlaşma için “İran'daki yönetimin değişmesini 'bekleyeceğini”de ilk kez duyurmuş oldu.

Amerikan yönetimi, deniz ablukası ve Ekonomik dışlama Operasyonu ile İran'da halkı sokağa dökülerek rejimin devrilmesini umuyor.

Ancak bu ihtimal, baskıya karşı saldırıyı seçmesi muhtemelen İran yönetiminin savaş ya da çatışmayı yükseltme ve Ortadoğu'ya yayma ihtimalinden daha yüksek değil.

Seçime iki aydan az süre kala onay oranı yüzde 32 ye kadar düşen Trump'ın, mevcut durumdan memnun olduğu ve İran'ın ekonomik olarak çok fazla dayanamayacağına inancının tam olduğu beliritiliyor.

Uzaktan hoş gelen davulun sesi, sandıkta duyulduğunda Trump'ın memnuniyetini ne kadar sürer bilmiyoruz ama Cumhuriyetçilerin hem temsilciler meclisi hem de senatoda çoğunluğu kaybetme ihtimali her geçen hafta daha da yükseliyor.

45 ve 47'nci başkan olmakla övünen Trump, kalan iki yılında Oval Ofis'teki koltuğunda iğne varmış oturabilir. Hele bir de azedilme ihtimali gerçeğe dönüşüse, iğneli koltuk kabusa dönüşüp “değişen yönetim” İran yerine ABD'deki olabilir.