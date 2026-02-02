ABD-İran ilişkileri: İran'ı vurmak

Amerika'dan yola çıkan bir başka uçak gemisi de Cebetarık'tan geçip Doğu Akdeniz'e yaklaştı.

Bu uçak gemisinin saldırıdan ziyade savunmaya yardımcı olacağı konuşuluyor. Geçen yıl İsrail'in saldırısıyla başlayan 12 gün savaşında İsrail hava savunma sistemi İron Dome-Demir Kubbe arka arkaya atılan füzelere karşı yetersiz kalınca ABD imdada yetişmiş ve THAAD hava savunma sistemi ve füzeleriyle İsrail'in karizmasının daha fazla çizilmesini engellemişti.

Özellikle Hypersonic füzelere karşı 'İRON DOME' Demir Kubbe üzerinden yayılan efsane de tarihe karıştı. İsrail vurulan füze parçalarının hasara neden olduğunu savundu ama kameralara yansıyan görüntüler başta Gazze'de yaralanan askerin tedavi gördüğü merkez olmak üzere bir çok bina füzelerle hasar aldı.

İran, İsrail'in ani ve sert saldırıları ile Amerika'nın savaşı bitiren B2' lerin taşıdığı sığınak delici bombalarla ağır yaralandı. Nükleer kapasitesinin yok edildiği iddasını ise doğru olamadığı zaman içinde ortaya çıktı.

İsrail, 5. tur nükleer müzakerelerin başlatılması için Umman'da yapılan müzakereleri bir anlamda sabote etmişti. Savaş, İran'ın Katar'a attığı danışıklı dövüş füzeyle sona erdi. Bu hafta sonu 'ha vurdu ha vuracak' diye dünyanın yüreği ağzındaydı.

Ve sürpriz şekilde Ankara'da bir görüşme olasılığıyla ibre yeniden diplomasiye döndü. Amerikan basını bu gelişmeyi iki nedene bağlıyor;

İlki, Amerika'nın İran'ın saldırı olursa savaş bölgeye yayılır tehdidinin ciddiye alması. Yani Doğu Akdeniz'e gelen uçak gemisinin savunma pozisyonu alması ve THAAD füze savunma sistemin aktif hale getirilmesi için duyulan zaman! ABD; İran'ın drone ve sürat tekneleriyle savaş gemilerine saldırı ihtimali ve üslerinin bulunduğu ülkelerin hedef olmasından endişe ediyor.

İkincisi, bu kadar askeri yığınağın savaştan ziyade ABD'nin istediği şartlarda yeni bir nükleer anlaşma için diplomasiye son bir şans vermek.

Haftanın ikinci yarısında İran ve Amerika heyetlerinin Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor. ABD daha önce dolaylı görüşmelerde İran'dan dört talepte bulunmuştu;

Nükleer programı sona erdir-(tamamen enerji ve insani talepler için kullanmaya ikna et bizi)

Elindeki zenginleştirilmiş Uranyum'u başka bir ülkeye ver- (B2 lerle yok edilmediğini de böylece kabul etmiş oluyor ABD)

Balistik ve Hypersonic füze üretimini sona erdir.

Protestolara daha hoşgörülü davran...

Bazı kaynaklar 'proxy-vekil güçlere desteği çek' şeklinde bir maddenin daha olduğunu yazıyor. Özellikle , Irak'ta başbakanlık döneminde Şii ayrımcılığı ile Sünnilerin büyük tepkisini çeken, DAEŞ'in Musul'u işgal etmesinde verdiği-veremediği kararlarla katkısı olan Nuri El Maliki'nin yeniden başbakan olma ihtimali Amerika'nın İran'a verdiği talep listesinin son maddesinin 'vekil güç' lere yönelik olduğu tezlerini doğrular nitelikte...

Nuri el Maliki hem İran Devrim Muhafızlarıyla çok içli dışlıydı hem de Örgütün vekil güçlerle bağlantısını sağlayan Kudüs Gücü ile pek samimiydi. İran yanlısı Haşdi Şabi sivil Şii milis gücü de Maliki döneminde ülkede epey can yakmıştı.

Trump açıkça Maliki'ye karşı tavır koydu. Şiiler arasında tepki çeken bu açıklama sonrası Irak'ta yaşanacaklar ABD-İran görüşmelerinde de öncelikli olmasa da belirleyici olacak.

Obama'nın anlaşmasını rafa kaldıran yerine de henüz bir şey koyamayan Trump amacına ulaşacak mı? Bunu diplomasi ile mi? Güç kullanarak mı? yapacak 1-2 hafta içinde göreceğiz. Ancak bu kadar yığınak sonrası Trump'ın vurmadan masadan ve bölgeden çekilmesi zayıf bir ihtimal!

İşadamı kimliği ile Trump'ın İran'a bir fatura kesmesi ve tahsilatı de öyle uzun

vadeye yaymadan yapması hiç de şaşırtıcı olmaz.

Peki Trump, dünyayı şaşırtıp istediği gibi bir Nükleer anlaşma ile İran dosyasını kapatır mı? Yoksa İsrail'in sınır tanımayan 'güvenlik kaygıları!' gibi gerekçeyle saldırıp Netanyahu ve Yahudi lobisini tatmin etmeyi mi tercih eder?

Asıl yanıtlanması gereken soru bu olsa gerek...