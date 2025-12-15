Alem buysa Kralı Trump!

Tarihler 20 Ocak 2025'i gösterdiğinde Donald Trump ikinci dönemi için Beyaz Saray’a döndü. Washington DC'de eksi 15 derece ölçülen rüzgarla donduran soğuk yüzünden Kongre binası önündeki tören bile içeri alındı. Ve one man show-tek kişilik gösteri başladı.

Daha koltuğa oturmadan yani kasımdan ocak ayına kadar olan kısımda Biden yönetiminden devleti devralırkan Gazze’de ateşkes sağlamıştı. 19 Ocak günü Ateşkes devreye girdi. Ve Trump, daha koltuğa oturmadan “Barışı sağladım. Gelince neler yapacağımı hesap edin” minvalinde kendine has bir yorumla başladı...

Mayıstan beri üzerinde çalışılan taslağın benzeriydi kabul edilen aslında. ABD yönetimi İsrail üzerinde bir baskı oluşturmayınca ocak ayına kadar İsrail 10 bin Gazzeli daha öldürdü. Yani önlenebilir bir katliama göz yumuldu. Trump da faturayı Uykucu Joe diyerek seçim kampanyası boyunca dalga geçtiği Biden’a çıkarıp ateşkesin keyfini sürdü.

UKRAYNA SAVAŞI EN BÜYÜK SINAVI OLDU

Sadece 42 günlük 1 aşaması tamamlanabilen ateşkesi bozan taraf yine İsrail oldu. Üstelik bu kez Gazze'yi topyekün ilhak etme planıyla çünkü Trump, Netanyahu’nun “temizleyeceği”, insanlarını başka ülkelere sürgün edeceği bir “Ortadoğu rivierası” hayali kuruyordu. Hatta yapay zeka ile akıllara zarar bir video bile paylaşıldı.

Trump’ın 1 günde bitirme sözü verdiği Ukrayna savaşı ise başkanın yıl boyunca en büyük sınavı oldu.

Batılı ülkeler tarafından yaptırım, savaş suçu ve görüşemeyerek izole ettiği Putin’i iki ülkenin birbirine en yakın topraklarında Alaska da ağırladı. Tepelerinden F-35 lerin gösteri uçuşu yaptığı Alaska görüşmesinde istediğini alan, izolasyonu kıran, dünyanın gözü önünde ben de varım diyen Putin oldu…

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

Trump pek kabul etmese de bozulan moralini Ortadoğu turunda yaptığı 3 trilyon dolarlık anlaşmalarla düzeltti.

Müzakereler sürerken İsrail'in İran'a saldırması 12 günlük bir savaşın ilk ateşiydi.

Trump 12 gün boyunca hem İsrail'in hava savunmasına yardım edip askeri destek sağladı hem de Missouri'den havalanan B2 uçaklarıyla iran’ın 3 nükleer tesisine sığınan delici bomba yağdırdı. Gidiş dönüş 36 saatlik operasyon Afganistan savaşından bu yana ABD Ordusu'nun en uzun menzilli operasyonu oldu.

12 günlük savaş, İran’ın bölgedeki en büyük askeri varlığına evsahiplği yapan Katar'daki üsse fırlattığı ve sadece birinin isabet ettiği füzelerle sona erdi. Kimse de sormadı; “Bu ne şimdi? Ateşkes mi? Barış mı? Anlaşma metni nerede? imzalar atıldı mı?” vs. sorular yanıtsız kaldı.

Trump yıl boyunca tarifeler, askeri operayonlar ile Panama’dan Grönland’a, Kanada’dan Venezuela’ya herkesi tehdit etti…

Ekim’de Gazze savaşında bir kez daha sahnedeydi. Witkoff ile damadı Kushner’in pişirdiği Ateşkes ile İsrail’i durdurdu. Riviera planını rafa kaldırsa da vazgeçmedi. Tek fark Gazzelileri sürmekten vazgeçmesiydi. Mısır’da imza töreniniyle Ortadoğu'ya barış getirdiğini söyledi.

Ancak sahada silahlar sakinlese de susmadı…

KIRK'ÜN ÖLÜMÜYLE SARSILDI

Yıl bitmeden Ukrayana savaşını bitirmek isteyen Trump bir yandan da içeride en uzun kapanma ile tarih yazdı! Newyork başta olmak üzere seçimleri partisinin adayları kaybetti. Basınla mücadele ederken sarf ettiği sözler hep gündem oldu.

En büyük müttefiklerinden Charlie Kirk’ün öldürlmesi Başkanı sarsan olaylardandı.

Yıl biterken Nobel Barış Ödülü'nü alamasa da, yapay zeka programlarının bile sayamadığı 8 savaşı bitirdiğini söylemekten çekinmedi.

Sosyal medya paylaşımları, gafları, tehditleri, tarifeleri , abartılı övgü ve yergileriyle rüzgar gibi geçti Trump dünyanın üzerinden… 2026'da ABD'de ara seçim var; Trump muhtemelen demokratlara karşı vites yükseltecek ve dünya nefesini tutarak Beyaz Saray’ın da resmi sosyal medya hesabından paylaştığı gibi “Kral Trump”ı izleyecek.