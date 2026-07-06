Avrupalılar, NATO zirvesinde Trump’ın şerrine uğramamak için 3 kural belirledi

Ve bir kaç dakika içinde Külliye’deyiz…

Asıl iş yarın ama hazırlık da önemli, yayın noktaları, uluslarda basın merkezine dönüştürülen dünyanın 3. büyük kütüphanesine bir gün önce gelmek yön duygunuz için de iyi bir prova.

3 ay sürmüş buradaki hazırlıklar…

Kapalı kısımdaki çalışma alanlarının genişliği ve ferahlığı, tv yayın noktaları için biraz ihmal edilmiş gibi… Ancak, başka ülkelerde de zirve izlemiş biri olarak söylüyorum, burası en iyisi….

Washington da kimyasal silahlara karşı zirveye de gittim, Newyork ta BM Genel Kurullarına… Buradaki alan ve imkanlar ile kıyas kabul etmez.

İlk basın açıklamasını İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı… İlk basın toplantısını ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak…

Trump’ın dilinden en iyi anlayan isim olarak Rutte, kazasız belasız bir zirve için gayret ediyor… İran savaşındaki isteksizlikleri nedeniyle müttefiklere kızgınlığı geçmeyen ABD başkanının her an bir çıkışla, zirveyi gölgeleme potansiyeli ortada duruyor.

En son, G7 de liderleri yemekte bekletip gelince de ‘patron benim’ demişti.

Zirve sonrası da ise İtalya başbakanı Meloni’nin kendisiyle fotoğrafı çektirmek için kıvrandığını söyledi!

Meloni küplere bindi, Dışişleri Bakanı Washington ziyaretini iptal etti…

Bu kez NATO'nun ağırlık merkezi Amerika dan Avrupa ya geçiyor, ancak Amerika'nın ittifaktan elini çekmemesi isteniyor. ABD konvansiyonel silahları ve askerlerini Avrupa'dan kademeli çekecek… O boşluğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye dolduracak . Ama işte bu da bir zaman meselesi. Hemen olmuyor, Rus tehdidi ise ‘bir an önce yapın’ dedirten cinsten…

Bu zirvede Avrupalılar verecekleri vaatlerle ABD tarafını külfet paylaşımına gerçekten ikna edecek…

Trump ikna olursa çekilmeyi ağırdan alabilir. Zaten Kasım’da sonra ‘lame duck- topal ördek’ olacak…

Washington Post, bugün yayınladığı bir yazıda, her şeyin para olmadığını, Trump’ın suyuna gitmenin de önemine dikkat çekmiş!

Avrupalılar Trump’ın şerrine uğramamak için 3 kural uygulama kararı almış;

1- Konuşmaları kısa tutun (zirve bir günden kısa sürede bitecek).

2- Gösterişi artırın.

3- Transatlantik bölünmeleri vurgulayabilecek veya Trump'ın sabrını sınayabilecek uzun ortak açıklamalardan kaçının.

İşte çöpsüz üzüm tadında ağzımızın tadı bozulmadan bir NATO zirvesi için bulunan formül bu! Ne kadar hayata geçecek onu da 2 günde göreceğiz.