Avrupa'nın çanları kimin için çalıyor?

Cesaret gösterip müttefiklerine veya hasımlarına laf edenler o haftalık popüler oluyor. Dünya basını da bir sonraki toplantıya kadar bu değerlendirmeleri manşetlerine taşıyor, üzerine programlar yapıyor.

Geçen hafta DOHA Forum'da bir araya gelenlerin bu haftaki adresi 62. yapılan Münih Güvenlik konferansı idi...

Önce rakamlarla başlayalım da belki içerikte birbirinin aynı olan bu toplantıları en eskillerinden olan Münih, 'büyüklükle ve ilgi' ile anlam kazanır...

62. Münih Güvenlik Konferansı'na 50'den fazla devlet ve hükümet başkanı,

60'tan fazla dışişleri ve savunma bakanı, 800'den fazla davetli,

1000'e yakın uzman katıldı. Onları 5 bin civarında polis korudu.

Münih'in iki ana teması vardı: "eski dünya düzeninin çöküşü" ve "Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durma zorunluluğu".

Transatlantik ilişkilerdeki çatlaklar ve stratejik özerklik arayışı gibi başlıklar ise Trump döneminin en çok konuşulan başlıkları olmayı Münih'te de sürdürdü.

Geçen Yıl ABD Başkan yardımcısı JD Vance'in 'fırça' tanımına uygun kaba konuşmasıyla şoke olan Avrupalılar bu yıl hazırlıklı görünse de, Dışişleri bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakan Yardımcısı Colby'nin dili daha münasip tonu aynı konuşmalarına maruz kaldılar...

Marco Rubio "Zayıf müttefikler istemiyoruz" dedi. Mevcut statükonun ne ABD ne de Avrupa için tatmin edici olmadığını vurguladı.

ABD’nin Avrupa’daki askeri etkinliğini azaltma kararıyla birlikte Avrupa ülkeleri

arasında bas-at olma yarışı da bu konferansta iyice su üstüne çıktı.

Ama Avrupalılar kendi içinde de ayrışma konusunda mahirdi.

Fransa "tam özerklik" vizyonunda yine kararlı göründü.

Öteden beri Avrupa'nın 'jeopolitik bir güce' dönüşmesi ve ordusu olması gerektiğini savunan Macron, kıymetli madenlerden savunma teknolojilerine kadar bir çok başlıkta 'tam bağımsızlık' çağrısı yaptı.

Almanya hala ABD ile bağları koparmayan bir "yeni ortaklık" arayışı öneriyor. Şansölye Merz, 'Büyük güç rekabeti çağında ABD bile tek başına hareket edecek kadar güçlü değil' diyerek transatlantik güvenin yeniden tazelenmesi çağrısında bulundu.

Merz'in bu cümlesi, 'hala en güçlü bizim en iyi ordu bizim' diyen ABD lileri kızdırdı.

Macaristan ve Slovakya gibi AB politikalarına muhalif ülkelerin tavrı Avrupa içinde ideolojik bölünme korkusu da yaratıyor. Rubio konferanstan sonra bu ülkelere gidiyor. Ve bu Avrupa'da 'en merak uyandıran gezi' statüsünde en azından bu haftalık.

Konferansta, ekonomi ve maliye bakanları, merkez bankası başkanları ve ekonomistler de konuştu elbette... Savunma harcamaları artarken bütçeleri denkleştirme işi de savunmanın bir parçası haline geldi. Bunu en çok dert eden de Ursula Von Der Leyen idi: 'Savunma harcamalarını artırmak artık bir seçenek değil, hayatta kalma meselesidir'

Konferansta Türkiye 3 önemli başlıkta öne çıktı:

Konuşmacılar, Türkiye'nin askeri kapasitesi yani ordusu ve jeopolitik konumu nedeniyle "daha Avrupalı bir NATO" içinde ağırlığını artıracağı yorumları yaptılar.

Ayrıca, İHA/SİHA ve yapay zekâ tabanlı savunma teknolojileri, Savunma sanayine yapılan yatırımlar da konferansta Avrupa'nın savunma mimarisi için yapılan "çevik ve teknolojik savunma" tanımına uyan ülkeler arasında Türkiye de sayıldı.

AB'nin bor ihtiyacının %99'unu karşılayan Türkiye'nin, Avrupa'nın enerji ve yeşil

dönüşüm güvenliğinde vazgeçilmez bir partner olarak görülemeye de devam ettiğinin altı çizildi.

Ama söz konusu Avrupa olunca ABD'ye karşı kafalar nasıl karışıksa Türkiye konusunda da eski alışkanlıklarını bırakmaya pek niyetli görünmeyen siyasetçiler de vardı.

Bunların başında da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen geliyor. Hanımefendi, AB’nin stratejik işbirliği gündeminde şimdilik Türkiye’ye yer vermemeyi tercih ediyor.

Oysa Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkeler ikili veya çekirdek Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’nin İngiltere ve Norveç ile birlikte yer alması gerektiğini düşünüyor.

Bakalım Avrupalı siyasetçiler forum, konferans, çalıştaylarda dile getirdiklerini icraata dökmeye yeterli vakit bulabilecek mi?

NATO Genel Sekteri Rutte, daha bir kaç ay önce Rusya'nın Avrupa'ya 5 yıl içinde saldırma ihtimali var dememiş miydi?.

Zaman akıyor: tik tak tik tak...