Barış isteyenler parmak kaldırsın!

İran, BM haftasında önce ABD heyetiyle dolaylı görüştü. 3 saat süren görüşmelerde mesajlar gitti geldi New York'ta lakin sonuç alınamadı. Daha fazla görüşme yapılmasında mutabık kalınmış gibi görünüyor. Tarafların hazirandan bu yana dolaylı da olsa görüşmesi umut kırıntısı olarak değerlendirilebilir.

Ardından İran'ın 7 maddelik ateşkes planı kamuoyuna duyuruldu. Biz gazeteciler, geçmiş müzakelerden tecrübe ile parmak hesabı yapıp yediyi bulmaya çalıştık 2 gün boyunca. Lakin 7 ye ulaşamadık. Bazı maddelerin kamuoyuna açıklanmadığı bilgisiyle saymayı da kendimizden şüphe etmeyi de bıraktık. Zaten 7 günlük ateşkesi ABD Başkanı Trump da kabul etmedi. Trump, ekonomik yaptırımların sıkılaştırılması ve deniz ablukasının işe yaradığını düşünüyor belli ki.

Hatta o kadar memnun ki; BM Genel Kurul konuşmasında İran'ı "yok etmekle" ve "cehenneme sürmekle" tehdit etti.

Bu, bir dünya liderinin hele de Amerikan Başkanı'nın BM kürsüsüne çıkıp soykırıma benzeyen bir eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda düşüncelerini dile getirmesinin nadir bir örneği olarak kayırlara geçti. BM neydi? neden kurulmuştu? Trump bu soruların cevabı olarak sıralanabileceklerin tam tersini söylemekten geri durmadı.

Amerikan basınında çıkan haberlere bakılırsa Trump ambargo ve ablukanın işe yaradığına o kadar inanıyor ki zayıf olasılık gibi görünen bir anlaşmada odağını da değiştirdi. Artık Hürmüz Boğazı'nın açılmasını daha az önemsiyor ve İran'ın savaşın çıkış nedenleri arasında hatta birinci nedeni olan Nükleer silah konusunda somut taviz vermesini istiyor.

İran ise önce abluka kalksın, yaptırımlar kaldırılsın, ablukaya katılan 20 ye yakın

savaş gemisi boğazdan çekilsin, dondurulmuş varlıklar çözülsün sonra müzakere edelim tavrından geri durmuyor.

Yani konuşuyorlar ama birbirlerini anlamıyorlar cephesinde santim ilerleme yok!

Peki petrol ve gaz gelirleri kesilen, azalan, her türlü ihtiyacını ithal eden körfez ülkeleri gerçekten barış istiyor mu?

İşte orası da karışık.

Amerikan basını ve düşünce kurulularının İran çalışan uzmanlarına göre Körfez ülkeleri genel olarak Trump'ın İran'a karşı askeri gerilimi tırmandırmaması gerektiği konusunda hemfikir.

Ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Trump yönetimine İran üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürmesi ve yaptırımları veya ABD Donanması ablukasını hafifletecek tavizlere imza atmaması için lobi yapıyor.

Oysa bu durumun bir süre sonra İran'daki sert yanlısı grupların büyük bir saldırı yapma olasılığını yükseltiyor. Çünkü içeride hoşnutsuzluk artıyor. Kısıtlı kaynaklar 8. ayına giren savaşa harcanıyor.

Körfez ülkelerin her ne kadar gerilimi tırmandırmayın dese de Trump'ın ablukayı sürdürme eğilimi ve Tahran'daki ABD ye duyulan güvensizlik gerilimi değilse de tansiyonu yükseltiyor.

Çünkü İran, bir anlaşma yapılsa bile 3 Kasım'daki seçimi atlattıktan sonra ABD'nin saldıracağını düşünüyor ve net garantiler istiyor. Bu garantiyi sadece ABD’den değil,

27 Ekim'de seçime gidecek İsrail'den de istiyor.

Başta Umman ve Katar olmak üzere diğer Körfez ülkeleri ise bölgenin zaten önemli

ölçüde zarar gördüğünü, Hürmüz Boğazı'nın aşamalı olarak yeniden açılması ve

Körfez ülkelerine yönelik saldırıların durdurulmasının çatışmayı sona erdirmenin tek geçerli yolu olduğunu savunuyor.

Suudi Arabistan ve BAE, İran yeni bir anlaşma imzalamaya zorlanana kadar ABD'nin abluka uygulamasına devam etmesi gerektiğinde ısrarcı.

Tamamen tehdit olmaktan çıkmamış bir İran'ın savaş bittikten sonra da tehdit olarak kalmasını istemiyorlar. Dönem dönem yaptıkları ikili anlaşmaların dahi tıpkı milyarlarca dolar harcadıkları savunma sistemleri gibi işe yaramadığını ya da yetersiz kaldığını görüyorlar.

İsrail'in bu konudaki görüşü de bu ikiliye yakın ve daha net: Rejim yıkılmalı!

Bu çıkmaz da savaşı binlerce kilometre öteden izleyen ancak yakıcılığını benzin istasyonunda, fırında, çarşıda- pazarda hisseden milyonları endişelendiriyor ve meşru bir soruyu yeniden sorduruyor:

Gerçekten barış istiyorlar mı?