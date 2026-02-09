Bir el de havuç diğerinde sopa!

Neredeyse 10 yıldır yukarıdaki cümlenin çeşitli versiyonlarını geçiyor ajanslar haber merkezlerine...

ABD Başkanı Trump'ın Obama döneminde imzalanan anlaşmayı beğenmeyip 'daha iyi müzakere' ile 'daha iyi anlaşma' iddiası 10 yıldır masada... Heyetler de bu süre zarfında epey 'müzakere' fırsatı buldu. Hatta müzakerelerin devamı için bile 'müzakere' yaptılar! Sabrı taşan İsrail masayı devirip savaş başlatana kadar devam etmişti nihayete ermeyen müzakere süreci...

Şimdi 7 ay aradan sonra yeniden başladı müzakereler. Maskat'ta Trump özel temsilcisi Wikkoff ile damadı Kushner bir kez daha İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. (Görüşmelerin dolaylı mı doğrudan mı? ikisi birden mi? olduğu konusundaki sorularının cevapları karmaşık)

Müzakere yeri ve çerçevesi konusunda epey naz yapan İran, 12 gün savaşıyla kesilen görüşmelerin kaldığı yerde devam etmesine ikna etti ABD'yi...

Ancak 'sadece nükleer' meseleleri müzakere etme ısrarı ne kadar hayata geçti orası şüpheli. Geçen yıla göre eli çok daha zayıf İran'ın.

Artık gizli kapaklı da olsa çalışan nükleer programı ağır hasarlı, vekil güçlerinin tamamına yakını güç kaybetmiş, sahada epey rahat hareket ettiği-vekil güçlere her türlü desteği gönderdiği Suriye'de artık geçen yıla göre daha özgüvenli bir yönetim var. İçeri de hayat pahalılığı ile başlayan gösterilerin bıraktığı ağır bilanço. Füze stoklarının olası bir savaşta ne kadar savunma sağlayacağı da belirsiz.

Bu ortamda geçen 10 yılda iyi-kötü müzakere ile idare eden İran'ın yolu kısalmış görünüyor.

Hasımlarının seçim yılında olmasını avantaja çevirme ihtimali 'oynanabilir bir kumar mı?' orası da şüpheli.

Trump, kötü giden ekonomi ile seçime girerse işi zor. Müttefiklik ruhuna da epey zarar verdi hem de strateji belgesiyle!

Trump'a bir zafer lazım. İçeriye satabileceği bir zafer. Ancak kısa süreli bir müdahale ya da savaşla o zaferi sağlayacağına dair inancı tam mı? Tanıdığımız Trump bu konudan emin olsa İran ile masaya oturmadan butona basardı.

Üstelik bu hafta en az kendisi kadar belki daha da hevesli bir müttefikini ağırlayacak 2 gün sonra; ekim sonu seçime gidecek Netanyahu'yu...

İsrail basınına göre, Beyaz Saray'daki görüşeme de soykırım sabıkalı Başbakan İran'ı vurması için Trump'ı ikna etmeye çalışacak.

Yanına da hava kuvvetleri komutanını alarak gidiyor Netanyahu. Netanyahu'nun çantasında 'Sen vurmazsan, ben vururum' mesajı-planı ile yolu çıkıyor.

Körfez bölgesine yönelik askeri yığınağın birinci aşamasını tamamlayan ABD şimdilik beklemede. Ancak askeri bir bekleyiş değil bu çünkü hazırlıklarda Amerikan Ordusunun ikinci aşamaya geçtiği belirtiliyor.

Türkmenistan ve Ermenistan'ın İran sınırına gönderilen güçler, bölgeye sevk edilen Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri ve İngiltere'nin gönderdiği 6 F35 savaş ve 2 ikmal uçağı da artık ikinci evrenin işaretleri kabul ediliyor.

Müzakerelerin devamı için henüz takvim belirsiz, ancak Trump'ın bir elinde havuç; uzlaş, şartları kabul et, nükleer programı sonlandır, elindekiler başka yere gönder, füze programını kısıtla, vekillerden vazgeç biz de yaptırımları kaldıralım ile diğer elindeki Sopa yani savaş! arasında bir yerde bölgede tansiyon.

11 Şubat İran İslam Devrimi'nin yıldönümü, tesadüf mü bilinçli tercih mi bilinmez ama İran Rejimi'ni yıkma planlarıyla Netahyahu'da aynı gün Beyaz Saray'da...

Kim kimi ikna edecek sorusu ile havada asılı...