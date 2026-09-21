Birleşmiş Milletler birleşik mi?

Bu yılın ana teması; “Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM”

Tema bakınca BM'ye duyulan güvenin azaldığını, değişim ve dönüşümün yani reformun gerekliliği ve dertlere derman olamayan, herkes için çözüm üretmeyen bir yapıyı herkes kabul ediyor gibi duruyor.

Ancak iş, 'haydi o düzeltelim' noktasına gelince karışıyor. Mesela daimi 5 üye veto hakkından vazgeçmeye yanaşmıyor, bunu bir politik güç ve birbirlerine karşı meydan okuma fırsatı olarak görüyor.

Genel Kurul Başkanı Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman,

açılış konuşmasında bu güven eksikliğine dikkat çekerek diyalog ve sonuç odaklı iş birliği çağrısı yaptı.

Bakalım bu çağrı ne kadar karşılık bulacak. Yüksek düzeyli bürokratlar, uzamanlar akademisyenler günlerdir çalışıyor, toplantılar yapılıyor.

Şu ana kadar 2 önemli karara imza atıldı. İlki İsrail'in Batı Şeria'daki genişleyen işgali ve yasadışı yerleşimcilerin yükselttiği şiddete karşı 12 ülke ortak yaptırım kararı aldı. İngiltere'nin başını çektiği ülkeler, 2 devletli çözüm planının altını oyan E-1 Bölgesini yerleşime açılma fikrine şiddetle karşı çıktı. İsrail güvenlik güçlerinin göz yumduğu yasadışı yerleşimci şiddetininde durdurulması istendi.

Aksi halde 12 ülke, İsrail'in yaşadışı işgal ettiği yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin ticaretini durduracak. Aslında İsrail ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 43 milyar dolar, bu bölgelerden yapılan ihracaat ise

tam bilinmemekle birlikte yaklaşık 300 milyon dolar civarında tahmin ediliyor. Yani son derece sembolik.

Lakin İsrail'e karşı bugüne kadar toleransı yüksek ülkelerin ki başta İsrail devletinin

Filistin'de kurulmasına sağlayan İngiltere bile artık bu sesini yükseltti.

Bu çıkış, Gazze'de yıkım ve soykırıma karşı toplumlarından yükselen sese pek de kulak vermeyen ülkelerin bir geri adımı olarak da yorumlanabilir.

Genel Kurul'daki İkinci karar ise dünya haritasında Afrika'nın gerçek büyüklüğünde gösterilmesi konusunda alındı.

BM Genel Kurulu, 450 yıllık bir doğru bilinen yanlışı düzeltti. Afrika’yı olduğundan küçük, Avrupa ve Kuzey Amerika’yı da büyük gösteren Mercator projeksiyonu artık tarihe karışıyor.

Genel kurulda, Kıtaların gerçek yüzölçümü oranlarını koruyan harita kullanılmasını teşvik eden kararı 164 oyla kabul etti. Karara tek karşı oy ABD’den geldi. Amerika, onca güncel ve acil çözüm varken 16. yüzyıl harita projeksiyonlarını tartışmanın kurumun itibarını zedelediğini savunuyor.

Yani aslında BM'ye yönelik eleştirilerini kararlar alınırken de gündeme getiriyor.

Karara, 7 ülke de çekimser kaldı. Böyle bir bilimsel gerçeklikte bile tavır gösterememe-çekimser kalma hali de aslında ülkelerin politikasızlığı ve baskılara karşı eylemsizliğini gösteriyor.

Mesela Grönland neredeyse Afrika büyüklüğünde görünüyor. Oysa Afrika Grönland’ın yaklaşık 14 katı! Buna sessiz kalmak neyle açıklanabilir ki. Asurlardı sürse de bir yerde 'dur' demenin kime ne zararı var ki?

BM Genel Kurulu'nda dünyanın gözü aslında liderlerin yapacağı konuşmalarda olacak. Yarından itibaren devlet ve hükümet başkanları sırayla söz alıp 15 er dakika konuşacak..

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk gün sabah seansında kürsiye gelecek. Yıllardır yaptığı reform çağrılarını yinelemesi ve mazlumların sesi olmayı sürdürmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.

ABD Başkanı Trump da Erdoğan'dan hemen önce konuşacak. Dünyanın gözü Trump'ın özellikle İran, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik sözlerinde olacak.

İranlılara kısıtlı vize verilmesi, Filistin Devlet Başkanın zaten ülkeye alınaması ile ana tema zaten zedelenmiş oldu.

Neydi ana tema: Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM! yersen...

Vitrinde liderler konuşurken arka planda önemli toplantılar devam edecek.

Mesela İklim Eylemi ve Adil Dönüşüm Zirvesi yapılacak Çarşamba günü.

Deniz Seviyesinin Yükselmesinin Varoluşsal Tehditleri başlıklı toplantıda, özellikle küçük ada devletleri ve alçak kıyı ülkeleri için kapsamlı çözüm önerileri konuşulacak.

Salgınları Önleme, Hazırlık ve Müdahale için bir uluslararası sağlık sisteminin kurulması ele alınacak

Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü kapsamında, Küresel nükleer silahsızlanmanın BM’nin en üst silahsızlanma önceliği olduğu vurgulanacak.

Hasılı gündem yoğun, başlıklar janjanlı ya sonuç ve beklentiler? İşte orası biraz muamma. Bakalım bir genel kurulda daha Dünya 5 ten büyük mü? yoksa üstünlerin hukukun ve sözünün para ettiği sisteme itirazlara rağmen devam mı? İşta bu hafta bir kez daha bununla yüzleşeceğiz.

Elbette bir haftaada çözülmesini kimse beklemiyor ama en azından niyetin ne olduğunu görmek hafızayı tazelemek iyi olacak.

Birleşmiş Milletler gerçekten birleşmiş mi?