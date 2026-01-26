DAEŞ'in Suriye'de son kullanma tarihi doluyor peki ya diğerlerinin?

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin kuzeyindeki cezaevi ve kamplarda tutulan-kalan yaklaşık 7 bin DAEŞliyi Irak'a taşıyor. Bu transfer nedeniyle YPG ile Suriye Hükümeti arasındaki ateşkes 15 gün daha uzatıldı...

Irak, yaklaşık bir yıl önce Amerika'ya DAEŞ lileri kabul edebileceğine dair bir teklif sundu. Bölge ülkeleriyle de DAEŞ ile mücadele kapsamında bir dizi görüşme ve hazırlık yapıldı. ABD li komutanlar, Iraklıların yaptığı hazırlığı inceledi. Ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki belirsizlik de eklenince bu kamuoyu için sürpriz sayılabilecek transfer kararı alındı.

Bu gelişmenin iki önemli çıktısı oldu. Öncelikle DAEŞ lıları cezaevi ve kamplarda tutan YPG-SDG ile işbirliği böylece sona erdi. Artık YPG'nin ülkenin 3 te 1 ini elinde tutmasını da meşrulaştıran önemli bir koz elinden alınmış oldu.

Ülkedeki DAEŞ ile mücadelede de muhatap netleşti: Suriye Hükümeti. SDG'yi yönetenler DAEŞ karşıtı koalisyona son üye olarak geçen sonbahar da kabul edilen Suriye Devleti'nin bu konudaki adımlarını takip edemeyince ellerindeki en büyük kozu da kaybetti. Stratejik akıl koyamadılar ya da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın altını çizdiği üzere akılları yetmedi.

DAEŞ militanlarıyla birlikte Irak'a kamplarda kalan aileleri de taşınacak. Militan başına 4.5 aile üyesi düştğü hesap ediliyor. Bu da yaklaşık 30 bin DAEŞ lı ve aile üyesinin Irak'a transfer edileceği anlamına geliyor.

Kadın ve çocuklar için özel rehabilitasyon uygulanacak. Topluma kazandırılmaları ve kendi başlarına hayatta kalabilmeleri için kurslar açılacak, meslek dahi edinebilecekleri ortam oluşturulacak.

Ancak sorun görünenden daha büyük! ABD'nin Guantanamo kampındakiler gibi Suriye'deki DAEŞ lılar da yargı önüne çıkarılmadan yıllardır cezaevlerinde tutuluyor. Üstelik önemli bir bölümü Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan bu kişilerin hangi hukuka göre yargılanacakları konusunda bir karar da alınamadı ya da alınmak istenmedi.

Nazilerin yargılandığı 'Nuremberg Mahkeleri', Afrika kıyılarındaki ticari gemilere saldıran Somalili korsanlar için kurulan geçici 'Korsan Mahkemeleri' gibi örnekler konuşuldu tartışıldı ve rafa kalktı.

Şimdi Irak, ülkeye kabul ettiği DAEŞ üyeleri hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı. Yani yargılanacaklar. Irak'ta idam cezası var. Ve özellikle eylemlere katılan, şiddet ve terör estirenler büyük ihtimalle idam edilecek.

ABD, Avrupa ülkelerinden de kendi vatandaşlarını kabul etmelerini istiyor. Başta Fransa olmak üzere Avrupalılar bu fikre pek yanaşmıyor. Hafif ya da yetersiz terörle mücadele kanunları nedeniyle bu teröristlerin kısa sürede cezaevinden çıkıp Avrupa başkentlerinde potansiyel 'Uyuyan Hücre'ye dönüşmesinden endişe ediyorlar.

Yani yaşam konforarına yönelik tehdit olarak görüyorlar. Geçmişte yaşanan saldırıları gerekçe gösteriyorlar. Ülkeden uzakta tutulmaları herkesin işine yarıyor. YPG-SDG verilen destek, taviz ve hoşgörünün bir ve belki de en önemli nedeni de bu DAEŞ üyelerine sağladığı 'Gardiyanlık hizmeti' idi.

Türkiye de kendi vatandaşı olan DAEŞ li teröristlerle ilgili görüşmeler yapıyor. DEAŞ ile sahada doğrudan mücadele eden, savaşan tek NATO üyesi Türkiye. Halen cezaevlerinde Türk ve yabancı DEAŞ ile bağlantılı tutuklu ve hükümlüler var. Radikalleşmelerinin önüne geçilmesi için çeşitli programlar uygulanıyor. Ancak bu son transferle rakamlar güncellenecek.

Sayıları tam olarak bilinmese de 300 ila 500 arası Türk vatandaşı DAEŞ'linin daha Suriye'de olduğu tahmin ediliyor. Güvenlik kaynakları göre vatandaş olanlar dışında önemli bir bölümünün üzerindeki tek belge, iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelenlere verilen 'geçici göçmenlik' statüsünü gösteren belge olduğu için Türk vatandaşı sayılıyorlar.

Oysa ne adları Türkçe ne de isimleri.

Bir dönem iç savaştan kaçıp gelenlerin arasına karışan radikaller, DAEŞ Örgüt lideri Bağdadi'nin hicret çağrısı ile yeniden Suriye'ye döndü. Bu teröristlerin bir

kısmı yakalanıp dönem dönem Türkiye getirildi, yargılandı ve halen hapisteler. Şimdi kalanlar için bir çalışma yapılıyor.

ABD, Suriye'nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle DAEŞlileri Suriye'den Irak'a taşıyor. Ama Suriye'de yine de yalşaık 1700 DAEŞ li kalacak. Irak'a gidenlerin geri dönüşü ise mümkün olmayacak.

Kalanlar için de yetersiz cezaevi ve kamp koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler ABD'ye işbirliği teklif etti. Görüşmeler sürüyor.

Suriye hükümeti hem sahada DAEŞ ile de mücadeleden hem de kalan DAEŞlilerin cezaevleri ve kamplarda tutulmasından sorumlu olacak.

Amerika da transferler tamamlandığında askerlerini Suriye'den çekecek.

Yani artık DAEŞ li teröristler sorunun asıl yükü Irak'ın omuzlarında ve vatandaşlarını geri almak zorunda kalacak Avrupalılarda olacak.

Amerika bu konuda ısrarcı. Avrupalıların yıllardır ertelediği ve bulduğu geçici gardiyan da olmayınca çok fazla manevra alanı kalmadı.

DAEŞ lı teröristler konusunda filmin sonuna gelindiği aşikar. Kullanışlı bir aparat olmaktan da çıkıyor DAEŞ -en azından Suriye ve Irak'ta.

DAEŞ kartını kullanan diğer örgütler için de alan daralıyor.

DAEŞ'in çeşitli kolları ve aynı ideolojiyi benimseyenlerle mücadele sürecek. Ancak Suriye'de estirdikleri terör, şiddet dozu yüksek infazlar, kafes içinde insan yakmalar, bir korku filmi gibi kurgulanan propaganda videolarıysa hafızalardan kolay kolay silinmeyecek...

DAEŞ terörünü mücadele ve gardiyanlık örtüsü altında kullanan diğer örgütlerinin estirdiği terör de Onlar için belirlenecek son kullanma tarihine kadar azalacak ve nihayetlenecek.