Dondurulmuş savaş oda sıcaklığında ısınıyor

Şimdi İran'ın 14 maddelik yeni teklifi için Trump'ın cevabı bekleniyor. İlk tepkisini İsrail basına aracılığı ile duyuran Trump Teklifi kabul edilmez buluyor. Karşı adım olarak Basra Körfezi içinde ve dışında kalan yaklaşık 1600 gemi ve tankere harekete geçin çağrısı yaptı.

Trump, 'Özgürlük Projesi' adını verdiği bu çağrı ile savaş nedeniyle sıkışıp kalan ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmaya başlayacaklarını ve bunun hayati önem taşıyan tedarik yolunu açmak için dolaylı bir çaba olacağını söyledi

Yani dondurulmuş savaş biz kez daha oda sıcaklığına çıkarıldı. Çünkü bu çağrı potansiyel bir savaşa geri dönüş riski barındırıyor.

Trump'ın çağrısıyla armatörler kaptanlara geçin der mi? İran karşı kıyıdan ve adalardan buyurun geçin tabii der mi?

İran silahlı kuvvetleri bu sabah pek de sıcak bakmadıklarını net bir şekilde duyurdu. ABD Donanması'nı Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaması konusunda uyardı ve her türlü tehdide sert şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

Yani körfezde sular her an ısınabilir...

Armatörler mayından ziyade mayın döşenmiş olma ihtimali nedeniyle gemi ve tankerlerini kıpırdatmıyor zaten sigorta şirketleri de bu ihtimal nedeniyle sigorta poliçesi düzenlemiyor.

İran'ın 'sivrisinekler' olarak tanımlanan küçük ama hızlı filoları tarafından hedef alınma korkusu ile mayına çarpma ihtimali yarışınca Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor.

Ve dondurulmuş savaş kimin daha dayanaklı çıkacağına sorusu cevap bulana kadar, tıpkı derin dondurucudan çıkarılıp oda sıcaklığında erimeye bırakılması tam erimeden bir kez daha derin dondurucuya konulan bir yemek gibi.

Ne savaşa geri dönüyor taraflar ne ateşkes yapıyor ne de Hürmüz'ü açıyor. Faturayı ise şimdilik dünya ekonomileri birlikte ödüyor.

Ama yaklaşan seçim Trump ın ödeyeceği bedelin ağırlaşabileceğine işaret ediyor.

Washington Post-ABC News-Ipsos anketine göre; Başkan ve Partisi, Trump'ın İran savaşı ve önemli konulardaki liderliğinden genel olarak memnun olmayan Amerikalılar ve Demokratların oy kullanmaya önemli ölçüde daha motive olduğu bir seçmen kitlesiyle, kötüleşen bir siyasi iklimle karşı karşıya.

Yani Trump, İranlıları masaya oturtamasa da hayatından memnun olmayan seçmeni sandığa götürecek gibi.

Ankete göre Amerikalıların sadece %33'ü İran'la olan durumu ele alış biçimini onaylıyor.

Trump, ABD-Meksika sınırındaki göçmenlik sorununu verilen destek

bile yüzde 45! Göçmenlik sorununu genel ele alış biçimine ilişkin onay

ise yüzde 40 da kaldı..

Başkanın düşük onay oranları, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki az farkla elde ettiği çoğunluğu kaybetme ihtimalini ciddi olarak artırmış görünüyor.

Üstelik son anket sonuçları, seçime 6 ay kala Senato'daki çoğunluğun bile 'tehdit' altında olduğunu gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, yüzölçümü olarak Türkiye'nin yaklaşık 13 katı büyüklüğünde. Mesafeler uzun, araba sahibi olmak olmazsa olmaz!

Bu nedenle Amerikalıların bir gözü Benzin fiyatlarında bir gözü ibrede olur. Ev taksidi, araba taksidi hiç bitmez. Ortalama maaşın 5 bin dolar olduğu ülkede ev ve arabanın modeline göre maaşın önemli bölümü taksitlere gider, kalan kısım ise geçinemeye ayrılır. Bu zincirindeki en küçük bozulma hemen tedirgin hane halkını.

Gelen haberlere bakılırsa daha az araba kullanma eğilimine giren ve tatil planlarını

ertelemeye başlayan Amerikalılar, bu yazı geçirecek ama dondurulmuş savaşın ayazını 3 Kasım'a kadar unutmayacak.