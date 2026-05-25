Ehven-i Şer e razı olmak

Ortada ne Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının maliyeti ne de zaferden en ufak bir kuşku vardı.

Hele de daha ilk gün Ayetullah Ali Hamaney ve 20 den fazla İranlı siyasetçi, komutan ve Devrim muhafızlarının askeri liderleri öldürünce Rejimin yıkılması ya da zaferden zerre şüphe duymuyordu Trump ve çevresindekiler.

Zaman ilerledikçe İran'ın savaşa ABD ve İsrail'den daha iyi hazırlandığı da ortaya çıktı. En azından kısıtlı kaynaklarla, eldeki imkanlarla yaptıkları planlama iş gördü.

Nükleer koz vurulmalarını engelleyemedi ama Hürmüz'ü kapatmak, savaşın bedelini tek başına yüklenmeyeceklerinin açık mesajı oldu dünyaya.

Avrupa ülkeleri petrol ve gaz akışının kesilmesiyle sarsıldı, Körfez Ülkeleri ise hem satamadıkları petrol-gaz, hem de İran füze ve dronlarıyla baş etmeye çalıştılar.

İran, alt yapısını tesislerini ve yetişmiş insan gücünün neredeyse tamamına yakının kaybederken yanına dünya ekonomilerini de çekiyordu.

Trump bu durumda önce tehdit seviyesini 'İran uygarlığı yok etme' seviyesine kadar yükselti.

Ancak, bu tehdit pek işe yaramadı ki çünkü çabuk vazgeçti, üstelik müttefikleri üzerinde 'o kadar da değil' kabilinden bir reaksiyon ile 'bu Trump'a güvenilmez' cümlesini kurmak artık daha da kolaylaştı.

3 gün sonra savaşın 4. ayına gireceğiz, 2 haftalık ateşkesin de 5. haftasındayız ve nihayet taraflar anlaşmaya en yakın noktadalar!

Ancak bu bir nükleer anlaşma değil; nükleer başta olmak üzere savaş gerekçesi sayılan konularda müzakereye dönmek için anlaştılar.

Yani 28 Şubat'a geri dönülüyor.

Eski Türkçe'de 'Ehven-i şer' deniyor. Yani kötüler arasından en iyisine razı olmak... Taraflar da en azından ehven-i şer de anlaşmış oldular.

Anlaşmanın duyurulması an meselesi... Sızan bilgiler 30+30 gün ya da 60 günlük bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın açılması, Amerikan ablukasının bölgeden kalkması, bu süre içinde İran'ın petrol satışına izin verilmesi ve müzakerelerin ne zaman nerede başlayacağının yazıya dökülmesi olacak... Lübnan'da İsrail saldırı-işgalinin durması ise arafta.. Nihai metin çıktığında göreceğiz.

Yani ABD açısından, rejim yıkılmadı, nükleer konularda İran'a henüz bir geri adım attırılmadı, İsrail'i hedef alan füze sayı ve menzilinde değişen bir şey yok, vekil güçlere İran desteği de sürüyor.

Yani Sıfıra sıfır elde var sıfır.

İran açısından, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş mal varlıklarının çözülmesi, petrol satışı gibi konularda bir netlik yok. İran, savaştaki en büyük kozu haline gelen Hürmüz'ün açılması karşılığında ne elde edecek bilmiyoruz.

Çünkü Amerikan tarafı, yaptırımları ve dondurulmuş mal varlıklarının çözümünü 'performansa bağlamak istiyor! Yani İran'ın niyet mektubu ile altına imza attığı sözleri yerine getirmesiyle gevşetmek...

Peki ya 'Nükleer Toz'? Amerikan Başkanı Trump İran'ın elindeki zenginleştirilmiş Uranyumdan hep nükleer toz olarak söz etti ve mutlaka alacaklarını söyledi. Hatta Libya'daki gibi alıp Amerikan topraklarına taşıma hedefinde . Şu an İsfahan yakınlarındaki tesiste enkaz altında olduğu tahmin edilen 450 kg'lik 'nükleer toz' konusunda da netlik yok.

Bir başka beyin yakan soru İsrail'in durumu ne olacak? İsrail, ABD ile birlikte savaşa girdi. Netanyahu bizzat Trump'ı durum odasında ikna ederek Amerika'yı savaşa soktu. Ancak masada yok. İki taraf arasında alınacak kararlara ve ateşkese ne kadar uyacak belli değil. Netahyahu ülkesinde en çok 'masada' olmayışı ile eleştiriliyor. Bu süreçteki en büyük kazancı Birleşik Arap Emirlikleri'ni yanına çekmek gibi görünüyor. Ancak savaştan önce de iki ülke pek sıkı fıkı idi. Sadece

biraz daha gizli kapaklıydı ilişkileri. Savaşta aleniyet kazandı.

Şu an herkes, babasının yerine geçen dini lider Mücteba Hamaney'in niyet mektubunu onaylamasını bekliyor. Daha önce son anda bozulanları dikkate alınca bu kez tamam demek kimse için kolay değil...

Ve tabi bu Ehven-i Şer anlaşmaya kamu oylarını ikna etmek gibi iki tarafın da hatta haydi İsrail'i de katalım 3 tarafında büyük dertleri de var.

Seneyi devriyesine az kalan geçen Haziran'daki, 12 günlük savaş sonrası herkes kendi zaferini ilan etmişti, ama bu kez ilan edilen zaferin arkasında seçim sandığı var. Hem Amerika'da hem de İsrail'de yapılan anlaşmanın bir sonucu olacak. İran'da ise gevşetilecek yaptırımlarla elde edilecek paranın halkın ekonomik sıkıntılarına çare için mi yoksa savaşın yıktığı savunma sanayi ve askeriye mi harcanacağı sorusuna yanıt aranacak.

Rejim değişikliği hayalleri ise batılıların gördüğü bir rüya olarak kalacak en azından bir süre daha...