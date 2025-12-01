Elektriksiz idare edebiliriz ama gaz olmadan ne yaparız

Telefonun şarjı %50 nin altına düşünce kendini huzursuz hissedenler için cevap elektrik olabilir.

Ama Kiev'in dondurucu soğuğunda merkezi sistem çalışmayınca kaç kat yorgan lazım olur acaba?

Ya yemek yapmak için kaç metreküp gaz gerekir?

Girişteki bu cümle Kievli bir kadının The NewYork Times'a verdiği röportajdan...

Rusya'nın enerji santrallerine yönelik saldırılarıyla sık sık eletirk kesintisi yaşayan Ukrayna halkı powerbank ile yada avm lere giderek telefonlarını şarj ettiler ve elektriksiz yaşamaya uyum sağladılar.

Havalar sıcakken aynı sıklıkla kesilen gazın eksikliğini ise sadece mutfakta hissetiler. Havalar soğuyup ruslar gaz depolama tesisleri ve boru hatlarını vurmayı sürdürünce soğukla birlikte savaşın acımasız yüzünü de iliklerine kadar hissettiler.

Elektrik kesintilerinin süresi uzayınca büyük şehirlerde Rus saldırılarına karşı sığınak görevi de gören metrolar da çalışmayacak.

Yani Ukraynalılar bir yandan cephede savaşıyor bir yandan da kendilerini kara kışla vurmaya çalışan Rusya'ya karşı 'soğuk ve dondurucu bir savaş' veriyor.

Üstelik hissedilen sıcaklık eksilere inse de daha zemheri-kara kış başlamadı!

Abd'nin barış planının zamanlaması ise Zelensky için bir başka kara kış'ta geldi;

2 bakanı hakkındaki yolsuzluk iddiaları,

Cephede kaybedilen topraklar,

Elektrik ve gaz kesintileri nedeniyle 4. kışında savaş yorgunu bir halk ve

Eskisi kadar Ukrayna'ya yardım ve destek vermeye hevesli görünmeyen batılı müttefikler!

Şimdi Zelensky topu çizgiden çevirmeye çalışıyor var gücüyle.

28 maddelik ABD'nin barış planı, İstanbul'da Rusya'nın verdiği memorandumun bir kopyası sanki.

Ülkenin anahtarını Ruslara teslim etmekle eşdeğer gibi.

İşgal edilen yerleri Rus toprağı kabul etme,

850 bin kişilik orduyu küçültme,

NATO'yu unutup AB üyeliğini müzakereler bağlama,

ve 100 gün içinde seçim!

3 yıllık savaşta milyonu aşan asker kaybı ve yurtdışına gitmek zorunda kalan milyonlar geri dönmeden yapılacak bir seçimde Zelensky koltuğunu koruyabilir mi?

Sorunun cevabı; Zelesnky'nin Barış planında Ukrayna lehine yaptıracağı düzenlemelere halkını ikna etmesine bağlı olarak değişecek elbette.

Batılı müttefiklerden alınacak güvenlik garantileri,

Rusya'nın dondurulan mal varlılarından gelmesi muhtemel 100 milyar dolara eklenecek + 100 milyar belki savaşın yaralarını saracak bir formül olarak sunuluyor.

Masada milyar dolarlar konuşulurken Politico'nun haberine göre Ukrayna devlet soruşturma bürosu 24 binden fazla kişiye Rusya'ya bilgi sızdırmaktan soruşturma açtı.

8 ila 50 Euro arasında bir paraya Telegram üzerinden ajan devşiren Rusya, Ukrayna halkının çaresizliğinden sonuna kadar faydalanmaya çalışıyor.

Ukraynalılar da 'vatan haini' damgası yemeyi bile göze alarak, kritik yerlerin fotoğraflarını çekip göndererek gündelik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Savaş,Yoksulluk, yokluk ve vatan hainliği arasına sıkışmış durumdalar.

Belki Trump'ın adına 'Barış Planı' dediği anlaşmayla savaş bitecek ama geride bıraktığı yıkımın izleri hem şehirlerden hem de belleklerden yıllarca silinmeyecek.