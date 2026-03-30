En acilinden 'ortak bir zafer' lazım

Pentagon bu yığınağı 'Başkana elini güçlendirecek alternatifler sunma' olarak açıklıyor. Peki o alternatifler neler?

Trump'ın elindeki havuç; Saldırıları kendi şartlarının kabulü ile durdurup İran yaptırımlarını verilecek sözlere göre zamanla kaldırmak. Başkanın elindeki sopalar ise birden fazla; Harg Adasını ele geçirmek; İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 93'ünü yaptığı adaya asker çıkarmak ve İran petrolüne tıpkı Venezuela'daki gibi 'çökmek'. Yani karaya asker çıkarmak. Ancak ABD'ye tabutla dönecek asker sayının hızla yükselmesi ihtimali ve çıkacak olası çatışmada petrol ihracatını sağlayan altyapı ve petrolün depolandığı yerlerin kullanılmaz hale gelmesi gibi yıllarca sürecek bir iş çıkarabilir.

Çünkü adaya çıkarma yapacak askerlerin, çatışma riskini en aza indirmek için 'ani-şiddetli-kısa süreli' bir saldırı planladığı söyleniyor. Bu şekilde İranlılar Amerikalıları fark ettiğinde ikilemde kalacak! Petrol altyapısını kendine siper eden Amerikalıları vurmak için alt yapıyı kendi elleri ile yok etmek zorunda kalacak. Hem petrolden hem de adadan olacaklar. Adaya çıkarma yapmak Amerikan askerleri için de büyük risk, sürekli İran'ın saldırı tehdidi altında hedefte olacaklar. Arada kalmak için gerekli lojistik destek için körfezdeki ülkelerden birine sürekli bağımlılık. Ayrıca adaya kurulacak hava köprüsü de hedeflerden biri olacak ve zayiat ihtimali hep en önemli risk olacak. Trump'ın petrolden sonra en çok istediği ancak en riski operasyon ise İran'ın elindeki yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmak. Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesiste saklanan zenginleştirilmiş uranyumu almak için İran'ın içlerine saatler sürecek helikopter uçuşu gerekiyor. İran bu uçuşa müdahale edebilir ve Seçkin Birlikleri vurabilir. Velev ki Amerikalılar o tesislere ulaştı, kendilerini nasıl bir tablo-tuzak ve sürprizler bekliyor kimse bilmiyor.

Zenginleştirilmiş Uranyumun nasıl bulunağı, nasıl taşınacağı da ayrı bir soru işareti. Dönüş yolunda saldırı ihtimali ve taşınan malzemenin reaksiyona uğrama ihtimalide riskler arasında. Son senaryo ise Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmek ve petrol ihracı ile ticari gemilere serbest geçiş sağlamak. Bunun için de boğaza yakın adaların ele geçirilmesi, İran tarafındaki dağlık alana gizlenmiş askeri unsurların bertaraf edilmesi gerekiyor. Lakin riski tam olarak sıfırlamak mümkün olmayacak. Her an isabet edecek bir füze eskortluk yapacak Amerikan savaş gemileri ve tankerler için tehdit demek.

Arabulucular Pakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Hürmüz'den geçişler içinuluslararası konsorsiyum önerisinde bulundu. İran kabul eder mi bilinmez ama birkonsorsiyum gözetiminde geçişin sorunu önemli ölçüde çözebileceği konuşuluyor.Savaşta bu hafta çok kritik. Geçen yıl 12 gün süren savaş bir an da herhengi birateşkes-anlaşma olmadan bitmişti.Şimdi, İsrail hariç herkes savaşı bitirmek istiyor ama kendi şartlarıyla!ABD'nin istekleri ile İran'ın talepleri gece ile gündüz gibi. Ama geçen yılı yakından izleyenler için yeni bir 'danışıklı dövüş' bu savaşı bitirebilir! Trump, nükleer tesisleri yerle bir ettik diyerek savaşı bitirmişti. İran da düşmanın Körfez'deki en büyük Amerikan Üssü'ne ev sahipliği yapan Katar'a füze atarak düşmanı vurmuştu!

İsrail' e düşen füzelerin verdiği moralle de zafer ilan etmişti. Şimdi de tarafları 'ortak bir zafer' ile buluşturacak senaryo lazım. Mesela çok riskli olan zenginleştirilmiş uranyum çıkarma operasyonuna İran biraz geç uyanıp cevap vermese-veremese! Amerika da nükleer riski ortadan kaldırdık diyerek yaptırımları kaldırıp Hürmüz için İran'ın bazı taleplerini makul destek atsa taraflar için ortak bir 'ZAFER' çıkar mı? Elbette uzmanı değiliz, izlediklerimizle başka senaryolar da üretebiliriz. Ne kadarı akla yatkın ne kadarı ütopik olur bilemeyiz ancak bu işe kafa yoranların da 'Ortak bir Zafer' için çok fazla zamanı kalmadı gibi...'Krallara hayır' gösterileri, 7 ay kalan ara seçim ve Pentagon'un 4-6 haftalık operasyon takviminin baskısı, senaristlere ve stratejistlere bu hafta fazla mesai yaptırıyor olabilir.