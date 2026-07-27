En iyi hücum savunma mı? En iyi savunma hücum mu?

En azından Amerikan basının çeşitli kaynaklara dayandırarak iddia ettiği son durum bu. İran'da 'biz zaten misilleme saldırıları yapıyorduk, iki gündür gelen giden yok' diyerek saldırılarını durdurdu.

Trump yönetimine yakın kaynaklar, Umman'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinin diplomasiyi yeniden canlandırmaya çalıştığını söylüyor. Katar'ın da bu süreçte adı geçiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Hem Katar Başbakanı ve dışişleri Bakanı Al Sani ile hem de Pakistan Genelkurmay Başanı Asım Münir ile dün telefon görüşmesi yaptı.

Geçen haftaki girişimler en azından sızan bilgilere göre sonuç vermemişti. Taraflar masaya da, altına imza koydukları Mutabakat metnine dönmeye de şu ana ikna olmadılar.

İran-ABD savaşında bu hafta Netanyahu'nun Washington DC ziyareti de belirleyici olabilir. İsrail, haziran başından bu yana İran'a saldırmıyor.

Ancak Netanyahu'nun İran'da rejimi devirme hedefiyle savaşı ne kadar çok istediğini bilmeyen yok. Trump'ın ikinci döneminde tam 6 kez bir araya gelen ikili 7. kez buluşacak. Bakalım kim kimi neye ikna edecek?

Savaşın diğer boyutu ise İran'ın attığı füze ve insansız hava araçlarıyla

verdiği karşılıklar sonrası Körfez ülkelerinin durumu ve ABD'nin artan kayıpları.

Atılanların önemli bir kısmı karşılansa da savunma sistemini delenlerin verdirdiği kayıplar ve gelecekte vermesi muhtemel zarar Amerikalı komutanların biraz kafasını karıştırmış durumda.

Genelkurmay Başkanı Caen, saldırılarda daha ihtiyatlı gitmeyi önerirken, Merkez

Kuvvetler Komutanı Cooper'ın 10-15 gün yoğun saldırılarla İran'ın cevap verme şansını ortadan kaldıracakları iddiasında...

Azalan mühimmat (savunma füze) stokları konusu artık ciddi bir sorun gibi duruyor. Ancak burada anlaşılması gereken İran'a atılan değil, İran'ın attıklarını karşılama için harcanan mühimmat!

Patriot ve Thaad savunma füzeleri ne kadar başarılı olsalar da hem pahalı hem de sınırlı üretimli füzeler. İran'ın çok daha ucuza imal ettiği yaklaşık 50 bin dolarlık İHA'nın düşürülmesi için milyon dolarlık füze atılıyor.

Geçen hafta İran savaşının Pentagon'a maliyetinin şu ana kadar 37 milyar doların üzerine çıktığı açıklandı. Üstelik Savaş Bakanı Hegseth, 67 milyar dolar ek bitçe istedi bazı kaynaklar bu rakamı 80 milyar dolar olarak da verdi. Savaş uzadıkça rakamlar değişiyor maliyet artıyor..

Zaten İran mevcut rejiminin şu ana kadar ki hedefi de Amerika ile başa çıkmaktan ziyade mümkün olduğunca direnerek maliyet üretmek ve düşmanı caydırmak. Bunu Hürmüz'ü kapatarak dünya ekonomisine maliyet üretmek, İHA larla Körfez ülkelerine maliyet üretmek, sayısı konusundaki tüm tahminlerin yanıldığı füzelerle bölgedeki Amerikan Üslerini hedef alarak Trump'a ara seçimde maliyet üretmek olarak gösterdiler.

Amerika 28 Şubattan beri hücum ediyor İran savunuyor. Trump saldırıların başarısıyla övünüyor. İran, Rejiminin yıkılmayıp dünyaya verdiği mesajla mesajla gururlanıyor.

Yani biri ne kadar hücum yaptığını anlatıyor diğeri ne kadar iyi savunma!

İstatistiklere bakarak iki taraf da başarılı hikayesi yazdırsa da skor tabelası kazanan yok diyor.

Kaybeden ise bütçelerini denkleştirmek için benzin ve market fiyatlarını sürekli kontrol edip hesap kitap yapan halklar...

Hesap yapan başkaları da var elbette. Örneğin Patriot ların üreticisi Lookhead Martin şirketi. Binin altına düştüğü tahmin edilen Patriot PAC 3 füze bataryaları için yoğun şekilde çalışan şirket yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor: Bütçe dostu Patriot!

Tanesi yaklaşık 4 milyon dolara mal olan bir önleyici Patriot füzesine parası yetmeyenler için gelişmiş bir Patriot füzesinin normal fiyatının yarısından daha azına satılan bir varyantı olan PAC-3'e uyarlanmış yeni füzesini tanıttı!

Uygun Fiyatlı yeni Patriot füzesinin 18 ay içinde uçuş testlerine başlayacağını ve ardından "birkaç yıl içinde" seri üretime geçeceği duyuruldu.

Müjde gibi duyurulan bu geçişme aslında ABD'nin, insansız hava araçlarının ve ucuz silahların savaş alanındaki üstünlüğüne uyum sağlamakta ne kadar yavaş kaldığının da itirafı...

Sözün özü, savaşın uzaması halklara, ekonomilere ağır bedel ödetmeye devam etse de savaş ekonomisinin ve silah baronlarının işleri tıkırında..