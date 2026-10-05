Fauda kargaşasında 7 Ekim'in yıldönümü

Hamas'ın 3 yıl önce 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden çıkarak başta bir açık hava müzik festivali olmak üzere İsrail’in güneyine yönelik eş zamanlı roket saldırıları ve sınır geçişleriyle başlayan saldırısıdır. Hedef İşgali güçlerini geriletmek ve her gün onlarca insanı öldüren İsrail Ordusu'na cevap vermekti.

Sabah 06.30'da eş zamanlı olarak binlerce roket fırlatıldı. İzzettin Kassam Tugayları'na bağlı Hamas militanları sınır duvarlarını aşarak İsrail yerleşimlerini ve bir açık hava müzik festivalini hedef aldı.

Aksa Tufanı adı saldırının ani, hızlı ve yıkıcı etkisini vurgulamak için özellikle seçilmişti.

Mescid-i Aksa’ya yönelik İsrail baskınlarına ve kutsal mekâna ilişkin planlarına karşı da bir ifadeydi.

Saldırılarda asker, sivil ve devlet görevlileri dahil 1200'den fazla İsrailli öldürüldü. 250 den fazla kişi rehin alınarak Gazze Şeridi'ne kaçırıldı.

İsrail ilk anda hazırlıksız yakalandığı bu saldırıya ağır bir karşılık verdi. Aksa Tufanı'nı İsrail'in 11 Eylül'ü olarak tanımlayan Başbakan Netahyahu, orantısız güç kullanarak Gazze'de sivilleri de hedef alan saldırılar başlattı. 2 yılın sonunda Gazze'de sağlam bina kalmazken tam 74 bin kişi hayatını kaybetti.

175 binden fazla Filistinli yaralandı. 2 milyona yakın insan açlık ve sefalete terk edildi. Dünya bu orantısız güç kullanımını ilk yıl bir süre meşru müdafaa hakkı olarak görüp sessiz kaldı. Oysa ölenlerin 21 bini çocuktu. İsrail devleti, Gazze'ye basını sokmadı. İçeriden dünyaya Gazzelilerin sesini duyuran 270'den fazla gazeteci ve 150'den fazla BM çalışanı da hayatını kaybetti. Ve İsrail soykırım yapan bir devlet olarak yaftalandı. BM raporlarında İsrail'in soykırım olarak tanımlamayı oluşturan 5 şartın 4 ünü yerine getirdiği yer aldı.

İsrail, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülkenin taraf olduğu “soykırım” davasında Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD / ICJ) yargılanıyor. Netanyahu, mahkeme başkanı ve üyelerini hedef alsa da artık hem kendisi hem de bakanları dünyada eskisi gibi dolaşmıyor. İsrail vatandaşları tatile gittikleri yerlerde tepki görüyor. İsrail en büyük hamisi ABD'de bile İsrail'e arka çıkanların sayısı her geçen gün azalıyor.

7 Ekim saldırıları 3 yılda bölgedeki tüm dengeleri alt üst etti.

İsrail, Önce Hamas' a ağır kayıplar verdirdi. Gazze'de 10 binden fazla Hamas'lı öldürüldü. Lübnan Hizbullah'ının lideri Nasrallah öldürüldü. Binlerce militanı çağrı cihazına yüklenen patlayıcılarla ya öldü ya sakat kaldı. Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail yeni bir güvenlik konseptine geçerek etrafında tampon bölgeler oluşturma gerekçesiyle Lübnan ve Suriye'de işgalini genişletti. 7 ayrı devlete saldırdı. İlki 12 gün süren İran Savaşı'nın ikincisi hala devam ediyor.

İsrail Başbakan'ı ay sonu yapılacak seçimde koltuğunu kaybetmenin korkusu içinde. Çünkü hakkındaki davalar yüzünden hapse girme riski var. Üstüne bir de soykırım davası eklenince seçim yaklaşırken yeni bir saldırı başlatarak oyları lehine çevirme potansiyeli konuşuluyor. Geçen haftaki uçak kaçırma-düşürme girişimine bile 'Netanyahu'nun aradığı bir bahane mi acaba?' diyenler oldu. Çünkü bir gün Önce İsrail Başkanı ülkesinin bir dış tehditle karşı karşıya olduğunu savunmuş kurmaylarıyla toplantı yapmıştı.

Tam da 7 Ekim öncesi başta Birleşik Arap Emirlikleri liderliği ve Mısır istihbaratı tarafından uyarıldığı haberlerinin oluşturduğu ortamdan kurtulmaya çalışırken! Netanyahu uyarıları dikkate almamak, ilgili yerlere bildirmemek ve bu şekilde ölümlere neden olmakla suçlanıyor. Olası seçim kaybında yeni bir dava ile daha yüz yüze kalabilir.

Bütün bunlar genel İsrail siyaseti-saldırganlığı içinde seçime kadar konuşulacak. Ancak BM'nin son raporu ve haftaya 1. yılını dolduracak sözüm ona Barış Kurulu hala Gazze'de ne asayişi sağlayabildi. Ne de Gazzelilerin hayatını kolaylaştırabildi. İsrail'in ayak sürümesinin önüne geçemeyen Kurul, açıklanan hedeflerinden epeyce uzak görünüyor.

Peki, Ateşkesten bu yana Gazze'de durum ne?

Birleşmiş Milletler (özellikle BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği- OHCHR, UNDP ve BM Filistin Özel Raportörlüğü) tarafından yayımlanan son saha raporlarında ve açıklamalarda, Gazze'deki yıkıntıların altında 8 bin ila 10 bin arasında kayıp kişinin / cesedin bulunduğu teyit ediliyor.

BM Kalkınma Programı'na (UNDP) göre Gazze genelinde yaklaşık 61 milyon ton enkaz birikti. Ve bu rakam son 18 yılda dünya çapındaki bütün çatışmalarda oluşan enkazın çok çok üzerinde. Şu kadar enkazın sadece yüzde 1.5’i kaldırılabildi.

Mevcut tempoyla ve yetersiz ekipmanla (İsrail ağır iş makinalarının Gazze'ye girişini engelliyor.) enkazın tamamen kaldırılmasının 7 ila 10 yıl sürmesi bekleniyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail Ordusu'nun kontrolündeki bazı bölgelerde enkaz kaldırma ve arama faaliyetlerinin "ölülere saygı gösterilmeksizin buldozerlerle dümdüz edilerek yapıldığına dikkat çekti ve bu durumun ailelerin hakikat ve yas tutma hakkını ihlal ettiğini vurguladı. Bu BM tarafından belgelendi ve kayda geçirildi.

İsrail tarafından hedef gösterilen bir başka isim BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise hızla ve şeffaf olmayan enkaz kaldırma çalışmalarının, uluslararası suçların ve olası vahşet fiillerinin delillerini ortadan kaldırma riski taşıdığına dikkat çekti.

Albanese, akademik ve hukuki olarak bu moloz yığınlarının, ileride kurulabilecek uluslararası savaş suçları mahkemeleri için kritik birer "kriminal olay yeri" niteliğinde olduğunun da altını çizdi.

Uzmanlar, enkazdan çıkarılan insan kalıntılarının çürüme, patlamamış mühimmat tehlikesi ve uygun adli tıp altyapısının yokluğu nedeniyle kimliklendirilmesinin imkansıza yakın olduğunu söylüyor.

Enkaz sahalarında binlerce tonluk molozun altında binlerce tonluk patlamamış bomba ve mühimmat da var.

Bu durum hem arama kurtarma ekiplerinin hem de evlerine geri dönmeye çalışan sivil nüfus için ölümcül risk oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde onlarca kişi bu nedenle hayatını kaybetti.

BM raporları; Gazze’deki enkaz sorununu sadece teknik bir "imar ve hafriyat" meselesi olarak değil, derin bir insani dram, hakikat arayışı ve uluslararası hukuk sorunu olarak ele alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Belki siz Fauda dizisinin 5. sezonunu izleyerek İsraillilerin yaşadıklarını görüp, intikam duygusu üzerinden sorgulama içinde olabilirsiniz. Ancak adı üstünde Arapça kargaşa anlamına gelen 'Fauda' ile asıl İsrail soykırımını, savaş suçlarını ve vahşetini kargaşaya getiriyor.

Gazze'yi yakından izleyen kaygı duyan üzülenler bu diziyi 2-3 sezon önce İsrail propagandasının geldiği nokta olarak gördü ve izlemeyi bıraktı. Soykırım demeye dile varmayan batı başkentleri artık saklanamaz gerçekle yüzleşiyor. Fauda dizisinin ikna edemediği kalabalıklar hızla artıyor ve Dünya iki devletli çözüme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor.