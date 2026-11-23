İsrail türlü bahanelerle öldürmeye devam ediyor. Trump, 'Ortadoğu'da ateşkes demek silahların susması değil arada sırada ateşlenmesi demek' diyerek İsrail saldırılarını küçümsediğinde henüz seçim hezimeti yaşamamıştı.

Kendi kurduğu Barış Kurulu bile İsrail'in türlü ayak diremeleri yüzünden işlevsel olmaktan çıktı. Gazze'de Netanyahu zihniyeti sadece insan öldürmedi. Çevreyi, toprağı, suyu havayı da kirletti.

Uluslararası çevre örgütleri ilk günden beri binlerce ton bombanın yarattığı kirliliğe dikkat çekiyorlardı ama bombaların gürültüsünden duyulmuyordu.

Şimdi yeni bir araştırma daha yayınlandı. Araştırma için tabii ki İsrail Gazze'ye girişe izin vermedi.

Oxfam ile Çatışma ve Çevre Gözlemevi'nin (CEOBS) araştırma raporu, uydulardan elde edilen veriler, uzaktan algılama analizi ve coğrafi konumu belirlenmiş çatışmaların olay yeri verileri, Gazze genelindeki kirliliğin mekansal haritalandırmasıyla hazırlandı.

125 sayfalık raporda, kirliliğe maruz kalma yollarını, olası sağlık sonuçlarını ve çevresel zararın yasal sonuçlarını değerlendirmek için bilimsel ve hukuki literatürden de faydalanıldı.

Elde edilen bulguların; kirliliğin yaygın, şiddetli ve sonuç olduğuna dikkat çekildi.

Gazze'nin çevresel kaynaklarının ve sistemlerinin tahrip ve kirletilmesinin uluslararası insancıl hukuk (IHL), uluslararası insan hakları hukuku (IHRL) ve işgal hukuku kapsamında ciddi endişeler ve ihlallere neden olduğunun da altı çiziliyor.

Araştırmada, İsrail Ordusu'nun saldırılarının büyüklüğü ve yoğunluğunun Gazze kara alanının yaklaşık yüzde 78'ini tahrip ettiğine, bölgenin yüzde 99'undan fazlasında potansiyel kirlenme göstergelerini tespit edildiği de yazılmış.

Bir de çağrı var! Çağrı, rapora dair karşı görüş dahi bildirme gereği duymayan

Netanyahu hükümetine; Oxfam Gazze'ye giriş izni istiyor ve tespitlerini bizzat 'cinayet mahalinde' somutlaştırmak için yapıyor bu çağrıyı. Eğer Gazze'ye girmelerine izin verilirse uzmanlar, hangi kirletici maddelerin bulunduğunu, bunların nerede olduğunu ve hangi yoğunlukta olduklarını belirleyecek.

Tam, bağımsız, saha bazlı bir 'Çatışma Sonrası Çevresel Değerlendirme' raporunun ancak o zaman Gazze'deki gerçek yıkımı ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.

Bırakın uzman çevrecileri, insani yardım, çadır, ya da kışın barınmak için gönderilen konteynerlere bile olmaz diyen Netanyahu Hükümeti'nin vereceği cevap herkesin malumu elbette.

Çünkü ortaya çıkacak sonuç, soykırım suçunun yanına yenine deliller koyacak. Bu durum Gazzelileri nesiller boyu kirliliğe maruz bırakırken, yapanları eğer varsa onlarca yıl vicdani hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

Çünkü raporun en can alıcı yerlerinden biri de geleceğe dair öngörülerin yer aldı bölüm.

Oxfam İnternational'ın genel müdürü Amitabh Behar, araştırma raporu için yaptığı konuşmada "İsrail'in devam eden soykırımı Gazze şu an ve gelecek nesiller için hayatı tehdit eden çevresel savaş suçları da içeriyor.” vurgusu yaptı.

Behar, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin hava, yiyecek, su ve kirlenmiş toprak ve döküntülerle doğrudan temas yoluyla toksinlere maruz kaldığını, temizleme, iyileştirme faaliyetlerine öncelik verilmediği sürece bu riskler gelecek nesiller için de devam edeceğine dikkat çekti.

Yani Netanyahu ve kurulabilirse yeni koalisyonda da yine ortağı olması için mücadele verdiği aşırı sağcılar sadece soykırımla değil, çevreye, havaya, suya ve denize verdikleri zarar yüzünden de yargılanacaklar.

Her ne kadar Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni 3 lü zirvede eleştirse ve haddini aştığını söylese de kimin hangi sınırları aştığını artık dünyadan gizlemek kolay değil.

İlk görenler de MAGA dan uzaklaşıp, demokratlara oy vererek Bay Başkan'a tarihe

geçen hezimet yaşatan Amerikan halkı oldu. JD Vance'in seçim sonuçlarını 4 madde ile sıralarken İran Savaşı kaybettirdi sözü öne çıksa da İsrail'e verilen desteğin de kaybettirdiğinin altını çizmişti.

Hasılı, Gazze'de sadece insan-insanlık ölmedi öldürülmedi, hava da su da bir halkın geleceği de kirletildi.