Gazze'de ikinci aşamaya üçlü yapıyla geçilecek

Mısır'dan getirilen iş makinaları günlerdir rehine cenazesi arıyordu, artık sona gelindi.

Trump da yıl bitmeden ikinci aşamaya geçme hedefinde. Netanyahu'yu 4. kez daha beyaz saraya davet etmesi biraz da bundan…

Netanyahu, ayak sürür ise Hamas 'ın silah bırakma işleri de gecikecek gibi. Hamas'ın ilk aşamada roket ve füze gibi ağır silahlarını teslim etmesi ki; İsrail Ordusu ve şehirleri menzilden çıksın, sonra da hafif silahlar..

Ancak 2 yılı aşkın süredir elinde silah olan ve on binleri öldüren tarafın eli hala tetikte ve öldürmeye devam ediyor

Ateşin ilk elli gününde tam 357 Gazzeli israil'in ateşkese rağmen süren saldırılarında hayatını kaybetti.

Bu durumda Hamas'ın elindeki silahı bırakması ve silahlı tek aktörün öldürmeye devam edenin de İsrail olamsı ne kadar adil, doğru ve vicdani tartışılır...

ABD, Uluslararası İstikrar Gücü'nü yılbaşından itibaren Gazze'ye konuşlandırılmayı planlıyor.

Uluslararası İstikrar Gücü, öncelikle Gazze'de Hamas ve İsrail'in kontrolündeki bölgeleri ikiye ayıran (fiilen şeridi ikiye bölmüş görünen) sarı hat boyunca konuşlanacak.

Zaman içinde İsrail Ordusu'nun Gazze'nin sınırına çekilmesiyle sınırın tamamında güvenlikten sorumlu olacak..

Arap dünyasında bir de tartışma var; İstikrar gücünde yer alacak arap ve müslümanlar gerçekte kimi koruyacak?' sorusu etrafında dönüyor tartışma.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını mı engelleyecek? Yoksa Netanyahu'yu Hamas'tan mı koruyacak?

Endonezya ve Azerbaycan ın göndereceği güçler işte eleştireye yanıt biraz da. 'Araplar Netanyahu'yu koruyor' eleştirilerine cevap kabilinden...

İsrail medyasına göre uluslararası İstikrar Gücü'nde Türkiye'nin de yer alması için İsrail'i ikna etme çabaları hala sürüyor. Ama bir sonuca varılmış değil.

Sarı hat ve ileride sınırda UİG görev alırken içeride ise

Hamas ve El Fetih ile bağlantısı olmayan Filistinlilerden oluşan bir teknokrat yönetim olacak ve Gazze'yi yönetecek.

Trump'ın bu yönetimde yer alacak 12 ila 15 ismi de açıklaması bekleniyor. Halen Gazze'de yaşayan veya Gazzeli olan iş ve yönetim konusunda tecrübeli bazı isimlerin yer alabileceği konuşuluyor.

Teknokratların üstündeyse adeta 'süpervizor' lık yapacak 3 kişilik bir kurul var.

Bu ara yapının başına eski İngiltere Başbakanı Tony Blair getirilirken Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da üye olarak yeralması bekleniyor.

Daha önce ikili bir yapı öngörülmüştü ama şimdi sızan bilgilere bakılırsa araya bir de kurul daha girmiş. İlk bakışta bu kurul biraz da tepkilere rağmen Blair'a yer açmak, ateşkes anlaşmasına 'büyük emek' ve vakit harcayanlara 'jest-kıyak' gibi...

Blair, Kushner ve Witkoff Trump'ın başkanı olduğu yapı, olanı biteni Barış Kurulu'na raporlayacak..

Trump, Barış Kurulu'nu da genişletmiş görünüyor. Çoğu Ortadoğu'dan bir düzine liderin bu kurulda yer alması sürpriz olmayacak. Savaşları bitirmekle övünen Nobel barış ödülüne göz koyan Amerikan başkanının 3-4 kişilik kurula başkanlık etmesi beklenemezdi herhalde.

Kurul için adı geçenlar arasında Suudi Arabistan veliaht prensi Selman en güçlü adaylardan... Körfez monarşilerinden başka isimlerinde listede kendine yer bulması bekleniyor. Yani Barış Kurulu biraz da Gazze'nin yeniden inşaası için gerekli 50 milyar doları getirebilecek isimlerle, bölgede sözü geçenlerin elini taşın altına sokması için bir 'havuç' görevi görmesi...

Ne demiş atalarımız; kimin parası kiminin duası..