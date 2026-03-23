Gözümüzle gördüğümüzden şüphe ettiren bir savaş

Duvarları boyalı, okul bahçesi net olarak görülen bir yerin hedef alınması eski istihbarat notlarının saldırıdan önce güncellenmediği gerçeğini ortaya çıkardı. Bu saldırı muhtemel bu savaşın en dramatik anlarından biri olarak tarihte yer alacak. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Henüz sorumlu ya da sorumlular konusunda net bir açıklama yok. İnsan hatası olduğu kesin de 'O insan kim?' Orası meçhul!Üstelik hayatını kaybeden çocuklar için açılan mezarların fotoğrafının bile 'teyid'eihtiyaç duyulduğu bir savaş ve karartmayla karşı karşıyayız. Yan yana açılan mezarların havadan çekilmiş tek kare fotoğrafı saldırı kadar yürek burkuyordu oysa ki. Fotoğraf, İran Basın Merkezi tarafından 3 Mart 2026’da uluslararası ajanslara servis edildi.

Reuters’ın drone görüntüleri, farklı açılar ve Google uydu görüntüleri mezarların Minab’da gerçekten kazıldığını doğruluyordu..Ama gel gör ki, Amerikan yapay zeka programları Grok ve Gemini bu fotoğrafın eski olduğunu hatta İran'da çekilmediğini öne sürerek bazı kaynaklar bilegösterdiler.Teyid.org da bu fotoğrafın doğruluğunu tespit ederken yapay zeka programlarının iddialarını destekleyen kaynakların hatalı veya alakasız olduğunu da ortaya çıkardı. Yani gözümüzle gördüğümüz, dünyanın günlerce konuştuğu, siyasiler açıklama üstüne açıklama yaptığı, ajansların tek kare ile yetinmeyip drone ile görüntü bile yayınladığı bir olaya yapay zeka 'eski' ve 'İran değil' diye bildi.

Oysa ne kadar da çabuk benimsemiştik yapay zekayı, dönem ödevinden, haber yazımına, fal baktırmaktan, psikolojik destek almaya kadar her işimizi yaptırdığımız, en gizli sırlarımızı verdiğimiz yapay zeka adeta 'Hain evlat Ökkeş' e döndü. Yapay zeka neydi? emekti, zaman tasarrufu idi, devrimdi, alt yapıydı, dijital veri toplamaydı. Peki hangi veriyi? İşte tam da bu noktada yapay zekaya ne kadar güvenmeliyiz? sorusu akla geldi yeniden.

Dünya Amerikan ve Çin yapay zeka programlarının hegomanyasında. Yani onlar hangi bilgiyi toplayıp veriye çevirdiyse biz de onu alıp doğru kabul ediyoruz.. Veyüklenenler yanlış, hatalı ya da bile isteye hatalı bilgi yüklendiyse önümüze deokul saldırısındaki gibi garabetler çıkıyor.Gerçeği eğip bükmede de yapay zeka imdada yetişiyor. Ülkelerin bumanipulasyona karşı yerli ve milli yapay zekaları geliştirmesi de kaçınılmaz halegeliyor. Elbette kolay değil, elbette ABD ve Çin fersah fersah önde ama bir an önceadım atılmazsa gözümüzle gördüğümüzden şüphe edecek duruma gelmemizkaçınılmaz.Üstelik yapay zekaya kalmadan da büyük bir karartmayla maruz kalmışken.Dünya 24 gündür İran-ABD-İsrail savaşını izliyor, peki ne görüyor?İran neye izin verirse onu, Pentagon hangi videoyu servis ederse onu, İsrail gazetecilere ne kadar izin verirse o yayınları görüyor.

Şehir merkezlerinde gazetecilere sürekli zorluk çıkaran, yerleşimci denilen silahlı sivilleri durduramayan İsrail polisi, gazetecileri saatlerce alıkoyuyordu günlerdir. Taa ki Cumartesi gecesi Arad'a düşen füzeye kadar. Gazeteciler yirmi gündür maruz kaldıkları uygulamaların çok ötesinde bir alan buldular çalışacak! Neden? Çünkü İran, sivilleri vurmuş, çocuk öldürmüştü! Sanki 7Ekim'den beri İsrail, hiç sivil öldürmemiş, hiç kadın ve çocukları katletmemiş gibi' gelin çekin-İran'ın barbarlığımı görün' edasında kolaylık sağladılar... Hem de İsrail hemen yanı başında Lübnan da 1000'den fazla sivil öldürmüş, 2 Mart'tan bu yana, Kasımıye Köprüsü başta olmak üzere köprüleri havaya uçurup, ülkeyi fiilen ikiye bölerek sivillerin yaşamını zorlaştırmışken. İsrail öyle de İran farklı mı? İnternet kapatmalar, sadece rejime destek veren gösterilerde gazetecilere 'özgürlük' sağlamalar da bu savaşın karatma örneklerinden. İsrail'in vurduğu Gülistan Sarayı'ndaki hasarı görüntülemeye çalışan gazetecilerin ajan muamelesi görmesi, gözaltına alınmaları, telefon ve ekipmanlarına el konulması da bu daha 1-2 hafta önce yaşandı.

Ortadoğu, Körfez, Arap yarımadası yangın yeri, füzeler, bombalar havada uçuşuyor ama hiç olmadığı kadar enformasyon savaşı da yaşanıyor, işin içine sosyal medya yapay zeka her türlü enstürüman da cepheye sürülüyor. Ve biz oturduğumuz yerden cebimizi yakan bu savaşta 'aslında ne oluyor' sorusuna bile cevap ararken şüphelerden şüphe beğeniyoruz!