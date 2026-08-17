İran büyük bir yüzleşmeye hazır

Geçen salı günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kullandı. O gün bunu rutin paylaşımlardan biri olarak görmek mümkündü. Bugün ise tekrar okuyunca daha anlamlı bulduğumu itiraf etmeliyim.

Özellikle de Trump'ın 17 Haziran'da Fransa'da Versailles Sarayı'nda büyük bir gururla imzaladığı İran ile Mutabatak Metni'nin bugün itibarıyla süresi dolduğunu görünce.

Oysa Trump için ne güzel de başlamıştı 60 gün. 2 ayda İran ile anlaşıp hem savaşı bitirecek, hem Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açacak hem de nükleer bir anlaşma için en azından anlaşma değilse de yol haritası otaya çıkacaktı.

Tarafların iyi niyetli yaklaşımına göre 60 olacaktı 120! Yeter ki İran bir ilerleme göstersin. İran'ın beklentileri hem daha somut hem de metne geçirilmişti; yaptırımlar kalkacak, dondurulmuş mal varlıkları kademeli de olsa serbest bırakılacak ve işler iyi giderse 300 milyar dolar da ülkenin yeniden inşası için bölge ülkelerinden fon-tazminat alacaktı.

Geçen 2 aylık sürede hiç biri olmadı! Birinci ayı dolmadan köprüler atıldı. NATO Zirvesi için Ankara gelişinin 2. gününde Trump, İran'ın Gemilere yönelik saldırıları sonrası İranlı yöneticileri 'pislik' olarak tanımladı. Mutabakat için 'yok hükmünde' dedi.

Ankara'dan İran'ın suikast tehdidi iddiasıyla ayrılışının film gibi detayları geçen hafta ortaya çıkan Trump, hala bir anlaşma arayışında olsa da İran'ın daha büyük bir savaşa hazırlık için 2 ayı verimli bir şekilde kullandığı iddia ediliyor.

İşte Mehdi Muhammedi'nin sosyal medya paylaşımı tam da burada daha bir anlam kazanıyor. Muhammedi, çıkmazdaki savaşta gelinen aşamayı 'fırtına öncesi sessizlik' olarak nitelerken İran'ın olaya bakışına dair önemli bir ipucu veriyor: İran, savaşın ilk günü hava saldırında öldürülen Dini Lider Ali Hamaney'in intikamının alınacağı uzun soluklu bir savaşın hazırlığı olarak görüyor, hatta adını da

koyuyor: nesiller boyu sürecek bir kan intikamı projesi!

Wall Street Journal da bugün yayınlanan bir analizin başlığı da 'İran'ın Savaşı Tırmandırmaya Yönelik Gizli Planı' şeklinde.

Gazete, İran'ın mevcut yönetimine yapılan atamalar, Irak ve Yemen'deki vekil güçlere sağlanan istihbarat ve silah ile füze desteğinin İran'ın 60 günlük süreyi uzun soluklu bir savaşa hazırlık için geçirdiği iddiasında.

İran cephesinden gelen uzlaşmaz açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'nın geçen hafta açılacağına dair anlaşmanın da bu çerçevede doğrudan Devrim Muhafızların araya girmesiyle engellediği vurgulanıyor.

2 ayın sonunda en somut açıklama ise Baş müzakereci i Galibaf'tan geldi. Galibaf, İranlı yöneticiler arasında 'zafer' kelimesini bu denli net kullanan ilk isim oldu.

İran Meclis Başkanı da olan Galibaf pazar günü 'bu savaşı hem askeri hem de siyasi anlamda, kelimenin tam anlamıyla kazandığımızı tüm kalbimle ilan ediyorum' dedi.

ABD ve İsrail'in hedeflerinin hiçbirine ulaşamadıklarının altını çizen Galibaf, 'Amerikalılar ve Siyonist rejim için en büyük ve en mutlak başarısızlıktır' iddiasında bulundu.

Savaşı ilk döneminde Beyaz Saray tarafında İran'da rejim değişikliği sonrası için 'çalışılabilir isim' statüsünde olan Galibaf sanırım artık o statünün çok uzağında.

Açıklamaları da Trump'ı kızdıracak cinsten: 'Tüm kalbimle bu savaşı kazandığımızı ilan ediyorum' diyen Galibaf 'zaferin belgesi' olarak da bugün itibarıyla bir hükmü kalmayan mutabakat metnine işaret etti: 'Bu zaferi diplomatik ve siyasi işlerde pekiştirme açısından, mutabakat zaptı bu zaferin onur belgesi olarak duran belgedir' dedi

İran tarafı hem daha uzun soluklu bir savaşa hazırlandığının işaretlerini veriyor hem de artık İranlı siyasetçiler kendinden emin ve daha net cümleler kuruyor.

Bunda tarafların bu savaştan beklentilerine dair görüş farklılığının da etkisi büyük. Yani 'ABD ne diyor İran ne anlıyor?' sorusu savaştan önceki müzakereler de ve savaş sırasında hep soruldu ve galiba savaşın sonu da bu cümlenin cevabında gizli

olacak. Birbirlerini anladıklarında bitecek bu sonsuz ya da ucu görünmeyen savaş.