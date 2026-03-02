ABD, Şubat ayının tamamını İran çevresine yığınak ve Umman'da başlayıp Cenevre'de süren dolaylı görüşmelerle geçirdi. Haftalar geçtikçe yığınak arttıkça saldırı olasılığı arttı.

Üstüne Netanyahu, 1 yılda 7. kez Trump'ı Beyaz sarayda ziyaret etti. Soykırımcı Netanyahu; 'ABD vurmasa da İran'ı vuracağını' defalarca gündeme getirmekte bir beis görmedi.

Amerikan basınında çıkan haberler bakılırsa İran'a saldırı 1 hafta geç 1 gün erken yapıldı.

Axios Haber sitesi ki bu ara Beyaz Saray dan epey bilgi bu siteye sızdırılıyor. Bazen manipülasyon için de...

Kushner ve Witkoff Perşembe günü Cenevre'ye gittiklerinde, zaten bir anlaşmaya varılamayacağından şüpheleniyorlardı, ancak yine de İranlılarla görüştüler..

İddiaya göre asıl niyetleri 'İranlıların bu sayede diplomasinin hâlâ canlı olduğuna inanmalarını sağlamak' idi.

ABD'li bir yetkili, "Anlaşma yapmanın kurallarından biri, bir anlaşma olup olmadığını çok hızlı bir şekilde anlamanız gerektiğidir" sözleriyle açıkladı bu durumu…

Saldırının anahtarı da işte bu cümlede gizli. Yani ABD tarafı, İran'ın 2018 den bu yana olduğu gibi müzakere yolu ile zaman kazanmaya çalıştığına inanmış şekilde girdiler dolaylı görüşmeye.

Hatta İranlıların getirdiği 7 sayfalık öneriyi de değerlendirme yapmaktan çok oyalama taktiğinin bir parçası olarak gördüler.

O belge, İran'ın sivil amaçlar için uranyum zenginleştirmeye duyduğu ihtiyacı

özetliyordu.

Trump'ın ekibi, rakamları BM'nin nükleer gözlem kuruluşuyla birlikte kontrol ettirdi. Belgede İran'ın talep ettiği miktarın 2015'te Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmadakinden yaklaşık beş kat daha fazla zenginleştirme olduğu ortaya çıktı.

Üstüne İran'ın tıbbi araştırma yapıyoruz diyerek Tahran Araştırma Reaktörü'nde gizlice zenginleştirilmiş uranyum depoladığı da belirlendi..

Amerikalılar artık emin olmuştu: 'İranlılar, her şeyi aldatma için tasarladı'.

Perşembe günü Cenevre'de görüşmelerin kısa bir aradan sonra devam edeceği yönünde açıklama yapıldığında 'saldırı ihtimali zayıflıyor mu?' sorusu akıllara takıldı.

Ancak işin aslı Witkoff ve Kushner yaşananları Başkan Yardımcısı JD Vance'e aktarıp son kararı Başkana bıraktılar.

Umman Dışişleri Bakanı son bir umutla Başkan'ı kararından vazgeçirmek istediyse de başarılı olamadı. Hatta basın toplantısı yaparak endişelerini Amerikan basınıyla bile paylaştı.

İranlılar 1 hafta geciken saldırıları (Axios ve bazı ABD'lilere göre asıl saldırı tarihi 20-21 Şubattı.) artık daha fazla geciktiremeyeceklerini dahi anlamadılar yada görmek istemediler.

Bu, bir hesap hatası mı? dolaylı görüşmenin yarattığı bir negatif etki mi? bilemiyoruz. Amerikan basını İranlıların görüşmelerde 'fazla kibirli' göründüğünü yazdı. Onlar hala bugün yani pazartesi günü Viyana'da yapılacak teknik görüşmeye dikkat çekiyordu..

İkinci hesap hatası ya da ihmal ise Cumartesi günü Tahran'da yapıldı.

Aynı saatlerde neredeyse aynı yerde Hamaney yardımcılarını bir araya topladı. İran güvenlik ve istihbarat yetkilileri de iki ayrı toplantıda yine aynı yerde bir araya geldi.

Haziran'dan bu yana Hamaney'in her adımını takip eden, aldığı kararlar üzerinden atacağı adımları öngörmeye çalışan CIA, Hamaney'in toplantısını öğrenince İsrail'e bu bilgi hemen ulaştırıldı.

İki ülke zaten sıkı işbirliği ve istihbarat paylaşımı yaptığı için harekete geçmekte sıkıntı yaşanmadı. Erken bir zafer fırsatını herkesi aynı yere aynı saatte toplayan iran yönetimi adeta düşmana altın tepside sunmuştu.

Böylece 1 hafta geciken operasyonun saati öne çekildi ve Şubat'ın son günü İsrail savaş uçakları Tahran için havalandı. Yerel saat ile 09.10 da Tahran'da Hamaney'in zaman zaman halkla buluşmak için kulalndığı bina ve çevresine bomba yağdı.

Vurulan yerde Hamaney'in olma ihtimali hem de saldırı ihtimalinin olduğu dönemde orada olması pek akla yatkın gelmedi.

Akşam saatlerinde önce israil sonra da ABD'li yetkililer Hamaney'in öldüğünü iddia etti. Hatta bir fotoğrafının da Netanyahu ve Trump ile paylaşıldığını da söylediler.

İran'ın teyidi ise pazar sabaha karşı geldi. 1989 dan beri ülkenin dini lideri olan Hamaney artık yaşamıyordu.

Geride ise bazı sorular kaldı:

-Haziran'daki 12 gün savaşında onlarca üst düzey siyasi, askeri ve nükleer bilim adamı kaybeden İran nasıl bu kadar tedbirsiz davrandı?

- Toplantılardan erken ayrılan üst düzey isimler saldırıyı bilerek mi çıktılar yoksa Türkçe de bir tavır vardır: Daha yiyecek ekmekleri olduğu için mi?

-Hamaney'in ölü fotoğrafını kim çekti ve düşmana ulaştırdı?

-İçerideki Truva atları kimler?

Ülke savaş halinde, dini liderin yetkileri geçici komiteye geçti. Gemiyi limana sağ salim yanaştırmadan yukarıdaki sorulara yönetimin cevap bulması kolay değil.

Ancak bu soruların yanıtları bilinmeden ve gereği yapılmadan da ülkenin

gidebileceği yol belirsizliklerle dolu, hem İran halkı için hem de İran islam Cumhuriyeti için...