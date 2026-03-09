İran'dan çıkışa Alcatraz'dan kaçış senaryosu

Bunun bir an önce yapılması yani paranın ödenip rehinlerin serbest bırakılması için de ellerindeki kimyasal silahı bir tehdit olarak adaya yerleştirmişlerdir...

Para ödenmezse San Fransisco Körfezi'ni kimyasal silahlarla bombalayacaklardır.

Onları durdurabilecek iki kişi, Alcatraz’dan kaçabilmiş tek mahkum (Sean Connery) ve kimyasal silah uzmanı (Nicolas Cage) dir.

Zamana karşı yarış başlar... Rehineleri kurtar, kimyasal silahı etkisiz bırak... bir kaç kez izlemiş olanın verdiği yakınlık mı bilmiyorum Axios'un hafta sonu geçtiği iki haber bana The Rock filmin hatırlattı.

ABD merkezli haber sitesi Axios, dört ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ile İsrail'in, saldırılarının sonraki safhalarında "yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu elde etmek için İran'a özel kuvvet gönderme" ihtimalini konuşuyormuş.

Ama operasyonun İran Ordusu ve Devrim Muhafızları'nın ciddi bir tehdit oluşturmadığı bir aşamada yapılacağı da özellikle vurgulanmış.

Operasyonu kimin yapacağı ise net değil! Belli ki başarılı olursa kaymağı kimin yiyeceği konusunda henüz bir fikir birliği yok. Yani ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'da öve öve bitiremediği Delta Force-Delta Gücü mü? yoksa Lübnan'a hava indirme harekatı sırasında baskın yiyen ve çıkan çatışmada kayıplar veren İsrail Ordusu mu? orası belirsiz. Belki de ikisi birden ortak operasyon yapacakmış.

Donald Trump, savaşı bitirme konusunda Netanyahu'nun görüşünü alsa da son kararı kendisinin vereceğini açıkladı. Belli ki, İran'ı 'yeniden büyük yapma' fikri için belki Başkanın öncelikle İran'ı nükleer bir tehdit olmaktan çıkarma konusunda kamuoyunu ikna konusunda şüpheleri var.

10. gününe giren savaşta saldırlar sürse de nükleer kapasitenin ne olduğu sorusunun cevabı belirsiz.

Peki askeri birlikler nükleer bir materyali nasıl bulacak? nasıl çıkaracak? nasıl taşıyacak? farklı yerlerde ise her yere ayrı bir birlik mi gidecek? Kendileri dahil çevreye vereceği zararı nasıl engellenecek? Ve bu yaklaşık 450 kg zenginleştirilmiş Uranyum ele geçirildiğinde kimin olacak?

ABD, alıp adli emanete koyacak değil herhalde

Operasyonun ikinci aşaması yani zenginleştirmiş Uranyumun çıkarılması konusunda askeri operasyonun bir de sivil ayağı var. Sivil ekip de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarından oluşacakmış!

Hani İran'ın tarafsızlığı konusunda derin şüpheler duyduğu ajans.

ABD, bu uzmanlarla İran'ın elindeki materyalleri ya tamamen bölgeden çıkarmayı ya da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bölgeye gelecek uzmanlarıyla seyreltmeyi değerlendiriyormuş!

İşte bu senaryo nedeniyle girişte The Rock filminde uzun uzun bahsettim. Haberi okuyunca aklıma Sean Connery'in hafif beyaz sakallı yüzü ve kimyasal bombayı etkisiz hale getirirken Nicolas Cage'in yüzündeki ter damları geldi gözümün önüne!

Keşke hayat Hollywood filmleri gibi mutlu sonla bitse! O filmde Alcatraz'dan kaçan 'tek' mahkumu kutsayan ABD film endüstiri vardı. Bu operasyon gerçekleşse kim bilir Trump nasıl anlatır Kasıma kadar miting meydanlarında...

Üstelik ABD-İsrail saldırganlığı filmlerden film beğen konusunda da çok inovatif-yaratıcı...

Bir başka senaryoda ise İran'ın en büyük petrol terminali Hark Adası'nı "ele geçirme" fikri var.

Basra Körfezi'nde İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Hark adası ana karadan yaklaşık 30 açıkta. İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ı bu adadaki terminal ve depolama tesislerinden yapılıyor. Hark Adası, yaptırımlar altında İran ekonomisinin belkemiği durumunda hergün milyonlarca varil ham petrol ihraç edilebiliyor.

ABD ve İsrail şimdi İran ekonomisini çökertmek ve halkı isyan noktasına getirmek için Hark Adası'nı da potansiyel hedef olarak görmeye başlamış.

Trump'ın 'Maksimum Baskı' ile Hark Adası'nı ele geçirilerek İran'ın petrol ihracının durdurulmayı planı yapıyor.

İran-Irak Savaşı'nda da bombalanmış olan Hark Adası İran'ın rakipleri-düşmanları için her zaman doğal hedef oldu. İran'da adayı korumak için özel önlemler aldı. Yani adayı ele geçirmek de en az zenginleştirilmiş Uranyum'u ele geçirmek kadar riskler barındırıyor.

İkisi birden olursa Başkan Trump için 'mutlak zafer' olacaktır.

Ancak hayatın gerçekleri film senaryoları ile örtüşmezse dünyayı bekleyen risklerde Uzmanlar tarafından sıralanıyor:

Zaten hızla yükselen petrol fiyatları iyice kontrolden çıkar, Orta Doğu'da çatışmalar genişleyebilir, . İran ise çok ciddi iç ve dış tehditlerin pençesinde çökmüş bir devlete dönüşür ve içerideki istikrarsızlık bölgeye yayılır. Yani Enerji arzı ve bölgesel istikrarsızlık riski büyür

Geçen hafta bir anket duyurdu Amerikan Basını, savaşı nasıl değerlendirdiğini sordu Amerikalılara ve yüzde 29'u henüz o konuya bakamadığı cevabını vermişti...

Yani, 10 bin kilometre uzakta başkanı ve ordusu ortalığı yangın yerine çevirenler saçını taramaya devam ediyor.

ilkokul bebelerinin ölümü ise savaşın acı bir istatistiği olarak sesi kısık televizyonların alt yazısında yer bulabiliyor.