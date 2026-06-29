İsrail'den Gazzelilerin tehciri için 'göz boyayan' plan değişikliği!

İsrail basını ve ajansların geçtiği haberlere bakılırsa Gazze'de yaşayan Filistinlileri tehcir planındaki ısrarından vazgeçmemiş.

Netanyahu yönetimi, planın adını değiştirerek Batılıların ve Gazze'lileri göndermek istediği ülkelerin gözünü boyamaya odaklandı.

Daha önce kullanılan 'gönüllü göç' ifadesi 'serbest hareket planı' olarak değiştiriliyor.

İsim değişikliği, uluslararası tepkileri hafifletmek ve diplomatik kabul görmek için bulunan bir formül.

İsrail, öldürerek bitiremediği Gazze'lilerin en azından 500 binini toprak ve en az 2 yıl düzenli gelir vaadiyle başta sadece kendisinin tanıdığı Somaliland ve bazı Afrika ülkelerine göndermek istiyordu.

Tehcir planı tepki görünce de adım atamamışlardı. Terminoloji değişikliğinin batılı ülkelerin ve Gazze'lileri kabul etmeyen bazı ülkelerin tutumlarını yumuşatabileceğini, böylece ortada kalan tehcir planını hayata geçirmeyi hedefliyor İsrail.

Yakında plandaki değişikliğin basit bir isim değişikliği mi yoksa başka hangi tuzaklarla Gazze'lileri ikileme düşürecek detaylara sahip olduğu ortaya çıkacaktır.

Oysa İsrail in sabıkası öyle isim değişikliği ile kapanacak bir şey değil. BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu,

İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ihlallerini incelemeyi sürdürüyor. Komisyona göre tablo korkunç ; 7 Ekim'den bu yana ölenlerin yaklaşık üçte biri çocuk.

Geçen hafta yayınlanan rapora göre Gazze'de İsrail

7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2025 arasında en az 20 bin 179 çocuk öldürüldü bu da ölenlerin yaklaşık yüzde 30’unun çocuk olduğunu gösteriyor.

Komisyon, 2008-2009 ve 2014’teki çatışmalarda çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 24 olduğunu ve son saldırılarla oranın Yüzde 30'un üzerine çıktığını da vurguladı.

Bu artışta Filistinli çocukların İsrail Ordusu tarafından 'kasıtlı' olarak hedef alınıp öldürmesinin etkili olduğuna dikkat çekiliyor

İsrail’in ateşkesi ve uluslararası hukukun çocuklara sağladığı korumayı da göz ardı ettiğinin de altı çiziliyor.

Raporda İsrail’in Gazze’de Filistinlileri kısmen veya tamamen yok etme yönündeki soykırım kastınıda bir kez daha yer verilmiş.

Komisyonun Eylül 2025 raporunda, İsrail’in 1948 Soykırım Sözleşmesi’nde tanımlanan beş yasak fiilden dördünü işlediğine dikkat çekilmişti.

Yani 'soykırım'ı gizleyemeyecek, batının gözünü boyamakla silinemeyecek suç ve kanıtlar var ortada.

Gazzeliler ise her şeye rağmen topraklarına tutunmaya çalışıyor. Barış Kurulu'nun işlevsiz, yardımların çok yetersiz, İsrail işgallinin ve saldırıların devam ettiği ortamda sıcak ve hastalıklarla da mücadele ediyor Gazze halkı.

Temiz suya ulaşamayan yüzlerce Filistinli,, İsrail saldırılarında çöken altyapı nedeniyle kanalizasyon suyu ve atıkların karıştığı denizde duş almak zorunda kalıyor.

Kıyafetlerini de yine bu suda yıkamak zorunda kalıyor.

Kaldırlamayan enkazların çevresinde, kanalizayon ve atık su sistemi olmadan çadırlardaki yaşamlarının davetsiz misafirleri de var! Çadırları saran ve hızla çoğalan kemirgenler (fare-sıçan-keme) ve haşereler için de çözüm arıyor bölge halkı.

Ve bu zorlu mücadeleyi unutturan ise Gazze'de bu dönem tek eğlence haline gelen toplu düğünler.

Bu hafta sonu da Gazze'nin kuzeyindeki enkazların arasında 150 çift için toplu düğün, İsrail saldırılarında büyük hasar gören ve ateşkes sonrası kısmen onarılan salonda yapıldı.

Anadolu Ajansı'na konuşan damatlardan biri, "Bugünkü bu tören, topraklarımızda kalacağımızın ve umudu küllerinden yeniden doğuracağımızın bir ahit belgesidir." dedi.

Ve Gazzeliler yaşadıklarını bir kaç saatliğine unutup bu umuda tutundular zılgıtlar, şarkılar ve Filistin halk dansı (debke) ile...