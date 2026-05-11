Konuşuyorlar ama birbirlerini anlamıyorlar

Taraflar arasında kağıtlar gidip geliyor, muhtelif maddeli kağıtlar henüz bir anlaşma metnine dönüşmedi. En son Trump’ın, henüz başlattığı Özgürlük Projesi’ni ertesi gün askıya aldığı barış umudu da hafta sonu tükendi.

İran bir kez daha ABD'nin taleplerine hayır dedi, bir kez daha kendi eski taleplerini beyaz bir kağıda yazıp cevap olarak gönderdi… Elbette bu talepler de ABD tarafından kabul görmeyecektir, en azından Trump’ın ‘dünya ile 47 yıldır oyun oynuyorlar’ cümlesinden çıkan bu…

ABD, ordusu 13 bin den fazla hedefi vurarak ‘askeri başarı’ elde ettiğini söylüyor, ancak savaşın başında ortaya koyduğu hedeflere ulaşamayınca ve üstüne savaştan önce açık alan Hürmüz Boğazı’nı da açamayınca ‘stratejik başarısızlık’ ile yüzleşti. Çünkü hala bir zafer ilan edemedi!

İran ise Rocky Balboa gibi. Ağır hasar almasına rağmen Rejim hala ayakta ve hala pazarlık ediyor! Taleplerini sıralıyor bir bir…

Amerikan basını, İran için; sıcak savaştan sağ çıkıp soğuk bir barışta kaybeden olmak istemiyor yorumları ile dolu…

Trump artık sıcak savaş istemiyor, İran da seçimi düşünen rakibin zaafına oynayan boksör gibi ne kadar vurursa- Hürmüz’ü kapalı tutmak- o kadar kardır diyor…

Şu an ki tabloda Ortadoğu’da savaş isteyen iki ülke var gibi duruyor…

İlki İsrail, halkın desteğini de arkasına alan Netanyahu seçim için birleşen rakiplerini de hesaba katınca çareyi savaşta görüyor! Ne kadar bomba o kadar oy!

Irak’ta çöle gizlice üs kuracak kadar pervasızlaşan, bir çobanın ihbarıyla çölde ne oluyor diye bakmaya giden Irak Ordu birliklerine hava saldırısı yapan Netanyahu istiyor savaşı hem de 3 cephede birden.

Bir başka savaş isteyen ülke ise İran saldırılarına en fazla hedef olan BAE… Savaş sırasında İsrail’den hava savunma sistemi ve uzman asker takviyesi aldığı ortaya çıkan BAE bir adım daha atarak OPEC, (petrol ihraç eden ülkeler topluluğu) dan da ayrıldı…

Boru hattı ile Hürmüz Boğazı’nı by-pass edip günlük üretimi 3.4 milyon varilden 4.8 milyon varile çıkarma hesabı yapıyor… Böylece turizm, hava taşımacılığı ve diğer alanlarda yaşadığı kaybı daha fazla petrol pompalayarak karşılamayı amaçlıyor…

Körfez’deki bu ayrışmada bir sürpriz çıkış da Katar’dan geldi. Katar, İran’ın saldırılarından nasibini almış olsa da son yıllardaki arabuluculuk rolünden taviz vermedi. ABD de görüşmeler yapan Katar yetkilileri, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin arabuluculuk çabalarına katılan 5. ülke oldu. Savaş bittiğinde bu ülkelerin oluşturacağı ittifak konusunda hararetli televizyon yorumları artıyor… Savunma sanayi ve caydırıcılık konusunda işbirliği yapacak bu ülkelere yenileri eklenebilir.

Tabi savaş biterse…

Trump, çarşamba günü Çin’e gidecek, cuma dönene kadar Çin’in en önemli enerji sağlayıcıları arasındaki İran’a askeri bir müdahale pek akla yatkın gelmiyor. Çin ile bir olup İran’ı bir mutabakata ikna etmek ise Trump için bu gezinin en önemli çıktısı olabilir…

Ama önce aynı dili konuşup anlaşmak gerekiyor, Trump’ın kimi zaman alaycı kimi zaman tehditkâr dilinin İran’da bir karşılığı olmadığı ortada.

İran’ın bu saatten sonra onur mücadelesine dönüşen bu savaştan en azından nesillere anlatacak bir ‘zafer’ çıkarmak istemesi anlaşılır görünse de düşük bir ihtimal.

Geride ise ‘ha bugün ha yarın’ diye anlaşma umuduyla aşağı yukarı salınan piyasalar, hep yukarı giden enflasyon ve ezilen yoksullar var…

Başlıkta da söylediğimiz gibi; konuşuyorlar ama birbirlerini anlamıyorlar, körler sağırlar birbirini ağırlıyor, tasası da bize düşüyor.