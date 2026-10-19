Macron için yolun sonu erken göründü. Eğitimde reform çağrıları geçinemiyoruz protestolarına dönüştü

Yüzlerce okul bizzat öğrenciler tarafından ablukaya alındı. Lise öğrencilerinin talep listesi çok da kalabalık değildi aslında; Okullarda altyapının iyileştirilmesi, aşırı kalabalık sınıfların bölünmesi, ders programlarının seyreltilmesi, öğretmen ve personel eksikliği olan okullara atama yapılması ve ödenek yokluğuna çözüm bulunması…

Son sınıf öğrencilerinin bu listeye eklettiği bir madde de adil bulmadıkları ve seçici davrandığını savundukları yükseköğretim ve üniversite kabul platformlarının yeniden düzenlenmesiydi.

Çağrıya pek karşılık alamayan öğrenciler 17 Eylül de ülke genelinde eylem çağrısı yaptı. Bu sırada 24 okulda öğrencilerin neden olduğu yangın çıktı.

Yavaş yavaş ulusal ve uluslararası basında haber olmaya başlayan eyleme önce öğretmeleri sonra da üniversite öğrencileri destek verdi. Protestocu gruplar hızla kalabalıklaştı.

Sendikalar ve çiftçiler de destek verince eylem eğitim reformundan talebinden çıkıp, çeşitli halk kesimlerini de içine alan hayat pahalılığı ve akaryakıt protestolarına dönüştü. Bir ay sonra geçtiğimiz hafta sonu da zirve yaptı.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre hafta sonu tam 110 ayrı yürüyüşe 500 binden fazla katılım oldu. Sendikalar rakamın 800 bin olduğunu söylüyor.

Eyleme katılanlar arasında artık sarı yelekliler de vardı. 10 yıl önce yol kenarlarında sarı yelek giyerek benzinin litresinin 1.6 Euro'ya çıkmasını protesto ediyorlardı.

Bugün Ukrayna Rusya savaşıyla artan enerji maliyetleri ABD-İran savaşıyla zirve yaptı ve Fransa genelinde benzin 2.4 Euro/litre ye çıktı.

Çalışanların harcamaları enflasyon ve akaryakıt krizi ile artarken maaşları çoğu zaman yerinde saydı. Büyükşehirler dışında toplu taşımanın olmadığı koca ülkede artık bir depo 100-150 euro doluyor.

Refah toplumu olarak bilinen Avrupa ve onun 2. büyük ülkesi Fransa’da geçim sıkıntısı iyiden iyiye hissediliyor.

Trump yönetiminin de kıtanın savunması için 'başınızın çaresine bakın' demesi, bütçelerdeki savunma kaleminin artırıp halkın kemer sıkmasına neden olmuştu.

Ancak, İran-ABD savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Avrupa'nın enerji tedarikini zora soktu. Hem akaryakıt bulmak hem de ucuza bulmak imkansız hale geldi. Akaryakıt fiyatların yüzde 30' dan fazla arttı.

Bazı uzmanlar bu bir petrol krizi değil, akaryakıt krizi derken haklı çıktı.

Geçim sıkıntısı, öğrenci eylemini krize dönüştürdü. Hafta sonu Avrupa da Fransa dışında, İtalya, İspanya ve Arnavutluk'ta da eylemler vardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün kameralar karşısındaydı.

Sadece 8 dakika süren konuşması beklentilerin çok uzağındaydı. Geçmişte daha küçük gösterilerde OHAL kararı alan yönetim bu kez aynı kararı alamadı. İçişleri Bakanı'nın istifasını da kabul etmedi. Valilere taşkınlıkları bastırma konusunda ek yetki vermekle yetindi.

Siyasi parti ve sendikalara her türlü şiddeti kınama çağrısı yapan Macron, Birleşik Arap Emirlikleri gezisini de iptal etmedi.

Fransa'da yük Başbakanın omuzlarına kaldı. Önümüzdeki günlerde parti ve sendika liderleri ve öğrenci temsilcileri Başbakan tarafından kabul edilecek.

Vandalizm görüntülerine neden olan sadece hafta sonu 2 bin 400 kişi gözaltına alındı. Bunların yarısının yağma ve yakma eylemlerini teşvik eden, örgütleyen kişiler olduğu açıklandı.

Hükümet ve aşırı sağ partiler, şiddet olaylarına, aşırı sol 'Boyun Eğmeyen Fransa Partisi' üyelerinin önayak olduğunu düşünüyor. Parti, bu iddiayı kabul etmedi ve hükümetin başarısız bütçe yönetimin asıl sorumlu olduğuna dikkat çekti.

Macron, parlak fikirleri, gençliği, enerjisi ile sadece Fransa'nın değil Avrupa Birliği'nin ufkunu genişletecek lider olarak görülüyordu. Bugün ise artık, başarısız olarak görülen, fikirleri çok da önemsenmeyen ve 'görev süresi bitse de gitse' olarak değerlendirilen topal ördek durumunda.

Bu durum tüm Avrupa'da halkın beklentilerini karşılayacak siyaset üretemeyen liderler gibi Fransa'da da yine aşırı sağ partilerin önünü açıyor.

Aşırı sağcı Marine Le Pen, baharda daha önce 3 kez girip kaybettiği seçimde bu kez Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı olabilir. Tabii hakkında kamu kaynaklarını usulsüz kullanma davasında bir yargı engeli ile karşılaşmazsa...