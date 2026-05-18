Meğer İsrail Irak'a bir değil iki gizli üs kurmuş, Amerikalılar da biliyormuş!

Tek suçu görmemesi gereken şeyler görmesi ve bunu ihbar etmesiydi.

Necef Çölü'ndeki olağan dışı hareketliliği gidip ordu birliklerine anlatan Shammari, hem büyük bir skandalı ortaya çıkardı hem de ülkesini içinden çıkılmaz sorunlarla baş başa bıraktı.

Oysa üç maymunu oynayan bazı asker ve siviller, olan bitenden habersiz bazı siyasiler savaş nedeniyle uçsuz bucaksız çölde çevrilen dolaplardan habersiz televizyon izliyorlardı.

Awad el Şammari, vatandaşlık görevini yapmış olmanın guruyla köyüne dönmüştü. başına geleceklerden habersizdi ve Kısa süre sonra kamyonetiyle köyün dışındaki markete giderken bir helikopter tarafından kovalandı, üzerine kurşun ve bombalar yağdı. Peşindekiler öldüğünden emin olana kadar ateş ettiler...

Geriye yarısı yanmış cansız bedeni ve hurdaya çıkmış kamyoneti kaldı.

Oysa tek suçu uluslararası aykırı şekilde İsrail gelip ülkesinin topraklarına gizlice üs kurup komşusuna buradan saldırıyordu. İşte bu sırrı ifşa ettiği için öldürüldü genç çoban.

Oysa gerçeği bilenlerin bazıları Amerikalılardır diye geçiştiriyorlardı. Akıllarına düşman kabul ettikleri İsrail gelmemiş miydi? Gelse de o bilgi ile ne yapacaklardı? bilmemek herkesin işine gelmişti belki de. Bunun farkında olmayan çoban ise...

Awad El-Şammari'nin ifşa ettiği üssün savaş sırasında İsrail'in İran'a saldırılarında hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi tedavi için kullanıldığı belirlendi.

Üstelik İsrail'in Irak'ta 1 yıl önceki 12 günlük Haziran Savaşı'nda da benzer bir üs kullanımı olmuştu.

Şimdi Irak, Saddam Hüseyin'i devirip ülkeyi harabeye çevrilmesinde büyük payı olan Amerika giderken de İran'a koca ülkeyi nüfuz alanı olarak kullanabileceği kocaman bir boşluk bırakmıştı.

Iraklılar, 'şimdiye kadar hükümet bu konuda neden sessiz kaldı?' sorusuna yanıt arıyor...

Gizli Üs meselesi açığa çıktıktan sonra İsrail belli ki tası tarağı toplayıp kaçtı ama 2003'teki Amerikan İşgali'nden beri zaten belini doğrultamayan, Irak'ı yeni ve çözülmesi çetrefillli bir çok sorunla başa baş bıraktı.

Iraklı yetkililerin 'herhangi bir İsrail askeri üssünün yeri hakkında hiçbir bilgisi olmadığı' ‘Amerika’nın üssü olduğunu düşündük' şeklindeki açıklama hükümete ve devleti yönetenlere karşı halktaki tereddüt ve şüpheleri artırabilir.

Çoban'ın ihbarı sonrası sevk edilen birliklerin bölgeye yaklaşırken ateş altına alınması, bir askerin öldürülmesi, iki askerin de yaralanmasıyla geri çekilme kararı alınması, halkta Irak Ordusu'na yönelik güven sorunu derinleştirebilir.

Adlarının açıklanmaması kaydıyla The Newyork Times'a konuşan iki üst düzey yetkili, olayın ortaya çıkarılmasına yönelik çabalarının komutanlar tarafından defalarca engellendiğini ve olayın önemsizleştirildiğini söylemiş...

Irak'ta artan öfke, halen kırılgan ateşkes yüzünden süren belirsizlik, ABD'nin ülkedeki İran etkisini sınırlama çabalarını sekteye uğratabilir. Ve Irak'ı iyice İran'ın kucağına itebilir.

Dahası,, İran'a yakınlığı ve mezhepçiliği ile ünlü eski başbakan Nuri el Maliki'nin yeniden başbakan olmaması için bizzat Başkan Trump'ın devreye girdiği ve Irak'ı açıkça tehdit ettiği bir dönemde 'Üs meselesi' olması bir çok analist tarafından Amerika'nın çabalarını bantlama potansiyeli taşıyor şeklinde yorumlanıyor.

Ortadoğu merkezli risk analiz şirketi Geopol Labs'ın kurucusu Ramzy Mardini, The Newyork Times'a verdiği röportajda İsrail'in Irak'taki üslerinin zaten sallantıda olan bu dengeyi daha da riske attığının altını çiziyor: "ABD ile kurulan ilişkiler artık İsrail ile ittifak olarak algılanma riski barındırıyor. İran ile savaş yeniden başlarsa, bu durum İran'ın Irak'a doğrudan askeri müdahalesi için bir bahane oluşturabilir."

Risk sadece bununla da sınırlı değil. ABD Başkanı Trump, savaşın ilk günü İran'ın vekil güçlere desteğini çekmesini de şart koştuğu televizyondan net şekilde duyurmuştu. henüz bu konuda hiç bir adım atılmadı ama bundan sonra atılmasını da İsrail bu üs işiyle hepten zorlaştırdı.

Çünkü ülkede, İran'la ittifak halindeki milisler bu olayı gerekçe göstererek silahsızlanma çağrılarını reddedebilir. Bu da zaten kırılgan olan Irak'ı daha da kırılgan yapıp her an çökebilecek bir devlete dönüştürebilir.

Üstelik bu risklerin biri ya da bir kaçının hayata geçmesinden fayda sağlayacak ilk ülke de İsrail olabilir!