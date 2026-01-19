Önce Amerika, Avrupa ikinci, Rusya lütfen bekle!

Follow up yani takip-devam sorusu sorma imkanı olmayınca araları doldurmak toplantıya akredite edilen 217 gazeteciye kaldı

Bilgisine, birikimine, hayata bakışına, politik duruşuna göre herkes kendine bir şey buldu ya da bu 'zengin sofra'dan aklındaki soruya cevap bulamadan aç kalktı.

Fidan, İran, Suriye ve İsrail gündemleri nedeniyle gölgede kalan bir cümle kurdu toplantıda...

1 ay sonra 5. yılına girecek Rusya Ukrayna savaşındaki önemli bir makas değişikliğine işaret ettiği bir cümleydi bu:

'ABD Başkanı Donald Trump'ın, iktidara gelmesinden sonra, ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öncü rolünü değiştiğini ve nötr pozisyona geçti ve bu başka sorunların ortaya çıkmasına neden oldu...'

Bu cümle Avrupalıların içinde bulunduğu 'güvercin tedirginliğini özetler gibi. Çünkü Avrupa Birliği, savunmasını 2030’a kadar Rusya ve diğer tehditlere karşı caydırıcılığı olacak şekilde güçlendirme hedefinde.

Ancak bu planın gerçekçi olup olmadığı, Avrupa halklarının olası bir savaşa ne kadar hazır olduğu hala tartışılıyor. .

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 'Rusya’nın bir sonraki hedefi biz olabiliriz' diyerek uyardı ve ekledi 'Rusya'nın ittifaka önümüzdeki beş yıl içinde bir saldırma ihtimali var'.

Bu tablo Avrupalıların güven duygusunu zedelediği aşikar.

Bir çok dilde yayın yapan Euronews’in AB sınırları için savaşır mıydınız? sorusunu da yönelttiği bir anket yayınladı.

9.950 kişiden %75’i “silaha sarılmaya hazır değilim” seçeneğini işaretlemiş.

'Evet savaşarım' diyenlerin oranı %19, yani sadece 5 te 1 avrupalıların savaşa hazır...

%8 kararsızın ise bir ayağı eşikte. Kaçsa mı? Durup savaşsa mı?

Üstelik Rusya'yı uzak bir yer olarak görenler daha rahatken sınırı olanların yüreği ağzında.

Rusya'yı 'en büyük tehditlerden biri' olarak görenler Baltık ve Doğu Avrupaya gittikçe artıyor.

Polonya’da %51, Litvanya’da %57, Danimarka’da %62.

Rusya ve Belarus’la 1.000 (bin) kilometreyi aşan sınırı paylaşınca ister istemez daha bir tedirgin oluyorlar.

Yani cevaplar kıta Avrupası için vaziyetin pek parlak olmadığına işaret ediyor. Alınan önlemer de ya savaş nedir unuttuklarını ya da 'kedidir kedi' umarsızlığı.

Litvanya, drone duvarınn yanı sıra ülke genelinde sığınakların yerlerini ve acil telefon hatlarının olduğu haritalarını güncelledi.

Letonya, sınır hattındaki bataklıkları yeniden canlandırılmaya çalışıyor Rus tanklarının durmanın en pratik yolu olarak!. Üstüne bizdeki milli güvenlik dersine benzer “ulusal savunma” yı zorunlu ders olarak koydu.

Polonya, Belarus sınırını bariyerlerle çevreledi. Finlandiya ve Estonya, 'savaş olursa ne yapmalı?' broşürlerini göndermeyi tercih etti.

Grönland'a destek için sadece 2 (iki) asker gönderen Finlandiya için bu broşür fikri fena sayılmaz!

Avrupa Birliği, ağır zırhlı araçların ve lojistik ihtiyaçların taşınabileceği 500 den fazla güçlendirilmiş karayolu, demiryolu ve limanı yenileyerek askeri bir koridor ağı oluşturmayı planlıyor. Maliyeti 100 milyar Euro olarak hesaplanıyor..

Ülke kaynaklarının ortak havuzda toplanması, beraber borçlanması,

üretimin büyütülmesi, birlikte pazarlık yapılması ve alınacak sistemlerin eş güdümle çalışması için bir de büyük proje var; adına SAFE deniyor.

Avrupa, savunma sanayini modernize etmek, Ukrayna’ya desteği sürdürmek ve

NATO ile ABD’den gelen güvenlik uyarılarına aynı anda yanıt vermek gibi bir zorunlulukla da karşı karşıya...

ABD’nin 4 Aralık’ta yayımladığı 'ulusal güvenlik stratejisi' Avrupa’yı zayıf bir müttefik olarak nitelendiriyor.

Ulusal güvenlik stratejisi, Trump yönetimi ile Avrupa arasında sürtüşmeyi artırdı.

Metin “America First” vurgusuyla AB’yi zayıflamış ortak olarak tanımlıyor

Yani artık müttefik olarak 'Hepimiz birimiz-birimiz hepimiz için' değil;

'Amerika first! Avrupa second! Russia please wait!* (Önce Amerika, Avrupa ikinci, Rusya lütfen bekle!)