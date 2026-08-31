Pentagon’a savaşı trol ordusu kazandıracak!

O şans oluşmadı ve ucu açık savaş ortada kaldı. Taa ki dün geceye kadar, ABD ordusu Hark adasındaki faaliyetini tespit ettiği iki roketatar sistemini vurdu.

İran da karşılık olarak, Ürdün’deki Amerikan üs ve askerlerini hedef aldı, 8 füze fırlattı. Bir ay sonra gelen bu atışma yeniden çatışma riski barındırıyor. ABD abluka altında tuttuğu Hürmüz boğazından İran’a gemi-tanker geçirmiyor. Devrim muhafızları da ‘geçeni vururuz’ diyor ve yeni mayın döşeme girişimleri gözlemleniyor. Nitekim Trump’ın tüm mayınları temizledik dediği Hürmüz boğazında bir gemi mayına çarpı ve hasar aldı.

Sahada çatışma ihtimali artarken, Amerikan basınına sızan- sızdırılan iki özel haber oldukça dikkat çekici…

İlki 15 günde bir yayınlanan ve Pentagon da alınan kararların yer aldığı, kamuoyuna açıklanmayan, kısaca karar defteri denebilecek bir kitapçıktaki bilgilere dair.

Washington Post’un haberine göre ABD Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile birlikte Avrupa, Asya ve Latin Amerika’daki 4 yıldızlı generaller İran ile geniş çaplı çatışmanın “sürdürülemez” olduğu yönünde görüş bildirmiş.

Ayrıca “ABD ana karası da dahil olmak üzere başka yerlerdeki tehditlerle mücadele etme kabiliyetlerini zayıflatma riski” taşıdığı uyarısı yapmışlar.

Komutanlar, kabul etmeseler beğenmeseler de emirleri uygulayacaklarını da eklemişler …

Yani komutanlar savaşlara girmeme sözü veren Başkan’ın olası başka savaşlara girme riskine vurgu yapıp biraz da vicdanlarını temize çıkarmışlar.

En tepedeki tüm komutanlar bu görüşlerini kayda geçirirken, onların da üstündeki Savaş Bakanı Hegseth, eski askerlerden oluşan, sosyal medyada bol takipçili bazı isimlerden bir “trol ordusu” kuruyormuş!

Yine başına sızanlara göre, her biri 150-200 bin, hatta yarım milyon takipçiye sahip olan bu emekli askerler, Pentagon’dan “.mil” uzantılı e-posta hesapları bile almış.

Zaten televizyonda dönem dönem Hegseth ve Trump övgüsü yapan, Pentagon'un yeniden yapılandırmasını can hıraş şekilde savunan isimler bazıları…

Hegseth, bu işe almalarla yönetime söylem üstünlüğü sağlayıp, sosyal medyada kamuoyuna yönetim ve ordu üzerinden güzelleme yapacak paylaşımların sayısını artıracakmış.

Kendisi de eski televizyoncu olan Hegseth pek muhtemel ki Tiktok'u anketlerden daha çok önemseyen başkanının önüne bu yönlendirmeden sağlanan faydayı anlatan raporlar da koyacaktır…

4-6 haftada savaşı bitirmek için yoka çıkan ABD başkanı ve kurmayları, 6. ayın sonunda en azından söylem olarak zafer kazandıklarına ikna edecek bir ortamın peşinde!

Geçenlerde bir görüş yazısında İran’ın ara seçim öncesi Trump’ı yeniden savaşa sokacak bir saldırı yapabileceği. olası Amerikan askeri kayıpları yüzünden kayıpsız kalamayıp savaşa dönecek Başkanın seçimi kaybetmesinin büyük olasılık olacağı kaleme alınmıştı. Hatta, ‘madem ordunun 2-3 haftalık işi kaldı İran’da; o zaman siz emir verin ordu yarım kalan işini bitirsin, siz de zafer ilanınla girin seçime’ deniyordu.

Okuyunca tuhaf gelmişti. Gazeteci özünde barıştan yana olur, savaşa ilke olarak karşı çıkar; böyle açıkça başkana “vur başkan” demez diye düşünmüştüm. Şimdi bu iki haberi görünce, daha çok dayananın zafer ilan edeceği bir ortamda, İran’ın hesaplarının daha gerçekçi olduğunu söylemek mümkün.

En azından rejim yoluna devam ediyor ve 1,5 ayda zafer arayan başkan bu hedeften epey uzakta. Komutanı savaş istemiyor, bakanı sözde zafer peşinde… Böyle bir ortamda silahların yeniden ateşlenmesini anlamlandırmak da kolay olmuyor.

Çünkü ortama inanacak ne söz var, ne de o sözün gereği yerine getirilmiş bir eylem… Trollük ise sadece bizde değil belli ki Amerika Birleşik Devletleri’nde de geçer akçe…