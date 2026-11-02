Saddam’ın Cheesecake Factory’si!

Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu garanti görüyor. Zor ama acaba Senato da olur mu? ihtimaline karşı da neredeyse tüm silahlarını sahaya sürdü. Epeydir ortalarda görünmeyen eski başkan Barak Obama mitinglere katılıp, Trump yönetimine ağır eleştirlerde bulundu.

Ancak en çok ilgi çeken ve Trump’ı da öfkelendiren sözleri ise Beyaz Saray’daki tadilat ve Balo Salonu inşaatına yönelikti. Gösterişi seven Başkan Trump’ın Beyaz Saray’dan büyük Balo Salonu yapmasına tepki gösteren Obama, binadaki tadilata da ilginç bir benzetme ile gönderme yaptı. Beyaz Saray’ın yeni haliyle Irak’ın ABD tarafından devrilen Lideri Saddam Hüseyin’in açtığı Cheesecake Factory’e benzediğini söyledi.

Obama, klasik Amerikan üstenci bakışıyla Saddam Hüseyin ve Ortadoğu liderlerinin saraylarını eleştirirken Trump’ın dekorunu da aynı sınıfa koyuyordu. Trump vakit kaybetmeden cevap verdi; Obama sonrası Beyaz Saray’ı devaldığında pislik içinde olduğunu, boya badana bile yapılmadığını, Amerikan başkanına yakışmayan bir durumdan kurtardığını söyledi.

Beyaz Saray resmi hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş restorantın menüsü de paylaşıldı. Yetmedi Hazine Bakanı, Cheesecake Factory’nin bir şubesinin önünden bu tür işletmelerin önemine değinen, ABD ekonomisine katkılarını anlatan bir açıklama yaptı.

Obama ise polemiği sürdürüp, ‘tam da anlatmak istediği şeyi’ yaptığını söyledi Trump yönetiminin! Yani asıl sorunlar olan; hayat pahalılığı , akaryakıt fiyatları gibi sorunlarla uğraşmak yerine ve bu sorunları çözecek kişiyi de işini gücünü bıraktırıp açıklama yapmak zorunda bıraktırıldığına dair yine alaycı bir tepki verdi.

Amerikan halkı bu atışmayı gülerek ve ilgiyle izledi. Ancak ara seçim tam da bu konuların gölgesinde yapılıyor. Çünkü İran Savaşı, Amerikalıların çok da umurunda değil! Bir yılda galonu 3.5 dolardan 6 dolara çıkan akaryakıt fiyatları ve enflasyon daha büyük sorun.

On yıldan fazladır Amerika’ya gidip geliyorum, 10 dan fazla şehrini gördüm, son dönemdeki kadar pahalı ve eski görmedim. Birçok mağaza kapanmış, kiralık ilanları çok fazla… Kiralar zaten epeyce artmış, şehir merkezinde yaşamak orta sınıf için artık neredeyse imkansız. Üstelik eskimiş altyapı, havalimanları, metrolar da ciddi harcama gerektiriyor.

Yaşını doldurunca ayrı eve çıkmayı seven genç Amerikalıların hem sayısı azalmış hem de bazıları ailelerin yanına dönmek zorunda kalmış.

Seçim sonrası oluşacak muhtemel tabloya en düşük destek oranlarından biriyle girecek Trump’ı çok zor günler bekliyor.

Mesela İran Savaşının seyri ile Amerikalılar çok ilgilenmese de dünyanın geri kalanı ilgili. Trump'on alacağı savaş kararı ya da bir anlaşma çok sayıda bir ülkenin ve nüfusun geleceğini belirleyecek. Halen yolda olan 3 Rus akaryakıt tankeri seçim öncesine yetişmese de akaryakıt fiyatlarını düşürmesi için bir imkan sağlayacak Trump’a. Ancak, Rusya’ya yaptıırmları kaldırması başını ağrıtabilir. Ukrayna Savaşı’nın finansörlerinden biri olmakla daha şimdiden eleştiri alıyor.

2 yıl görev süresi kalan, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato da kaybedilecek bir seçim, Trump’ı sadece ‘lame duck’ - topal ördek değil belki de aczeldilmiş ya da aczedilme korkusunu her an yaşayan bir başkana çevirecek.

Belki de çok zor ama kalan 2 yılın sonunu getiremeyebilir. Bu durum Trump’ı daha saldırgan yaparsa işte o zaman dünya başkanın durumundan çok kendi derdine yanmak zorunda kalabilir.