Seçime doyacağız

İlk turda geride görünen ve yolsuzluk iddialarıyla yıpranan Lula, hapisteki en büyük rakibinin oğlu önünde ipi göğüslemeyi başardı.

Bu zaferi Bolsanaro taraftarları mahkemeye götürmeye hazırlanıyor. İki Taraf da yüksek seçim kurulundan oy verme süresinin uzatılmasını farklı gerekçe ve farklı seçim bölgeleri için talep etmişti. Son dakikada gelen 2 saatlik uzatma Lula'ya yaramış görünüyor.

Lula da Silva Başkan Trump'ın müttefiki ve çetelerle mücadelede ölümcül güç kullanımı gibi konularda Washington'la aynı çizgide olan sağcı rakibi Flávio Bolsonaro'yu yenerek birçok kişiyi şaşırttı. Belli ki seçmenler bu şiddeti şiddetle çözme fikrinden korktu.

Ayrıca yüzde 53'ü kadın olan seçmenlerin Lula'nın sağladığı sosyal desteğin devamı yönünde oy kullandığı da düşünülüyor. Seçimde din başlığı da önemli bir ayrışma yarattı. Ağırlıklı olarak Katolikler Lula da Silva'ya yönelirken Evanjelistler Bolsanaro'ya oy vermiş görünüyor.

Bay Lula'nın Brezilya'daki beklenmedik zaferi, bölge için de önemli bir noktaya işaret etti. Latin Amerika ülkelerindeki sağın hızını kesti. Latin Amerika'da yok olma eşiğinde görünen sol harekete yeni bir soluk getirmiş de oldu.

Bu durum Trump'ın pek hoşuna gitmemiştir. Trump'ın destek verdiği Victor Orban da Macaristan'da seçimi kaybetmişti. Bakalım yarın Netanyahu da benzer bir akıbetle karşılaşacak mı?

Pazar günü seçim yapılan ülkelerden biri de Sırbistan'dı. Vucic'in devam edeceğini düşünenler yanıldı. Öğrenci Hareketi yüzde 52 ile seçimi kazandı.

Öğrenci hareketi, 2012'den bu yana ülkeyi yöneten Vucic in partisine dur demeyi başardı. Öğrenci Hareketi Novi Sad'daki henüz yenilenmiş tren istasyonunun çatısının çökmesinden sonra başlayan protestolarda büyüdü. Yolsuzluk, liyakatsizlik gibi başlıkları meydanlara taşıyan öğrenciler 2 yıl boyunca polisle çatıştı. Taleplerinden geri adım atmadılar,

Vucic bazı bakanlarını görevden alsa da protestoları bitiremedi ve erken seçim kartı ile kendi sonunu hazırladı.

Öğrenci Hareketi'nin oluşturduğu komite, siyasi istikbal beklentisinde olmadıklarını göstermek için kendileri aday olmadı. Topladıkları CV'lerle bir liste oluşturup seçime girdiler. Adaylar arasında akademisyenler, hukukçular, gazeteciler ve bilim adamları da var. 150 si doktora seviyesinde donanımlı.

Şimdi Öğrenci Hareketi önce bu isimlerden başbakan ve kabine belirleyecek. Başbakan ve kabinenin ülkeyi komite ile istişare içinde yönetmesi bekleniyor.

Sırbistan, bıktığı siyasi ortamdan denenmemiş bir formülle çıkmayı deneyecek. Seçilenlerin sadakati, liyakati, önemli olaylarda alacakları kararlar hem kendi siyasi kariyerlerini hem de öğrenci hareketinin geleceğini belirleyecek. Başarırlarsa belki de bölgedeki diğer siyasetten bıkan ülkelere örnek olacaklar.

Aksi halde, kendileri gibi sandığa giden Bulgaristan örneğinde olduğu gibi seçim yorgunu bir ülkeye dönüşebilirler.

Bulgaristan, 5 yılda 8 genel seçime gitmenin verdiği yorgunlukla Cumhurbaşkanlığı seçimine gitti. Sadece yüzde 22-23 civarındaki katılım hem adayların meşruiyetini sorgulatıyor hem de halkın ne kadar bıkkın olduğunu. Avrupa Birliğinin en fakir ülkesi kısıtlı kaynaklarının sürekli seçim kampanyalarına harcamanın zorluğu ile de mücadele ediyor!

Gelecek ay İspanya'da, gelecek baharda ise Fransa'da seçim var. Sokaklara dökülen Avrupalılar siyasetten ve siyasetçilerden memnun değil. Hayat pahalığı, eğitim sorunları ve Rusya tehdidi Avrupa'nın ayarlarının bozdu.

Aşırı sağın aynı sorunlardan beslenerek hızla yükseldiği Almanya da her an bu ikiliye sürpriz bir şekilde katılabilir.