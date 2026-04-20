Soğuk duştan stratejik şoka

Stratejik düşünüyoruz, stratejik hatalar yapıyoruz, şoke olmamız da stratejik konumumuz da kurumların bazı birimleri bile stratejik!

Son olarak 'stratejik şok' yaşayanlar Körfez ülkeleri oldu.

2. Dünya savaşından beri ABD ile Oil&Safe yada Gas&Security (petrol karşılığı güvenlik) anlaşmaları yapan, petrol gelirlerinin önemli bir kısmını silah alımı adı altında ABD ile paylaşan bölgede güven içinde turizmden yapay zekaya, futboldan finansa hatta hava yolu taşımacılığına devasa yatırım yapan ülkeler 40 gün savaşında stratejik şoke olmanın nirvasına çıktılar!

İlk şoku nezaketen de olsa kendilerine haber verilmeden başlatılan savaşla yaşadılar.

Ardından ev sahipliği yaptıkları ABD Üsleri yüzünden hedef olacakları yönündeki İran tehdidini hafife almanın stratejik şoku geldi.

Üstüne İsrail'den fazla füze ve drone saldırısına maruz kalınca ABD'nin koruma şemsiyesinin Netanhayu'yu daha sıkı koruduğunu görünce stratejik şok dalgasının 3.'sü geldi. Azalan hava savunma sistemi mühimmatı da eklenince tam ne yapacaklarını düşünürken Hürmüz Boğazı kapatıldı haberiyle stratejik şok'un babasıyla yüzleştiler.

Hasım olmasalar da İran'ın bölgedeki rejim transferinden haz etmedikleri için bari iyi ilişkiler kuralım diye başlayan yakınlaşma da bu savaşta para etmeyince stratejik derinlik, stratejik düşünme yerini sayısını kendilerinin de unuttuğu stratejik şoklar fırtınasına bıraktı.

Şimdi ateşkes dönemi ve Körfez ülkeleri yara sarmaya çalışıyor ve savaşın çatışmaya evrilmesiyle barışa dönmesi arasındaki ince çizginin ne yanında duracakları konusunda kafaları karışık. Bu karışıklık kendi aralarında yapacakları işbirliklerini de yansıyor.

Ortak hareket mi? Kendi başına ayakta durma mı? İran'a mı yanaşmalı, İsrail ile mi iş tutmalı?

Peki ya Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler ? Trump bölgeyi ziyaret ettiğinde 3 trilyon dolara varan iş biliğine devam mı? Başka ve daha bölgesel işbirlikleri mi? İkisi birden mi?

Şimdi stratejik şoktan çıkıp ülke menfaatleri için stratejik düşünme zamanı.

Ya da şimdi zamanı mı?

Barış masasında taraf olamadan, masadan çıkacak sonucu sindirmeden atılacak hangi stratejik adım Körfezi eski çok değil 50 gün öncesine döndürebilir?

Dünyanın kafası Trump'ın çelişkili açıklamaları ve İran'ın kim tarafından hangi akılla yönetildiği belirsizliği ile meşgulken, Körfezde de işler Arap saçına dönmüş görünüyor, çöz çözebilirsen..