Suudi Arabistan, hiç istemediği bir savaşa sürükleniyor

Katar da Hürmüz boğazı'nın açılması için yeni bir öneriyi Amerikan yönetimine sunarak Trump'ı durduran bölge ülkeleri arasında yer aldı.

Aslında savaş başlarken Suudi Arabistan, 2 yıl önce Çin aracılığıyla masaya oturduğu İran'a güvenmediği için 'biraz burnu sürtsün' diye İsrail ile birlikte Trump' savaşa ikna eden ülkelerden biriydi.

Ancak, İran'ın savaşı Körfez'e yayarak Hürmüz Boğazı'nı kapatması herkes için ciddi sonuçlar doğurdu. Suudi Arabistan, petrol ihracını Doğu-Batı Boru Hattı ile Kızıldeniz'e kaydırdı.

Savaş uzayıp, yayılınca bu kez de Husiler ortaya çıkıp Suudi Arabistan'ı tehdit etmeye başladı. Kızıldeniz'den Bab-ül Mendep'i kullanarak Asya ya petrol ihracaatını 9 milyon varile kadar çıkarma hayalleri kuran Suudi Arabistan bir anda üç koldan saldırıların hedefi olmaya başladı.

İran'ın doğrudan hedef aldığı ülkeye, Irak'tan Haşdi Şaabi, Yemen'den de Husiler saldırdı. Ve Suudi Arabistan geçen hafta ABD ile birlikte İran'a karşı operasyona katılıp Irak'ın doğusundaki şii grupları vurdu.

Krallık artık, saldırılara karşı alttan almayacağını da göstermiş oldu. Suud destekli gruplar da çölde Husilere karşı saldırı hazırlığı yaparken, Kızıldeniz'in güvenliği için de uluslararası bir koalisyon da kurmaya çalışmaları da hız kazandı. !4 ülke Kızıldeniz de savunma koalisyonu görüşleri yapıyor.

Tüm bu toz duman içinde, Veliaht Prens Bin Selman, savunma bakanı da olan Kardeşini Washington'a gönderdi. Trump ve yardımcısı ile görüşen Khalid Bin Selman ülkenin duruşunu da ilk elden anlatmış oldu.

Suudi Arabistan'ın saldırılara karşılık verdiği yanıt şimdilik hava saldırıları ile sınırlı kalacak gibi duruyor. Zaman ne gösterir bilinmez, lakin ülkenin askeri kapasitesi son 10 yılda MBS'in kişisel ihtiras ve planlarıyla ciddi anlamda arttı. Toprakları çok geniş olduğu için (Türkiye'nin 2.7 katı) 3 koldan saldırıya uğrasa da Yanıt verecek kararlılık ve kapasitesi hiç de yabana atılmamalı.

Suudi Arabistan daha önce de Hürmüz Boğazında tam abluka uygulama kararı alan Trump'ı 24 saatte kararından vazgeçirmişti. İkinci kez Trump'ı durdurabilmek hem iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü hem de ülkenin ABD deki yatırımlarıyla da ilgili olabilir.

Şu bir gerçek ki, canı yanan Körfez ülkeleri artık diğer yanağını gösterecekleri eşiği çoktan aştı. Savaşı körfez ve ötesine yayabilecek bu duruş, sürekli İran tehdidi ile yaşamak yerine 'o kadar da değil' zamanının geldiğini gösteriyor.

Sonuçta her savaş gibi bu savaş da bir gün bitecek, Amerika çekilecek ve İran komşularıyla baş başa kalacak, Basra Körfezini ve Hürmüz Boğazını paylaştığı...