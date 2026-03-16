'Teknolojiye karşı ideolojinin savaşı"

Savaşın yayılma ihtimali, petrol fiyatların dünya ekonomisinde yarattığı dalgalanma, Körfez Ülkelerinin uğradıkları füze ve dron saldırılarıyla dökülen yaldızı, ABD'nin asker kaybının 13 e yükselmesi İran'a verilen hasarı gölgeledi.

Hürmüz boğazında 3 ü en dar kesimde 16 geminin saldırıya uğraması da karabulutları dünyaya yaydı..İran tarafında ise miktarı azalsa da füze ve dron ile karşılık veriyor. Dini liderin seçilmesi ve yazılı da olsa mesaj vermesi rejimin 'ayakta' olduğu mesajını pekiştirdi. Oysa bu savaşın en önemli hedeflerinden biri rejimi devirmek olarak açıklanmıştı.

Trump ilk konuşmasında halkı sokağa dökecek-onları cesaretlendirecek bir saldırı olacağını söylemişti. Şimdi İran halkı sokakta ancak rejime destek verenlerin atılan bombalara rağmen yürüyüşleri ve tekbirleri yansıyor kameralara... Ortalıkta görünmeyen ise İsrailliler... Onlar hala kapalı otoparklar ve sığınaklarda İran'ın füze ve dron tehdidinin tam olarak geçmesini bekliyor. Peki nasıl oluyor? Dünyanın en güçlü ordusu ve askeri kapasitesi ABD yardımlarıyla bana atılmayacak düzeydeki İsrail, İran'ın bu direnişini ve yarattığı kaosu izlemek zorunda kalıyor. Bu soruya dünya basını da hafta boyunca cevap aradı. Bence en çarpıcı yanıtı veren bir politikacı oldu! İran'ın komşusu Irak'ın Eski Dışişleri Bakanı ve başbakan yardımcısı Hoshyar Zebari... Zebari Hamaney'in öldürülmesinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu söylüyor ve ekliyor:' Direniyorlar, dirençliler, Bu, teknoloji ve ideoloji arasında bir savaş. İranlılar sıkışmış durumda ve durumları zor, ama onlar için bu, 'ya var olmak ya da olmamak' meselesi.'

David Ignatius'da The Washington Post'ta, 'İran'ın İslam Cumhuriyeti 2.0'ı geliyor ve hiç de hoş olmayacak' başlıklı bir yazı kaleme aldı..'İran'ın bu ısrarının (direnmelerinin) daha derin bir nedeni var ve bu, ABD ve İsrail'in çoktan öğrenmiş olması gereken bir savaş özelliğidir. Gurur ve haysiyetlerinden başka hiçbir şeyleri kalmadığını hisseden insanlar, ezici bir düşmanla karşı karşıya olsalar bile savaşmaya devam ederler.

'İgnassius, İran'da rejimin değiştirecek bir kıpırdanma gözlemlemediğini aksine rejimin dönüşüm geçirdiğini söylüyor: 'Bu, İslam Cumhuriyeti 2.0 olacak. Öngörülebilir gelecekte, İran'ın ticari çıkarlarıyla yozlaşmış ama pragmatik bir ittifak içinde çalışan bir Devrim Muhafızları devleti olacak. 'Benzer bir tespiti Türk Dişleri Bakanı Hakan Fidan da, AP'ye (Associated Press) verdiği röportajda dile getirdi: "Yeni bir liderin seçilmesi süreci ve yeni liderin sağlık durumu, İran'ın güç yapısında bir boşluk yarattı" dedi. Fidan da Devrim Muhafızlarının güç devşirdiğine inananlardan; "Bence bu boşluk, Yüksek Lider'e bağlı paramiliter güç olan Devrim Muhafızları'nın üst komutanlığı tarafından dolduruldu ."Uluslararası kriz grubundan Ali Vaez de The New York'a yazdığı analizde rejimin güç odağının değiştiğini düşünenlerden; Ayetullah Hamaney'in on yıllar boyunca biriktirdiği otorite, ağlar ve zorlayıcı güçten yoksun olacaktır. Bu boşlukta, savaş zamanı birliğini sağlama yükünü taşıyan Devrim Muhafızları, perde arkasından yöneteceklerdir. Teokrasi, unvan olarak bir lideri koruyacak, ancak pratikte en üstün konumda olmayacaktır. ABD ve İsrail, İran rejim yıkabilecek mi? Rejim yeni versiyonu ile ayakta kalacak mı ? Savaş bitmeden bilmek zor. Ancak İranları ve bu bölgede yaşayanları en çok korkutan senaryo sular durulduğunda ödeyecekleri bedel! Yasmine Farouk, The Newy York Times'da bedeli İran halkının ödemesinden duyduğu endişeye yer vermiş:

Devletin çökmesi durumunda, daha fazla olumsuz etkinin 'yerel kalmasını' bekleyemeyiz .Parçalanmış, silahlı ve öfkeli bir İran, bölgenin veya dünya ekonomisinin ve düzeninin ihtiyaç duyduğu son şeydir ve kesinlikle İran halkının hak ettiği son şeydir. Ancak bu kötü planlanmış savaşın en trajik sonucu olma riski taşıyor.''Ülkesini savaşlardan uzak tutma' vaadi ve Nobel Barış Ödülü alma iddiasıyla yanıptutuşan Başkan Trump, şimdiden seleflerini geride bırakan bir 'savaş' performasıgösterdi.Bu yıl En iyi film Oskarını 'Savaş üstüne savaş' filmi aldı. Ama bu savaş bittiğindeBay Trump ne alacak? İşte orası muamma!