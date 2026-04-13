Tok açın halinden artık hiç anlamıyor

Bu durum sadece kendi vatandaşları için değil uluslararası yardım fonlarını da olumsuz yönde etkiledi, etkileyecek.

Hatta 40 günlük savaş nedeniyle artan doğalgaz ve petrol fiyatları da tuzu biberi olacak. Yüksek enflasyon yani hayat pahalılığı, bütçe açıkları ve büyüme beklentileri yeniden gözden geçirilecek.

Suyun başını tutanlar bu hafta Washington DC de İMF toplantılarına kafa kafaya verip çıkış senaryoları üzerinde çalışacak.

Yoksullar ise uzunca bir zamandır günü, haftayı ve ay sonunu nasıl getireceklerine odaklanmış durumda. Şimdi bu yoksullara yeni milyonlar eklenecek.

'ABD-İsrail-İran Savaşı yüzünden 32 milyondan fazla insan daha yoksulluğun pençesine düşebilir; en ağır etkilenenler ise gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları olacak' Bu tespit Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı UNDP'ye ait.

Belçika'nın eski başbakanı Alexander De Croo bugünlerde UNDP de yönetici, De Croo, 40 günlük savaşın bile acı reçete çıkardığı düşünüyor:

"Böyle bir çatışma, kalkınmanın tersine dönmesidir. Savaş dursa bile ve ateşkes elbette çok çok memnuniyet verici olsa da, etkisi şimdiden hissediliyor."

De Croo, 32 milyon olarak tahmin edilen grubun yıllardır yoksullukla mücadele eden ve nihayet iki yakasını bir araya getiren insanlar olacağını da öngörüyor.

Yani kredi kartınından asgari tutarı ödemeye dahi takati olmayanlar! Hayatında kredi kartı görmemiş milyonlardan biri olmamaları en büyük züğürt tesellisi olacak.

UNDP, Dünya Bankası kişi başına günlük 8,30 (370 lira) doların altında geliri olanları üst orta gelir yoksulluk yaşayanlar olarak kabul ediyor.

Yoksullaşacak olanlar da bu 'üst orta gelir' seviyesinde olanlar.

Küresel yoksulluk artışının yarısının enerjide ithalata bağımlı 37 ülkede yoğunlaşması, bu ülkelerin de Körfez bölgesi, Afrika, Asya ve küçük ada ülkeleri olacağı bir başka öngörü.

Haksızlık etmeyelim bu yoksulluk sadece 40 günlük savaşla oluşmadı.

Savaş bu süreci hızlandırıp derinleştirecek bir faktör olarak girdi hayatlara.

Çünkü, OECD-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün geçen hafta yayınlanan verilerine göre, örgütün kalkınma yardımı kapsamındaki ülkeler, 2025 yılında yardım harcamalarını 174,3 milyar dolar azalttı; bu rakam 2024'e 4 te 1 oranında düşüşü ifade ediyor.

Yardımlardan kısılan paranın nereye gittiği de açık: Yapay Zeka ve Savunma Sanayi yatırımlarına.

Yani tok açın halinden yine anlamadı. Güvenlik kaygıları merhamet duygusunun önüne geçti.

Dünya Gıda Programı (WFP) verileri de yoksulluk kadar açlığında tehlikeli boyutlara ulaşması uyarısıyla dolu.

WFP’ye göre şu an dünya genelinde gıda güvencesi olmayan insan sayısı 318 milyon! ve yeni savaşlar ve gübre fiyatlarındaki artışla birlikte bu sayı rekor düzeye çıkabilir

WFP’nin başında bulunan İsveçli Carl Skau, bu rakamın yüzde 70 ila 80’i çatışma kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Trump ile birlikte ABD USAİD programını neredeyse bitirdi.

İngiltere, Almanya İsveç de yardımı azalttı. Körfez ülkeleri ise “çıkar amaçlı” yardım yapıyorlar.

Çin gibi yükselen ekonomilerse WFP’ye neredeyse hiç fon sağlamıyor.

Yani dünyaya yön verenler parayı konuşuyorlar, ekonomiyi konuşuyorlar ama iş

yardıma gelince nedense gündeme almakta dahi pek cimriler!

Dünya Bankası’nın tahminine göre yetersiz beslenenlere harcanan 1 doların getirisi 23 doları buluyor. Yani pahalı bir iş de değil.

45 dolara altı haftalık yüksek kalorili yer fıstığı ezmesi programı bile bir çocuğun hayatını kurtarabiliyor.

Ancak zengin ülkeler bunu bile 'çok' buluyor. Çünkü daha önemli işleri var!

Sudan'da, Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor, aileler tek öğün yemek için mercimekten un yapıp ekmek diye sofraya koyuyor.

Biz de Trump'ın Papa'ya verdiği ayarı, savaşın ne zaman biteceği lakırdılarına kafa yoruyoruz. Oysa ki ölen sadece çocuklar anneler babalar değil merhamet duygusu körelmiş insanlık.