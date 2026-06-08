Tozla kül arasında Gazze...

BM'nin son raporuna göre, her beş aileden günde sadece 1 öğün yemek yiyor, çünkü yerlerse çocukları aç kalacak! Öğün atlamak artık rutine binmiş durumda.

Trump'ın Barış Kurulu ise Başındaki Mladenov'un tüm çağrılarına rağmen verdiği sözleri tutmaktan çok uzak...

Hamas'ın silahsızlanması için yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı.

İsrail, sarı hattın gerisinde kalacaktı yani Gazze'nin yüzde 53 ünü işgal edebilecekti, aradan geçen sürede saldırıları bahane ederek işgali daha da genişletti. Şimdilerde yeni hedefin yüzde 70'ini kontrol etmek olduğu söyleniyor. Bu da yaklaşık 2 milyon insanın daha da sıkışık bir alanda yaşaması demek. Altyapı yok edildi, sağlık hizmetleri son derece yetersiz, barınma en önemli sorun, yarı aç yarı tok yaşayan Gazzelilere karşı dünya başını çevirmiş görünüyor.

Ateşkesten bu yana İsrail 900 den fazla can daha aldı.

Üstelik günde 600 TIR yardımın girmesi gereken Gazze'ye giren kamyon sayısı 100 ü bulmuyor. Yardımları engellemekte ısrarını sürdüren İsrail yönetimi, ticari faaliyet için giren kamyonları da listeye ekleyerek Gazze'ye giren kamyon sayısını yüksek gösterip batının gözünü boyuyor.

Trump'ın büyük bir şovla duyurduğu Gazze planındaki gösterişli apartmanlar, yüksek teknoloji endüstrileri ve kıyı turizm tesisleri projesi ise artık arşivlerin bir parçası gibi.

Trump, 19 Şubat'ta Gazze'yi başarı, güvenlik ve birlik örneği bir yer haline getireceklerini iddia etmişti. Gazze Barış Kurulu üyesi ülkeler de Gazze'nin yeniden inşaası için 17 milyar dolarlık bir taahhütte bulunmuştu.

Ancak son gelen haberlere göre bu paranın çok azı toplandı ve toplanan da neredeyse hiç harcanmadı.

Gazze'nin dış dünyaya açılan sınırlarının çoğu, tamamı İsrail'in kontrolünde olmak üzere, kapalı kalmaya devam ediyor. Daha dün İran'ın füze saldırısı yapmasıyla İsrail fırsatı kaçırmadı hemen tüm sınır kapılarını kapattı.

Amerikan yönetimi ise gelişmeleri uzaktan ve sessizce izliyor. Amerikan basınından Gazze'ye yönelik yöneltilen sorulara ise hala çok iyimser ve gerçeklerden uzak yanıtlar veriliyor.

Barış Kurulu sözcüsü Bradley Klapper, basına olumlu gelişmelere bakma tavsiyesinde bulundu ve 'ateşkes öncesi iki yılda, ayda ortalama 3.000 kişinin ölümüne neden olan İsrail saldırılarının "yüzde 99 oranında" azaldığını' söyledi!

Yani Amerika ve İsrail, Gazze'lileri 'öldürmeyip sıtmaya razı etmiş' olmayı gelişme olarak görüyor!

Gazzeliler ise topraklarına tutunmaya her şeye rağmen devam ediyor.

Geçen hafta Refah Sınır kapısından Gazze'ye dönen Filistinli Resmiye Matar, Anadolu Ajansı'na konuşurken ağlamaklıydı: "Gazze'nin külünü tüm dünyaya değişmem. Dünyada olabilecek en güzel yer burası benim için. Çadır diyorlar, çadır neymiş? Gerekirse sokaklarda uyurum. Burası benim ülkem, bizim ülkemiz." diye haykırdı yaşlı kadın.

Bu cümleler aslında 2 milyonun hislerine tercümanlıktı: Gazzeliler Gazze'nin taşına, toprağına, külüne tutunmaya çalışıyor. Görmek isteyemeyen gözler görmezse de duymak istemeyen kulaklar duymasa da Gazze'nin ve Gazzelilerin 'savaşı' sürüyor.