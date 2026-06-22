Trump gerçekten barış istiyor mu?

Üstelik metni okuyan herkesin İran lehine gördüğü maddeleri de canla başla savunmak zorunda kaldı. Cuma beklenen imza töreni olmadı. (Trump perşembe günü Paris'te imzalayınca), cumartesi beklenen görüşme yapılamadı ve pazar günü en azından 'yol haritası' için taraflar bir araya geldi.

Peki ne oldu? Heyetler aynı salonda ama, şarkıdaki gibi 'birlikte ama yalnız' kameralara görüntü verdikleri sırada Trump yine tehditler savurdu!

Müzakere heyetine 'dönecek ülke bulamayacaklarını, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a ağzından çıkana dikkat et derken kendinin de Hürmüz boğazının koruyucu meleği olabileceğini söyledi!

Bu sözler önce İsviçre'nin Burgenstock şehrinde yankı buldu. İran Heyeti Trump'a tepki gösterip bir süre görüşmelerden çekildi. Arabulucuların yapmayın etmeyin, dondurulmuş mal varlıklarından biraz çözelim gibi dil dökmesiyle Trump'ın devirdiği çamlar toparlandı da 'Luzern gölü Zirvesi' yapılabildi.

Şimdi Trump, 'bakın gördünüz mü, bunlar tehditten anlıyor ben söylemesem oturmazlardı masaya' bile diyebilir. İnanan çıkar mı? Artık MAGA'cılar bile Başkan'a tereddütle bakıyor..

En uzun günün sonunda sabaha karşı nihayet bir anlaşmaya varıldı.

Katar ve Pakistan ın ortak açıklamasında Luzern Gölü Zirvesi'nin 'olumlu ve yapıcı' bir atmosferde yapıldığı vurgulandı.

Daha fazla teknik görüşme için bir mekanizma oluşturulması da dahil olmak üzere 'cesaret verici ilerlemeler' kaydedildiği duyuruldu.

Taraflar ilk olarak siyasi gözetim sağlayacak bir Yüksek Düzeyli Komite kurulmasında anlaştı.

Baş müzakereciler, Yüksek Düzeyli Komiteye düzenli olarak rapor verecek . Ayrıca nükleer konuları, yaptırımlar ve mutabakat zaptının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için ' izleme ve anlaşmazlık çözümü grubu' kurulacak.

İki taraf arasında hem sayı olarak hem de 60 günün verimli kullanılması için daha fazla teknik görüşmenin başlamasına da olur çıktı.

Trump bir süredir odağını Nükleer meselelerden Hürmüz Boğazı'na kaydırdı. Öyle ki 1929 Buhran'ında ABD Başkanı olan Hebert Hoover'in durumuna düşmemek için boğazın açılmasını yani anlaşmaya razı olduğunu söyledi.

Dünya ekonomisi için fedakarlık yapan büyük başkan olarak alkış bekliyor belli ki.

Donald Trump'ın bu açıklaması aslında İsviçre'de de karşılık buldu Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişi için bir iletişim hattı kuruldu..

Bu hat 'olayları ve yanlış iletişimi' önlemeyi hedefliyor..

Trump'ın 2. dönemi ile başlayan müzakerelerin sürecine bakınca önce dolaylı, sonra Whatsapp üzerinden, savaşta ulaklarla ve nihayet yüz yüze görüşmeden sonra bir de iletişim hattı kurulması hiç de azımsanacak bir şey değil! Hem de 'gidecek ülke bulamazsınız ha! şeklinde tehdide rağmen...

Lübnan'daki savaş da bu sürecin tam orta yerinde yer alacak.

ABD İsrail'i ne kadar tutabilecek? İran Hizbullah'ı nasıl dizginleyecek? sorularının cevap arayışında teknik düzeyde görüşmeler 60 gün sürecek ve taraflar nihai hedef bir hedefe anlaşmaya çalışacak...

İsviçre'de siyasetçiler müzakere ederken, İran Milli Takımı da Los Angeles'ta Belçika karşısında ter döküyordu. Bir ara toplantıya ara verildiğinde İran Heyetinin maçı izlediği kulislere yansıdı.

İran kalecisi Alireza Beiranvand, Belçika karşısında 7 kurtarışla maçın yıldızı seçildi ve maç 0-0 bitti. İran 2 puana yükseldi.

Kalecinin kurtarışları İranlı siyasetçilerin sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Dışişleri Bakanı Arakçi, futbol sahasından savaş meydanına hatta müzakere masasında İran halkının onuru için mücadele ettiklerini yazdı. Minap' daki okulda ölen çocukların kaleciye son topta yardım ettiğini gösteren bir Photoshop görsel paylaştı.

İran heyet başkanı Galibaf ise 'o anı' yani kalecinin son kurtarışını 'bizim ülkemizi koruduğumuz gibi' notuyla paylaştı.

Dünya Kupası'nda Amerika ile İran'ın karşılaşma ihtimali yükseldi. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bir yorumda 'Kazanan Hürmüz'ü alır' deniyor. Tehdit dilinden uzak yaratıcı mizah örneği bu paylaşımı Trump görür mü bilmem ama maçı takımı kazansa da kendisi çelişkili ve tehditkar açıklamalarıyla güven kaybetmeye devam ediyor.