Trump'ın değişen İran hedefi: Gerçekçi ol imkansızı iste!

Sonra dünyanın neredeyse bütün duvarlarına, öğrenci eylemlerine yayıldı. Hatta, bu sözü Che Guevera'nın söylediğine inananların sayısı da hiç de az değildir.

Şimdi Trump 68 kuşağının sloganıyla başlattığı (kendisi de o yıllarda 20 li yaşlarının başındaydı ama öğrenci hareketlerine katılmayacak zengin bir ailenin veliahtı olarak) 10.ayına girecek olan savaşta o sözün aslına döndü; 'Gerçekçi olmak gerekir, imkansızı istememek lazım'...

Biraz kafanız karışmış olabilir.

1968'de dönemin işçi ve öğrenci ayaklanmasının en bilinen sloganıydı.

Renault-Billancourt fabrikasında hak arayan işçilere destek veren öğrencilere bir sendikacı "Gerçekçi olmak gerekir, imkansızı istememek lazım" demişti.

Eyleme katılanlar öğrenciler daha toplantı biter bitmez bu cümleyi tersine çevirerek üniversite duvarına yazdı ve kolektif bir dayanışmayla dünya çapında slogana dönüştü: Gerçekçi ol imkansızı iste!

Günlerdir, siyasetçiler, akademisyenler, düşünce kuruluşlarında İran ve Ortadoğu çalışan uzmanlar ve tabi gazeteciler; savaş yeniden başlayacak mı? ABD ve İsrail mi saldıracak? Ablukadan bunalan İran mı bu kez erken davranacak? sorularına yanıt arıyor.

Ara seçim hezimetini sindirmeye çalışan, kısmen savaşın da bu başarısızlıkta etken olduğunu kabul eden Trump, seçimden önce pek hevesli göründüğü İran'a yeniden saldırma konusunda çekingen davranıyor. İlgisini kaybetmiş gibi görünüyor ama karmaşık mesajlar vermekten de geri durmuyor.

Sadece Trump değil, Dışişleri Bakanı ve Başkanın Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio da artık saldıran çok ablukayı önceliyor.

Geçen hafta Paris'te G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları toplantısında Rubio, gazetecilere, stratejik sabır yaklaşımdan bahsetti ve bunu 'İran'a uygulanan yaptırımların etkisini göstermesini ve nihayetinde rejimin çökertmesini beklemek' olarak özetledi.

Yani Şubat sonu ağır bombardımanla hedeflenen rejim değişikliğini şimdi uzun vadede abluka ile bekliyor gibi Amerikan yönetimi.

Rubio, saldırı yerine ablukayı seçmelerini de şu sözlerle açıkladı: "Şu anda ekonomik kampanya ve bu kampanyanın İran rejimi üzerinde yarattığı baskı ve yıkım o kadar iyi sonuç veriyor ki, başkanın büyük çaplı savaş yürütmesine gerçekten gerek yok"!

O zaman soru şu: Savaş çıkarmadan da bu seçenekler denenemez miydi? Neden savaş çıkardınız? Üstelik savaşı başlatmasak İran nükleer silah sahibi olacaktı iddianızı da bizzat kendi başkanınız çürütmüşken!

Trump da sosyal medyadan, "İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok" paylaşımı yaptı ve ekledi: "O günler çoktan geçti."

Hatta bir adım öteye geçerek, ara seçimden önce İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve eski İslam Devrim Muhafızları Başkomutanı General Mohsen Rezaei'ye müzakereleri başlatmak için mektup yazan yardımcısı JD Vance'i bile bu görevden çekti.

Vance artık Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerdeki yolsuzlukları araştıracak.

Trump, iddialı olmayı seviyor ancak bunu kamuoyuna yansıtırken rakamları ve gerçeği eğip bükmekten de pek çekinmiyor.

İran'ın bitik durumda olduğunu söylerken, 'hiç bir şeyleri kalmadı. milyarlarca dolarları da biz de Boğaz'ın kontrolü de' demekten geri durmadı.

Oysa bahsettiği milyarlar İran'ın dondurulmuş mal varlıkları ve bu paranın sadece 2 milyar dolarının ABD kontrolünde olduğu tahmin ediliyor. Başkan'ın ellerinde hiç bir şeyleri yok dediği İran'ın ABD istihbaratına göre 2500, İsrail istihbaratına göre ise 1500 uzun menzilli füzesi ve binlerce dronu var!

İran'ın abluka nedeniyle yeni füze yapmak için elindeki malzeme stoklarını kullandığı, dağlara gömülü tünenlerin ABD-İsrail saldırılarında kapanan girişlerini de açarak zarar görmeyen füzelerini yeniden envanterine eklediği biliniyor. Hatta devrim muhafızları geçen hafta bu füze ve dronlara dair yeni görüntüler yayınlayarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Veriler abluka nedeniyle sadece İran'ın petrol satamadığını diğer ülklerin tankerlerinin taşıdığı petrol miktarının saldırılara rağmen savaş öncesi rakamlara ulaştığını gösteriyor. Savaş'ın neden olduğu stok eksilmesi de kısa sürede doldurulacak. Petrol fiyatları de 130 dolardan 90 dolarlara geriledi.

İran'ın ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı saldırıları Tom ve Jerry çizgi filmi gibi devam ediyor.

PEKİ, BU NEREYE VARACAK?

Ne savaş ne Barış hali ne kadar sürdürülebilir?

Trump, zafer istiyor ama bu kalan görev süresinde mümkün olabilecek mi?

Ablukadan önce sattığı son petrolün parasını da Aralık ayında tahsil edecek olan İran, daha ne kadar dayanacak? ya da ablukadan çıkmak için bu kez saldıran taraf mı olacak?

Yazının başlığa geri dönersek: 'Gerçekçi ol imkansızı iste' mi? 'Gerçekçi olmak gerekir imkansızı istememek lazım' mı?

Gerçekçi olan ne, imkansız görünen ne?

Bunu önce İran'ın ardından ABD ve İsrail'in netleştirmesi gerekiyor.

Zira ne savaş başlamadan önceki ortam var, ne de savaşı başlatırken ortaya konan hedeflerine ulaşabilen taraf.