Trump'ın listesi uzun: Sıradaki FAFO kime?

2026'nın ilk günlerinde geldi o gece, yerel saatle 22.46'da (TSİ 06.36) emir vermişti Başkan Trump.

Yaklaşık 1 ay süren özel operasyonun ilk adımı olarak 150'den fazla uçak Venezuela'nın başkenti Caracas'a doğru uçmaya başladı. Helikopterler de operasoyonu yapacak Delta Biriliği'ni taşıdı. KIsa sürede ülkenin hava savunma sistemlerini devre dışı bırakan saldırıların görüntüleri sosyal medyaya düşmeye başladı.



01.02'de başlayan operasyon 2.5 saatte bitti. Venezuela Devlet Başkanı ve eşi sağ olarak Delta Birliği'nin elindeydi. Hızlıca İwo Jima savaş gemisine, oradan Guantanamo'ya ve nihayet Amerikan adaletine hesap vereceği söylenen Newyork'a götürüldü karı koca...



5 Ocak itibarıyla ilk duruşma yapılacak. 2020'den kalma bir iddianamenin güncel versiyonunda yer alan suçlamalara cevap verecek...



Daha fazla ayrıntısını belki de ileride bir Netfliks dizisi ile öğreneceğimiz bu operasyon aslında 'Batı cephesinde değişen bir şey yok' dedirtiyor!



İş Uluslararası hukuk, hukukun üstünlüğü, ülkelerin egemenlik hakları, meşru müdafaa dışında saldırmama vs aklınıza genel bütün batı normlarını sayabilirsiniz. Ama görünen o ki hukukun üstünlüğünden ziyade üstünlerin hukuku uygulanıyor!



Kral Trump da bu sistemin baş aktörü olarak operasyonu, operasyona katılan askerleri öve öve bitiremiyor.

Bir kaç yaralımız var derken öldürülen 32'si Kübalı 40 kişiyi ertesi gün öğreniyoruz... Öğrendiğmiz bir başka şey de MAGA benzeri kabul görmesi muhtemel bir kısaltma oldu; FAFO!



FAFO 'f.ck aroundand fin out' Türkçe'ye küfürsüz çevrildiğinde 'çok aranırsan belanı bulursun' olarak değerlendirelebilir.



Peki sıradaki FAFO kime?



Trump'ın listesi uzun; Küba, Kolombiya, Meksika, İran, Grönland, Panama diye bir çırpıda POTUS'un diline doladığı ülkeleri ve yerler.



Kimisine Narco terör suçlaması, kimisine ideoloji ihracı, kimisine de ulusal güvenlik riskini meşru müdafaa gerekçesi olarak gösterip vurabilir Trump!



Petrol, değerli madenler, geçiş serbestisi ya da başka bir gerekçe de dünyada alıcı bulabilir. Peki ABD yi örnek alıp benzer operasyonları yapmak isteyenler çıkarsa?



İşte kısık sesle dillendirilen tam da bu, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini, Çin'in Tayvan ya da başka bir yere yapacağı askeri müdahale bu saatten sonra 'uluslararsı hukuka aykırı' deseniz kim inanacak? Maduro operasyonu-saldırısı neydi? denmeyecek mi?



Elbette sorulacak ama onun için önce güçlü bir orduya, sonra da dünyanın jandarmalığına talip olmak gerekiyor! Kendi kurduğu düzeni dayatana karşı bir duruş gerek!



'Aman kızdırmayalım', 'Aman toplantıyı kısa tutalım da terk etmesin' diye 'suyuna gittiğinizde' O Jandarma bir gün kapıya dayanıp MAGA da yapar FAFO da...