Trump'ın yeni papatya falı: İran mı? Grönland mı?

Derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığına karşı sokaklara dökülen İranlılara destek gerekçesiyle İslam Cumhuriyeti'ni yıkmak mı?

Küresel iklim değişikliğiyle kıymete binen dünyanın en büyük adası Grönland'a çökmek mi?

Trump, Salı günü İran'a yönelik seçeneklerin önüne serileceği bir brifing alacak.

Masada seçenek bol.

Askeri bir dizi saldırı (doğrudan İranlı yöneticilerin de hedef alınacağı) ,

Gizli siber silahların kullanılması,

Yaptırımların genişletilmesi ve

Hükümet karşıtı gruplara çevrim içi-internet desteği sağlanması.

Bunların hangisi ya da hangileri Trump'ın aklına yatar bilinmez ama Trump'ın İran'ı vurmak, rejimi yıkmak için yanıp tutuşan İsrail'i de dizginlemesi gerekiyor!

13 Haziran'da ABD ile İran nükleer müzakere masasına dönüşü müzakere ederken İsrail ani bir baskınla İran'ın önemli komutanlarını, nükleer bilim insanlarını öldürmüş yani masayı devirmişti.

İran'ın füze misillemesinden İsrail'i kurtaran ise ABD oldu. İran bu saldırılardan ağır hasarla çıktı ama İsrail'in 'Demir Kubbe'sinin de geçilemez olmadığını tüm dünyaya gösterdi.

Şimdi İran içeride ekonomik kriz tepkisinden rejim karşıtı gösteriye dönüşen protestolarla mücadele ediyor. 500 den fazla ölü 10 binden fazla gözaltı var ama 34 eyalete de yayılan gösteriler de sürüyor. Üstelik dünyanın bir çok yerinden de göstericilere destek veren İran diasporasının eylemleri yansıyor ekranlara...

İran yönetimi içerideki protestolar gerekçesiyle ilk kez dışarıdan müdahale baskısını da yakından hissediyor. Belki de ilk kez ikisi bir arada.

Ancak İşadamı-Başkan Trump'ın önceliği Grönland olabilir!

Trump'ın ilk döneminde espriyle karışık algılanan Grönland'ı alma fikri şimdi stratejik bir hedefe dönüşmüş durumda. Hatta Trump'ın askeri seçenekten önce 'neyse parası verelim-alalım' dediği dahi konuşuluyor...

Küresel ısınma ile eriyen buzullar ticaret yollarının kuzeyden rota bulmasına yol açtı. Hatta bazı yıllar yaz aylarında buz tabakasının adanın bazı yerlerinde tamamen eriyeceği bile tahmin ediliyor.

Bu da 57 bin nüfuslu adanın dünya ticaret yolları kadar yeraltı zenginlikleriyle de hedef yapıyor.

Rusya, ticari taşımacılık için Kuzey Deniz Rotasını kendince geliştirme gayretinde. Yük gemileri yıl boyunca kullanabilsin diye buz kırıcılar konuşlandırıyor. Bu rotayı, 'devasa ücretli otoyol' olarak tanımlayan bile var.

Reuters'ın geçtiği bir habere göre Dünya ticaretini neredeyse elinde tutan Çin, İngiltere'ye kuzey rotasının kullanan bir kargo gemisi gönderdi.

Güneş enerji sistemleri taşıyan geminin yolculuğu sadece 20 gün sürdü. Yani bildik yoldan gitse 1 ay daha denizde olacaktı. Lojistik maliyetinin düşmesi, hız ve zaman tasarrufu, Çin'in adaya ve kuzey buz denizine ilgisi de eklenince Trump'ın gözü karardı.

Öyle ki NATO müttefiki Danimarka ile bir askeri mücadeleyi de dahi göze aldı. Danimarka Başbakanı bunun NATO'nun sonu olacağı şeklindeki açıklaması-tehdidi ise ABD de pek karşılık bulmadı.

Sadece 160 km yol bulanan ada asırlardır kar ve buzullarla kaplı... Yatırım için ne altyapı var ne de uygun yasal düzenlemeler...

Gayrimenkul zengini Trump, Manhattan adasındaki potansiyeli görüp iş değişikliği yapan ailesinden miras 'köşe dönme' uyanıklığı olarak Grönland'ı istiyor. ABD adaya el koyarsa aile şirketi de bu işten payını alacaktır. Muhtemelen siyasi ömrü

de yaşam süresi de Grönland den sağlanacak rantı görecek kadar uzun olmayacak. Olsa olsa Oğlu Baron'un geleceğine yönelik yatırım olur.

Dünyanın jandarması tanımının hakkını verircesine her istediğini yapan Trump'ın sadece hangisi önceliği olacak ona bakacağız;

İran mı? Grönland mı?

Buraya kadar okuduysanız Yok artık! diye bilirsiniz ama küçük bir hatırlatma, Trump, 10 yıl önce ABD başkanı olmak istediğini açıkladığında O'na Kim Kardashian kadar şansı veriyordu! Şimdi 3 dönem olur mu? sorusuna bile ihtiyatla yaklaşılıyor anayasaya rağmen!