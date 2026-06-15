Vancouver 82: Hayaller ve gerçekler

Kızımı görmenin kılıfını güzel bulmuştum! Birlikte gittiğimiz maçlara 10 bin kilometre ötede yenisini ekleyecektik. 82 Dünya kupasından bu yana epey TV!den anı biriktirmiştim, Meksika 86, İtalya 90 vs çocukluk-gençlik dönemlerinin siyah beyaz anıları yavaş yavaş solarken, 2002 dünya kupasında meydanlardaki coşkuyu canlı yayınlarla aktarmıştım… Şimdi bir başka heyecanın peşimden, 6 ay boyunca uçak, maç bileti, konaklama taksitlerini ödeyerek futbol tutkusunu taçlandırma vakti gelmişti. İstanbul’dan Toronto, Calgary, Vancouver aktarmalı uçaklarıyla 24 saati aşkın eziyetli bir yolculukla başladım. Sonu güzel olsun tesellisi ile ulaştım Kanada’nın yaşam kalitesi en yüksek, dünya kupası için en iyi hazırlığı yapmasıyla övünen kentine…

Duru ile havalimanında buluşup soluğu ‘Fan Zone’denilen, trafiğe kapatılıp futbol severlerin emrine verilen Granville Caddesi’nde aldık…

72 buçuk milletten insan bir arada herkesin üzerinde ülkesinin forması, bir arada eğleniyordu. Arada karşılaşacak takımlar arasında laf atmalar, karşılıklı şarkılarla yarış dünya vatandaşlığı için atılan bir adım gibiydi geçen her an. maç günü renkler daha bir belirginleşti, kırmızıların sayısı hızla attı. Ülkenin bir çok yerinden, 50 kilometre ötedeki Amerika’dan Türkler şehre akmıştı! Avusturalyalılar da fena değildi… Şişme kanguruları ve coşkularıyla altın sarılar sempati topluyordu. Daha eğlenceli daha mütevazı olan taraf da onlardı… Eee bizim Ardamız, Kenan’ımız , Keremimiz vardı… Kentte orijinal Türkiye milli forması kalmadığını öğrenmek de gururumuzu okşamadı değil hani…

Maç yaklaştıkça coşku artıyordu, Jonathan Park’ta toplanan Türkler stada kadar yürüyecekti… Bileti olan içeri girecek olmayan ilk bulduğu yerde maçı izleyip hakemim bitiş düdüğü çaldığında kutlama için yine sözleşmişti- o kadar emindik galibiyetten…

Aman ne kalabalık! Türkiye’de bir milli maç öncesi görmediğim bir kalabalık ve coşku açıkçası hem şaşırttı hem de gururlandı… Ülkede takımcılık yüzünden bir araya gelmeyen, golü atana göre sevinenlere inat herkes tek yürekti… Vatan hasretinin vücut bulmuş haliydi sanki bu yürüyüş. Şarkılar, bayraklar, sis bombaları eşliğinde 3 kilometre yüründü, çevrede gören herkes hayret ve gıpta ile bakıp görüntülüyordu, ev sahibi gibiydik… Açılan ‘Vancouver 82’ pankartı ise her şeyi hemen kabullenip abartma konusundaki genetik mirasın dışa vurumuydu sanki… Haklılıktan ziyade yürüyüşün en büyük mavrası oldu. Oysa ne çok şehri plakaya katmak istemiştik geçmişte komşu ülkelerden… Şimdi 10 bin km de bu güzel şehri göze kestirmek de ‘sky is the limit’ denilen, gökyüzüne kadardı hayaller…

O coşkuyu BC Place stadının kapısında bıraktık sanki… 52 bin 497 kişinin sanırım 3/2 si Türk taraftardı… Maç öncesi gürültü testinde Avustralyalılar bağırışı 100 desibel iken biz 150 yi görmüştük! Ama maç başlayınca bizim çocukların etkisiz oyunu kesti sesimizi… Topla oynuyorduk da alıp eve değil kaleye götürmek gerekiyordu… Çanakkale’de geçit vermediğimiz Anzac’ların torunlarına karşı bizi 18 e girsek de altı pastaki duvara toslayıp geri dönüyorduk… Hızlı bir topta 2 kişinin arasından ok gibi geçip giden, rakibin tek gol umudu hayalini gerçeğe dönüştürürken biz olduğumuz yerde kalmıştık!

30 gol denemesi yapıp kaleyi 3 te 1 ile bulan onu da kaleciye ve direğe nişanlayan bizim çocukların çare üretemeyen halleri 90 dakika hatta su molalarıyla 100 dakika boyunca sürdü gitti, kırmızı sesler azaldı, altın sarıların sesi daha bir gür çıkmaya başladı…

Hakem maçı bitirdiğinde en güzel anılarımızdan birinin finalinde artık gönül kırgınlığı vardı… Çılgın Türkler boynu büküklerle dönüştü…

Avustralyalılar 2 gündür eğlencenin tavan yaptığı Granville Caddesi’nde sabahlarken biz eve dönüş için bavul toplamaya daha maçtan çıktıktan sonra başladık… Elbette daha herşey bitmedi, kazanılacak 2 maç var , hatta en iyi 3. olma ihtimaliyle son 32 ye kalma şansı duruyor…. Ama maçtaki etkisizlik umudu kaf dağının ardına bırakmış gibiydi. Milli takım, Türkiye’den Miami, oradan Arizona, Vancouver, California derken yaklaşık 40 bin kilometre yol yapacak grup maçları bittiğinde ama en uzun yol sanki gruptan çıkma yolu olacak gibi.

Sonuç ne olursa olsun, dünyanın bin bir türlü vukuatından bir kaç günlüğüne sıyrılıp bir dünya kupası maçı anısıyla dönüyorum ülkeme. Belki benim ayak uğurlu gelmemiştir de maçı kaybetmişizdir, Bizim çocuklar kazansın biz kutlamayı Bağdat Caddesi’nde de yaparız…