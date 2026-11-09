Yıkılan ve kurulan koalisyonlar

Netanyahu'yu başbakan koltuğuna oturtan aşırı sağcı koalisyon, Likud birinci parti çıksa da seçimden istediğini alamadı. Oy ve sandalye kaybeden Haradiler de çekilince 61 hedefine ulaşmak iyice hayal oldu.

Netanyahu'nun kendisi hariç herkesi suçladığı, sandıktan teröre kadar bir dizi suçlamayı herkese yakıştırdığı bir ortamda Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurma görevini 3. Kez bir eski genelkurmay başkanına verdi. Rabin ve Barak'ın başarılı, Gantz'ın 2 denemede de başarısız olduğu koalisyon işlerinde bakalım Ayzenkot ne yapacak? Arap partilerini dışlayan ama sırtını dönme lüksü de olmayan Ayzekot, kuracağı hükümet ile hem Netanhayu’nun aşırı sağcı-soykırımcı hükümetini yıkacak hem de 7 Ekim sorumluluğu dahil bir dizi suçtan kurtulmaya çalışan Netanyahu'nun nihayet yargı önünde hesap vermesini sağlayacak.

Hükümet formülleri her zaman kırılgan oluyor İsrail'de. Hükümeti kurmanın zor, yıkmanın kolay olduğu ülkede bu hassas dengeyi en iyi koruyan-bilen 19 yıl başbakanlık yapan BİBİ oldu. Hükümette kalmak için verdiği tavizler ise ülkede tepkiye yol açtı.

Şimdi İsrail ve Ayzenkot şayet bir hükümet kurabilir ve Netanyahu'dan koruyabilirse hem ülkesinde hem Filistin de hem bölgede hem de Amerika'da ilişkileri yeniden tamir ve inşa edebilir.

Netanyahu'nun verdiği zarar bölgeyle sınırlı kalmadı kuşkusuz. En büyük hamisi, İran'da savaşa soktuğu ABD Trump hükümetini de vurdu. Başta Başkan Yardımcısı JD Vance olmak üzere birçok siyasetçi ve uzman İsrail’in dümen suyunda girilen savaş yüzünden ara seçimde tarihi hezimet yaşadıklarını söylemekte bir beis görmediler. Trump'ın bile kısmen kabul ettiği bu gerçeğe sessiz kalan isimlerin başında ise Savaş Bakanı Hegseth geliyor ki, O da kapıya yakın! Kısa süre içinde görevden alınması ya da aczedilmesi an meselesi.

ABD seçimlerinde yıkılan koalisyon ise MAGA oldu.

Amerika'yı yeniden en büyük yapma, önce Amerika iddiası ve ülkeyi savaşa sokmayıp, mevcut savaşları da bitirme sözü ile 2024 seçimlerinde büyük başarı elde eden Trump ve MAGA koalisyonu, savaş kararları ve ekonomik sıkıntılarla çatırdadı. Ayrılanlar kalanları suçladı. Sözleri dinlenmeyince de karşı cephenin koalisyonu güçlendi.

Normalde kolay kolay bir araya gelmeyecek fikir ayrılıkları olan, Amerika'nın merkez solu ile sosyalistlerinin kurduğu ortaklık amaca giden yolda ilk zaferine ulaştı. Trumpizm'in sonunu getirdi. Trump gitse de Trumpizm ülkeyi 2-3 dönem daha yönetir diyenler boşa düştü.

Yaklaşık 13 puanlık oy, Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde ezici fark, öyle 1-2 seçim veya ara seçimle kapanacak gibi değil!

Özellikle genç seçmenle bağı kopmuş, ekonomik sorunlara çözüm bulamayan, göçmen ülkesi olmasına rağmen tüm göçmenleri potansiyel suçlu gören, kendisi gibi düşünmeyen komşularını ve ticari ortaklarını gümrük tarifeleri ile yıldırmaya çalışırken aslında halkına bedel ödeten bir yönetimin işi 2028 için de sonrası için de hayli zor.

Bir Trump koltuğunu kaybetse de Cumhuriyetçilerin yeniden koltuğa ortak olmak için vereceği mücadele çok daha uzun vadeli olacak. Başkan Yardımcısı JD Vance’in seçim ertesi yaptığı 4 maddelik durum tespiti, adaylık için Trump ile araya mesafe koyduğu şeklinde okundu. Keza Dışişleri Bakanı Rubio'nun bakanlıktan ayrılıp başkanlık için enerjisini harcayacağı şeklindeki haberler de MAGA koalisyonunu terk edenlerin sadece ideologlar değil, vitrin isimler de olacağını gösteriyor.

Yeni koalisyonun ise gündemi yoğun, bir yandan 'yıkım' olarak değerlendirdikleri Trump döneminin bozulan yapılarını inşa edecekler bir yandan da 2028'e 'mavi tsunami'yi taşımak için uğraşacaklar.

En rahat tablo, “Başkan kim olacak?” sorusunda görülüyor şimdilik. Seçim öncesi aday sıkıntısı vardı. "Demokratlar kimle seçime girecek ki?" denirken şimdi birçok isim konuşuluyor. Mesela; yeni Obama yakıştırmaları yapılan ikinci kez Georgia'da senatör seçilen Jonathan Ossoff liste başına kuruldu bile. Henüz 39 yaşında ve 6 yıl senatör kalmak istediğini söylüyor. Ancak şimdiden kendisini 2028 yarışına ittirenlerin sayısı az değil. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da ilk başlardaki kadar olmasa da potansiyel aday. Hakkındaki bazı yolsuzluk iddialarıyla mücadele edebilirse adaylık için şansı var. Kamala Harris'in de zemin yokladığı belirtiliyor.

Ama Amerika'da daha derinlerden gelecek bir aday da çıkabilir. Seçim gecesi ve ertesi gün Demokratların kalesi olarak bilinen başkent Washington'da yüzler gülüyordu. Beyaz Saray'ı görmeye yerli turistler, tel örgülerin ardından Trump'a yönelik seçim hezimetini hatırlatan pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

Bu seçim coşkusu ve dalgalar geri çekilince herkes Trump'ın 2 yıl daha başkan olduğunu ve dünyanın en güçlü koltuğunda oturmaya devam ettiğini hatırlayacaklar. 2 yıl bu mavi dalga sürecek mi? Mavi tsunami alarmı devam edecek mi? İşte bu soruların cevabı için ise iki yıl daha beklemek gerekecek.