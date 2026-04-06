Yoksa Pentagon 'Savaş Suçları Dairesi' mi oldu?

Sonra hızını alamadı Pentagon yani savunma bakanlığının adını da 'savaş bakanlığı' olarak değiştirdi. Kongre onayı olmadığı için şimdilik Trump ve ekibi bu şekilde kullanıyor. Ama Allah'ı var hakkını da verdi! Her ne kadar kendisi Nobel Barış Ödülü'ne talip olsa da uygulamaları Nijerya, Venezuela, Karayipler ve son olarak İran'da bakanlığının yeni adına yaraşır savaşlar çıkardı. Şimdi de İran'dan nasıl çıkacağını düşünüyor. Savaş 6. haftasına ve 2. ayına girdi ne Amerika istediğini alabildi ne de İsrail! İran ise Rejimi ayakta tutmayı başarı görüp bir rejimin 'Devrim Muhafızları Devleti'ne dönüştürüp, Hürmüz Boğazı'nı da 'yüreği yeten varsa buyursun geçsin şeklinde bir meydan okumayla kapatınca psikolojik üstünlüğü en azından bugünlerde ele aldı.

Trump' ın Pazar günü Truth Social'dan paylaştığı mesajı ise 2 bini aşan siviller için hem can kaybı hem de sağ kalanlar için felaket senaryosu olarak özetlenebilir. Ne yazmıştı Trump; “Salı günü İran'da hem Enerji Santrali Günü hem de Köprü Günü olacak. Bunun gibisi olmayacak!!! Lanet olası boğazı açın, ey çılgın herifler, yoksa cehennemde yaşayacaksınız. SADECE İZLEYİN. Allah'a hamd olsun. ”Yani, yıkamadığı Rejim için 93 milyonluk İran halkını cezalandıracağını söylüyor.

Bay Başkan. İran'ı karanlığa gömmek hatta 'taş devrine döndürmek' istiyor. Peki bu savaş suçu değil mi? sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim.. Evet uygar! dünyada savaş suçu hem de uluslararası kuralları, yazılı metin olarak önümüze koyan; Cenevre Sözleşmeleri , Lahey Sözleşmeleri , Nürnberg İlkeleri ve Birleşmiş Milletler Şartı da dahil olmak üzere bir dizi anlaşmada öyle yazıyor. Hem de altına imza atan ABD'nin başını çektiği modern dünya tarafından...Ancak O 'Sarı öküzü verince bir kez sürüye dadanan çok oldu.

Rusya'nın Ukrayna'da, Sudan iç savaşı, İsrail'in Gazze'de Hamas ve Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım ve yine İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgali ve ABD ile birlikte İran'a saldırıları 'uluslarası hukuk'u işte böyle tırnak içinde bir tanıma dönüştürdü.

Trump, dediğini yaparsa kim hesap soracak? Kim kimden hesap soracak? Rusya'dan İsrail'den hesap sormayı bırakın açılan soykırım davalarına taraf dahi olamayan modern dünya mı? 'Hukukun üstünlüğü' epeydir yerini 'üstünlerin hukukuna terk etmiş görünüyor. Son sözü de yine Trump son truth social paylaşımından ve küfürden arındırılmış şekilde bir alıntı ile yapalım: '... ey çılgın herifler, yoksa cehennemde yaşayacaksınız - SADECE İZLEYİN. Allah'a hamd olsun.'