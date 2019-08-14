Akıllı telefon fiyatları ne kadar arttı? (Orta segment beklentilere cevap verebilecek mi?)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Madde Fiyatları veri tabanına göre, Ağustos 2017’de ülkemizde ortalama bir akıllı telefon 1651 TL fiyata sahipti.

Ağustos 2018’e geldiğimizde ise bu fiyat 2 bin 255 TL’ye yükseldi. Piyasada yer alan her 10 telefonun 8’inin yurtdışından geldiği ülkemizde akıllı telefonların fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni artan vergiler ve dolar, euro kuru.

Geçrtiğimiz aylarda cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlardan yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 vergi alınacak.

Düzenleme öncesi matrahı 2000 TL olan bir telefon tüketicinin karşısına vergilerden sonra 3245 TL olarak çıkıyordu. Yeni düzenleme ile bu seviyedeki cihazın fiyatı 3894 TL’ye çıktı.

Görünen o ki bu artış sonrası 2019 yılı rakamları da tıpkı 2017’i geride bırakan 2018 gibi bir önceki seneyi geride bırakacak. Örneğin geçtiğimiz hafta Güney Kore merkezli Samsung’un görücüye çıkardığı yeni amiral gemisi modelleri Galaxy Note 10 9 bin 899 TL’den Note 10 Plus ise 11 bin 399 TL’den satışa sunulacak.

2017’de çıkan Galaxy Note 8’in 4 bin 999 TL’ 2018’de piyasaya sürülen Galaxy Note 9’un6 bin 499 TL ile raflardaki yerini aldığını göz önünde bulundurduğumuzda 2019’un ortalama fiyat bakımından bir önceki seneyi rahatlıkla geride bırakacağını söyleyebiliriz.

Ancak artan fiyatları ile kullanıcıların canını sıkan tek firma Samsung olmayacak. Bu yılın eylül ayında tanıtılması ve ülkemizde Ekim – Kasım döneminde satışa sunulması beklenen yeni iPhone modellerinin fiyat anlamında Note serisinden geride kalmayacağını şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz

Zira 2017'nin eylül ayında tanıtılan iPhone X ülkemizde 6 bin 99 TL'den başlayan fiyat ile karşımıza çıkarken bir yıl sonra satışa sunulan modellerden en düşüş fiyata sahip olan iPhone XR 7 bin 399 TL ile raflardaki yerini almıştı.

Görünen o ki amiral gemisi modellerin fiyatlarındaki bu radikal artış Türkiye pazarında alt ve orta segment için daha önce olmadığı kadar büyük bir fırsat sunacak.

Akıllı telefonlardaki artış trendi sadece ülkemizde yaşanmıyor. Örneğin Avrupa pazarında 2016 yılında 500 euro karşılığında iPhone satın alabilen (iPhone SE) kullanıcı sadece iki yıl içinde yeni bir iPhone'a sahip olabilmek için 1000 euro'nun üzerinde bir bütçe ayırmak zorunda kaldı.

Türkiye pazarında geçen yıl adım atan Honor bu fırsatı dört gözle bekleyen firmaların başında geliyor. Çin merkezli Huawei’nin çatısı altında bulunan Honor ağırlıklı olarak alt ve orta segment telefonlar üretiyor. Yıl sonunda Türkiye pazarında dördüncü olma hedeflerini her ortamda dile getiren Honor Türkiye CEO’su Kevin Kong Türkiye’nin genç nüfusundan oldukça ümitli.

Ancak Honor gibi daha düşük fiyatlara sahip cihazlar geliştiren firmaları bekleyen en büyük engel söz konusu cihazların fiyatı ile birlikte kullanıcıların beklentilerine cevap verebilecek donanıma ev sahipliği yapması.

Başka bir deyişle artık bir lüks olmaktan çıkıp günlük hayatımızın değişmez bir parçası haline gelen telefonlar için pek çok kullanıcı yükselen fiyatları gözden çıkartmasa da sahip olduğu özelliklerin gerisine düşmek istemiyor.

Bu nedenle alt ve orta segment cihazların yüksek fiyattan kaçan kullanıcıları kendisine çekebilmesi için fiyat kalite performansı yüksek cihazlar ile piyasaya çıkması son derece önemli. Bu beklentinin önemine vurgu yapan Kevin Kong hali hazırda Turkiye pazarında satışta olan alt ve orta segment modelleri için aldıkları kullanıcı geri dönüşlerinin tatmin edici olduğunu belirtiyor.

Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında bu telefonlar için yaklaşık 24 milyar TL harcadı.

Fiyat kalite performansının önemine vurgu kapan Kong, önümuzdeki dönemde tanıtılacak yeni modellerin 10 bin TL bandına demir atan amiral gemilerine kıyasla makul fiyatlarda olacağını ancak fiyatları bu seviyede tutmak için performanstan ödün verilmeyeceğini belirtiyor ve 2 ile 2 bin 500 TL arası değişen fiyatlara sahip olan telefonların büyük bir potanansiyele sahip olduğunun altını çiziyor. Geçtiğimiz aylarda ��ngiltere’nin başkenti Londra’da tanıtılan ancak hala ülkemizde satışa sunulmayan Honor 20 şirketin Türkiye pazarındaki ilk büyük sınavı olacak. Yapay zeka destekli 48 MP değere sahip 4 arka kamerası ile dikkat çeken Honor 20 önümüzdeki haftalarda Türkiye’deki kullanınıların beğenisine sunulacak.

6.26 içlik1080x2340 piksel (FHD+) ekrana ev sahipliği yapan modelde rakiplerinin aksine çentik bulunmuyor. Gücünü Kirin 980’den alan Honor 20’ın ekrana gömülü ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor.

3 bin 750 mAh değerinde batarya sahip olan ve 22.5 W hızlı şarj desteği ile gelen Honor 20, bu sayede kullanıcılarına yarım saat içerisinde yüzde 50 şarja ulaşma imkanı sunuyor.

Avrupa fiyatı 499 euro olan cihazın Türkiye fiyatı 5 bin TL bandının üzerine çıkmaz ise pek çok kullanıcı için iyi bir uygun fiyatlı amiral gemisi alternatifi olabilir.