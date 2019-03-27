Apple'ın Pazartesi akşamı Kaliforniya eyaletinde düzenlenen lansmanda Netflix'e rakip olan yeni platformu Apple TV+ ve oyun uygulaması Apple Arcade'nin gölgesinde kalan Apple Card uzun vadede kullanıcı alışkanlıklarımızı değiştirmeye aday.

Kart numarası, güvenlik kodu, son kullanma tarihi ve imzaya ev sahipliği yapmayan Apple Card kullanıcılarından üyelik ücreti de almayacak.

Kullanıcılarının cüzdanında kalıcı bir yer edinmek için ilk adımı aran Apple’ın yaz aylarında kullanıma sunacağı Apple Card hakkında bilmeniz gereken 5 şey şu şekilde...

HEM DİJİTAL HEM FİZİKSEL KART

Cüzdanında Apple logolu parlak gri bu karta sahip olmak pek çok kişinin ilgisini çekecektir. Ancak Apple Card'ın kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yanı Mobil ödemeye entegre olması.

Apple Card ile yapılan harcamalar uygulama üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca kullanıcılar harcama yapılan mağazalar da Apple Maps üzerinden kayda alınacak.

Bu da kullanıcılara tek kart ile iki farklı kullanım seçeneği sunuyor. Titanyumdan yapılan kartın üzerinde numarası, güvenlik kodu ya da son kullanma tarihi yer verilmeyerek kartın çalınması durumunda kişinin bilgileri korunmuş olacak.

Apple Card ile ilgili kişisel bilgilerine kullanıcılar Apple Wallet uygulaması üzerinden erişebilecek.

TÜRKİYE'DE KULLANILABİLECEK Mİ?

Apple Card'ı kullanabilmek için halihazırda erişime açık olan 'Apple Wallet' uygulaması üzerinden kaydolarak dijital kredi kartı sahibi olunabilecek ve Apple Pay kabul edilen her yerde Apple Card kullanılabilecek.

Ancak Apple Pay'in hala ülkemizde kullanıma açık olmaması Apple Card'ın kullanımını ülkemizde bir hayli kısıtlıyor. Kısıtlıyor diyoruz zira ülkemizde kullanılamasa da Apple Pay'i Türkiye'de kullanmanın zahmetli olsa da bir yolu var.

ABD merkezli bir banka hesabı açmak ve bu hesaptan bir kredi kartı çıkarmanız ve daha sonra iPhone'unuzun bölgesini Türkiye yerine ABD'ye ayarlamanız durumunda Apple Pay'i Türkiye'de kullanabilirsiniz.

Tabi tüm bu işlemlerin yanında Apple'a ABD içerisinde yer alan bir adres bilgisi sunmanız gerekmekte.

Titanyumdan yapılan kartın üzerinde sadece çip bulunacak. Apple Card'ın üzerinde kart numarası, güvenlik kodu, son kullanma tarihi ve imza bulunmayacak.

PUAN YERİNE GÜNLÜK ÖDÜL

Apple Card halihazırda hayatımızda olan banka kartlarının aksine puan yerine günlük ödül sunacak. "Günlük Nakit" adı altında nakit iadesi sunacak olan karttan doğrudan harcamalarda ödül paradan çekim yapılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, Apple Card kullanıcılarına Apple Pay üzerinden yaptıkları harcamalarda yüzde 2, Apple'dan yapılan harcamalarda ise yüzde 3 nakit ödül verilmesi planlanıyor.

AİLE PAYLAŞIMINA KAPALI

Apple Aile Paylaşımı özelliğiyle altı kişiye kadar aile üyesinin iTunes, Apple Books ve App Store'dan satın alınan öğeleri ortaklaşa kullanabilmelerine izin veriyordu. Ancak teknoloji devi Apple Card’da bu özelliğe yer vermedi.

Başka bir deyişle pek çok Apple platformunu aynı aileden birkaç kişi kullanabilirken Apple Card tamamen kişiye özel bir hizmet olarak kaldı.

KREDİ KARTINDA NUMARA NEDEN YOK?

Üzerinde kart numarası, güvenlik kodu, son kullanma tarihi ve imzaya yer vermeyen Apple Card'ı kullananlar bu bilgilere Wallet uygulaması üzerinden erişebilecek.

Bunun nedeni ise güvenliği en üst seviyeye çıkarmak. Herhangi bir aksilikte kart numarasını tek tuşla değiştirip kartı kullanmaya devam edebilecek.

Söz konusu ürünü ile gizlilik sözü veren şirket, Apple Card ile yapılan alışverişler hakkında bilgilerin üçüncü partiler ile paylaşılmayacağı ve bu harcamaların kullanıcılara reklam olarak geri dönmeyeceğinin de garantisini veriyor.