Apple’ın inadı kırıldı! Apple TV+'ın gecikmesi nelere mal oldu?

Apple dün ABD'nin Kalifornia eyaletinde düzenlenen lansman ile Netflix'e rakip olması beklenen yeni platformu Apple TV+'ı görücüye çıkardı.

Bu hizmetinin Türkiye'nin de içinde bulunduğu 100’den fazla ülkede kullanıma sunulacağını açıklayan Apple'ı önümüzdeki dönemde oldukça zorlu bir maraton bekliyor.

Zira bu alanda oldukça geç adım atan şirket şimdiden dev isimlerin yer aldığı bir sektöre en son dahil olan olarak rakiplerini yakalamak ve halihazırda yerleşen kullanıcı alışkanlıklarını kırarak kendi platformuna çekmesi gerekecek.

Reese Witherspoon, Jannifer Aniston, Steve Carrel Apple TV+’ta kendi televizyon programları The Morning Show'u sunacaklar.

Örneğin 130 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olan Netflix, dünya internet trafiğinin yüzde 15'ini tek başına tüketiyor.

Sektöre adım atan bir başka dev isim Amazon’un Yüzüklerin Efendisi’nin dizi uyarlaması için 250 milyon dolar (Yaklaşık 1.4 milyar TL) ödediği iddiası ve her sezon için en az 100 milyon doların harcanacağı bilgisi sektörün ne kadar rekabetçi bir yapıya dönüştüğünün kanıtı.

İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV'nin, "BritBox" olarak adlandırılacak benzer bir platform üzerinde çalıştığı bilgisi de geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı. BritBox, DC ENTERTAİNMENT, ve Disney’in benzer platformları ile online dizi ve film dünyası teknoloji dünyasının yeni cephesi olacak.

APPLE TV + HİSSEDARLARI MEMNUN EDEMEDİ

Kuşkusuz şimdiden bünyesine kattığı isimler ile şu anda teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından birisi olan Apple TV + şirketin hissedarlarını memnun etmeyi başaramadı. Lansmandan sonra şirketin borsadaki değeri yüzde 1.2 düştü.

iTUNES İNADI RAKİPLERİNE YARADI

iTunes'taki diretmesi yüzünden yıllarca online müzik ve film & dizi teknolojisine sırtını çeviren Apple'ın Spotify'ın başarısının ardından Apple Music'i hayata geçirmesi bu inadından vazgeçtiğinin ilk göstergesiydi.

Her ne kadar Apple Music geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ABD'de abone sayısı olarak İsveç merkezli Spotify'ı geçmeyi başarsa da küresel arenada Spotify hala açık ara lider.

Apple TV+, ülkemizde 2019'un sonbahar aylarında hizmete başlayacak. Ancak servisin aylık ücretinin ne olacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.

2018 sonu itibari ile Spotify’ın ücretli versiyonunu kullananların sayısının ise 87 milyon, platformun üye sayısı ise 200 milyona ulaştı. Aynı tarihte Apple Music’in kullanıcı sayısı ise 50 milyon bandında kaldı.

Spotfiy'ın popülerleşmesinden çok önce dijital müzik dünyasında hatırı sayılır bir ağırlığı olan Apple, geç kaldığı adımları zamanında atsaydı belki bugün Spotfy'ın adını duymayacaktık ya da platform butik bir uygulama olarak hayatına devam edecekti

Apple'ın inadını fırsata çeviren bir başka şirket ise kuşkusuz Netflix. Zira online film & dizi platformuna sıcak bakmayan Apple yıllarca eski sisteminde diretti.

Bugün ise benzer bir platformun yayına geçmesi için geri sayıma geçen Apple 2015'ten bu yana bu sektöre giriş yapmak için yoğun mesai harcıyordu.

Apple’ın iTunes inadı bu hamle ile kırılmış oldu. Şirketin en büyük artısı ise dünya genelinde 1.4 milyar Apple cihazına sahip kullanıcının bulunması.

Kuşkusuz Apple ağırlığı ile kısa ve uzun vadede koyduğu hedefler tutturacak. Ancak Apple Music için geç atılan adım gibi bu servis için de Apple belki de bu alanda tekel olma şansını elinin tersi ile itti.

Söz konusu cep telefonu olunca bir dönemin en büyük şirketi olan Nokia, Android’e sırt çevirerek akıllanan telefon furyasını yakalayamamış ve piyasadaki yerini kaybetmişti.

Yeni trendlere hep sonradan adapte olmaya çalışan Yahoo geçtiğimiz yıllarda sahip olduğu patentlerin yüzü suyu hürmetine 4 milyar 480 milyon dolara satılmıştı.

Apple’ın trendleri sonradan takip etmesinin uzun vadede şirkete nelere mal olacağını görmek için ise beklemekten başka seçeneğimiz yok.