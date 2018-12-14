Apple'ın iPhone XR'ı ne kadar "uygun" fiyatlı?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 12 Eylül’de iPhone XS ve XS Max ile beraber 'uygun fiyatlı' sözleri ile tanıttığı modeli iPhone XR biraz rötarlı olsa da geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunuldu.

Peki Apple'ın ülkemizde 7 bin 399 TL'den başlayan ve 8 bin 699 TL'ye kadar çıkan fiyatlar ile satışa sunduğu bu modeli ne kadar uygun fiyatlı?

Bu sorunun yanıtını bulmak için hızlıca bir mukayese yapmamız yeterli. ABD’de 750 dolardan satılan 64 GB’lık iPhone XR’nin Türkiye fiyatı 7 bin 399 TL, bugünkü kur ile neredeyse 1400 dolar.

Bu ürün için 2 bin TL’nin biraz üstünde vergi veren Apple’ın vergi hariç belirlediği fiyat ise 1000 dolar bandında yer alıyor.

Yani Türkiye'deki bir kullanıcı ABD'de yaşayan birisine oranla yüzde 33 daha fazla ücret ödemek zorunda.

Başka bir deyişle fiyatlardaki artışın tek sebebinin dolardaki artış olmadığını söylemek mümkün!

Ancak iPhone XR’nin hemen hemen benzer fiyat bandında olan diğer amiral gemisi modellerinden geride kalmayan bir kullanım sunduğunun altını çizmekte de fayda var.

iPHONE XR'IN ARTILARI

-Apple'ın A11 çipine yer vermesi beklenen iPhone XR'de üst modellerde olduğu gibi A12 çipi yer alıyor. Bu da onu Bir üst model iPhone XS kadar hızlı yapıyor.

-6 farklı renk seçeneği ile kullanıcılarına hatırı sayılır opsiyonlar sunuyor (Beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan, kırmızı)

-Cihazın arka tarafından sadece tek bir kamera var ama bu sizi yanıltmasın. Cihazın fotoğraf çekme kalitesi son derece iyi.

-Bir önceki modellere oranla daha uzun kullanıma imkan sağlıyor. Hatta iPhone XR'ın iPhone XS Max'ten daha iyi bir pil performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

-Touch ID ile vedalaşan Apple’ın yüz tanıma özelliği oldukça başarılı.

-6.1 inçlik model çerçevesiz özelliği sayesinde iPhone 8 Plus ile neredeyse aynı boyutta olsa da daha büyük bir ekrana ev sahipliği yapıyor.

iPHONE XR'IN EKSİLERİ

-iPhone XR'ı bir süre kullandıktan sonra hala bazı uygulamaların optimizasyonunun tam anlamı ile sağlanamadığını görüyoruz.

-Ekran çözünürlüğü iPhone XS ve XS Max'in gerisinde. Zira diğer modellerden farklı olarak bu telefonda LCD ekran kullanılıyor.

-Kasa iPhone XS ve XS Max'a oranla daha kalın.

-Hızlı şarj özelliğine sahip olmasına rağmen bu özelliği kullanmanıza imkan saplayan cihazlar kutunun içinden çıkmıyor.

-Apple hala ekranın üst tarafında bulunan çentiği kaldırmış değil. Görünen o ki tam çerçevesiz iPhone için 2019’u beklemek zorunda kalacağız.