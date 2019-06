Disney+ Netflix'i tahtından edebilir mi?

Gelişen teknoloji sadece hayatımızı kolaylaştırmıyor günlük hayatımızı da köklü bir şekilde değiştiriyor. Son birkaç yılda dizi ve film izleme alışkanlıklarımızın nasıl değiştiğine bakmamız dönüşümün ne boyutlarda olduğunu görmemize yetecektir.

Son dönemde zamanın ruhunu en iyi anlayan firmalardan birisi olan Netflix bir DVD kiralama servisi olmanın yanı sıra dijital bir içerik üreticisine evrilerek hatırı sayılır bir gelirin de sahibi oldu.

Haliyle dijital dizi ve film sektörü dev şirketlerinde iştahını kabartmış durumda. Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos’un Amazon’unun da son yıllarda ciddi yatırım yaptığı sektör Disney’in gelişine hazırlanıyor.

Disney'in yeni dijital platformu Disney+'ın kullanıma girmesine hala aylar var ancak gelen yeni araştırmalar platformun şimdiden ciddi bir pazar payına hükmedebileceğini gözler önüne seriyor.

Araştırma şirketi Ampere Analysis'nin son raporuna göre, her 5 kişiden 1'i Disney+'a üye olmayı düşünüyor. ABD'de bin kişinin katılımı ile yapılan ankette dikkat çeken bir başka konu ise özellikle 18 - 24 yaş arası kullanıcıların ve çocuk sahibi ailelerin platforma olan ilgisinin hayli yüksek olması.

Görünen o ki geçtiğimiz aylarda pazardan en büyük payı alan Netflix’teki Marvel yapımlarını iptal ettiren Disney, kuşkusuz bünyesinde bulundurduğu yapımlar ile hem genç hem de çocuklara ulaşabilecek.

Disney+ Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerinin yanı sıra Toy Story’i baz alan yeni bir animasyon serisi, The Simpsons’in tüm 30 sezonu ve Into the Unknown: Making Frozen 2'ye de ev sahipliği yapacak.

Dünya genelinde 150 milyona yakın kullanıcısı bulunan Netflix’in Türkiye’deki abone sayısına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak platformun ülkemizde 70 ila 100 bin arası abonesi olduğu belirtiliyor.

Söz konusu araştırmayı yapan ekibin başında olan isim Richard Broughton 18 - 24 yaş grubunun ilgisini Marvel serisinin, çocuklu ailelerin ise Disney yapımlarını merakla beklediklerinin altını çizen platformun ev sahipliği yapacağı yapımlar ile bu iki grubun da ilgisini çektiğini belirtiyor.

Peki henüz kullanıma bile girmeden bu denli ilgi çeken Disney+ dünya genelinde 150 milyona yakın abonesi bulunan Netflix’i tahtından indirebilir mi?

12 Kasım 2019'da kullanıma sunulacak olan Disney+ ile ilgili yapılan bir başka araştırmaya göre, bu durum uzak bir ihtimal değil.

Streaming Observer’ın ABD’de Netflix üyeliği bulunan 602 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, katılımcılardan yüzde 14’ü Netflix’i bırakıp Disney+’a geçebileceklerini belirtti.

Bu yüzde 14’lük kitlenin hatırı sayılır bir kısmının ise çocuklu aileler olduğu bilgisinin altı çizildi.

2018’de steaming platformlarını kullanan kişilerin sayısı ilk defa kablolu yayın üzerinden içerik izleyenleri geride bırakmıştı.

Katılımcıların yüzde 38’inin Disney+’ı denemeyi planladığını, yüzde 22’sinin henüz bu konu hakkında karar vermediğini belirtmesi ise yeni platformun şimdiden hatırı sayılır bir kitlenin dikkatini çekmeyi başardığını gözler önüne seriyor.

Görünen o ki sektör ‘zero sum game’ olarak anılan bir partinin kazancının diğer partinin kaybına neden olacağı bir döneme girecek.

Başka bir deyişle Disney+’ın kullanıma girmesi Netflix kullanıcılarında da bir düşüne neden olacak, Disney kullanıcı sayısını artırırken en büyük rakibinden de hatırı sayılır bir aboneyi kendi platformuna çekmeyi başaracak.

TEK RAKİP DISNEY+ DEĞİL

Ancak Netflix’in tahtına gözünü diken tek platform Disney+ değil. Sosyal medya devi Facebook, 'Facebook Watch' isimli platformu ile tıpkı Netflix gibi kendi orijinal film ve dizilerini sunmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Apple+ adını verdiği platformunda Steven Spielberg, Oprah Winfrey gibi isimler de yar alacak. Apple’ın yeni servisi için şimdiden 2 milyar dolar harcamış olası ise teknoloji devinin sektörden iyi bir pay alabilmek için hiçbir şeyden kaçınmadığını gözler önüne seriyor.

İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV de "BritBox" olarak adlandırılacak bir platform oluşturmaya hazırlandıklarını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

NETFLIX KENDİ YAPIMLARINA MAHKUM KALABİLİR

Sektöre adım atmaya hazırlanan dev firmaların yanı sıra Netflix’in hali hazırda ev sahipliği yaptığı yapımları kaybetme tehlikesi platformu bekleyen en büyük tehlike olarak lanse ediliyor.

Disney ile bu sıkıntıyı yaşayan Netflix’in önümüzdeki dönemde içerik açısından daha fazla kan kaybetmesi hayli muhtemel. Zira geçtiğimiz haftalarda AT&T CEO’su Randall Stephenson WarnerMedia bünyesinde bulunan Friends ve ER gibi yapımların önümüzdeki dönemde sadece AT&T’nin dijital servisinde yer alacağını duyurmuştu.

Görünen o ki içerik açısından abonelerini memnun etmek için milyarlarca dolarlık borç yükünün altına giren Netflix üçüncü partilerin içeriklerini kendi platformlarına özel hala getirmesi ile sadece kendi yapımlarına ev sahipliği yapan bir yapı haline dönüşebilir.